Агент Малинина: «У Ильи после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления»
Ари Закарян, агент американца Ильи Малинина, рассказал о знакомстве фигуриста с Аделией Петросян на Олимпиаде в Милане.
«Я познакомил Аделию и Илью, было такое. На тренировочном катке Илья закончил тренировку, а в следующей группе на тренировку должна была выйти Аделия. Я просто знал, что они не знакомы и решил их познакомить. Лицом к лицом просто сошлись.
Илья – нормальный и дружелюбный парень, после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления. Он знал ее до этого, теперь знакомы лично», – сказал Закарян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Звучит, как будто ПрЫнц наследный подданную встретил. И без Закаряна ну никак бы не пересеклись.
Ребята общались друг с другом, фотографировались, вроде многие поделились потом хорошими впечатлениями от этого. Ну красота!! Внутри появилось ощущение возрождения чего-то доброго и хорошего)
Агент знал явно, кто такая Петросян, и что она претендует на тройку. А для агента пиар - это хлеб. Вот их и зафотали, и познакомили в первый день тренировки Аделии.