Агент Малинина: «У Ильи после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления»

Ари Закарян, агент американца Ильи Малинина, рассказал о знакомстве фигуриста с Аделией Петросян на Олимпиаде в Милане. 

«Я познакомил Аделию и Илью, было такое. На тренировочном катке Илья закончил тренировку, а в следующей группе на тренировку должна была выйти Аделия. Я просто знал, что они не знакомы и решил их познакомить. Лицом к лицом просто сошлись.

Илья – нормальный и дружелюбный парень, после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления. Он знал ее до этого, теперь знакомы лично», – сказал Закарян.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
Звучит как какой-то брачный агент.
Ответ Амальгама
Звучит как какой-то брачный агент.
Ага 😀
<После знакомства с Петросян остались хорошие впечатления.>
Звучит, как будто ПрЫнц наследный подданную встретил. И без Закаряна ну никак бы не пересеклись.
Ответ Lennuci
<После знакомства с Петросян остались хорошие впечатления.> Звучит, как будто ПрЫнц наследный подданную встретил. И без Закаряна ну никак бы не пересеклись.
Куда ж без Закаряна) Он там с Ильёй хвостом везде ходил, всё контролировал
Ответ spboksana
Куда ж без Закаряна) Он там с Ильёй хвостом везде ходил, всё контролировал
только недоконтролировал))))
Мне очень понравился фоновый сюжет этих ОИ -- возрождение реального общения между собой лучших фигуристов мира, в число которых входят и Аделя с Петей

Ребята общались друг с другом, фотографировались, вроде многие поделились потом хорошими впечатлениями от этого. Ну красота!! Внутри появилось ощущение возрождения чего-то доброго и хорошего)
Пусть поддерживают друг друга, обоим удачи!
Познакомились, сфотографировались, пообщались, созвонимся... )) Ну а какие ещё могут быть впечатления кроме хороших и приятных у двух молодых людей как Илья и Аделия ?
Да какая Петросян. Там слухи, что у него что-то с Грэйси Голд😃
Ответ Сима01
Да какая Петросян. Там слухи, что у него что-то с Грэйси Голд😃
она старая для него
Ребята, выскажу своё непопулярное мнение. По-моему это все маркетинг.
Агент знал явно, кто такая Петросян, и что она претендует на тройку. А для агента пиар - это хлеб. Вот их и зафотали, и познакомили в первый день тренировки Аделии.
Ответ Сати
Ребята, выскажу своё непопулярное мнение. По-моему это все маркетинг. Агент знал явно, кто такая Петросян, и что она претендует на тройку. А для агента пиар - это хлеб. Вот их и зафотали, и познакомили в первый день тренировки Аделии.
Они же после соревнований сфотографировались.
Ответ snowwings
Они же после соревнований сфотографировались.
Нет, это было в первый день её тренировки. Выложили фото просто позже.
Точно в свое шоу пригласит .Зоя он ничего не скажет .
Видела Закаряна на одном ЧР (с Фладе). Такой противный.
да? а мы думали у него с Грейси впечатления на всю жизнь))))
