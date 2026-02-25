Агент Малинина: у Ильи после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления.

Ари Закарян, агент американца Ильи Малинина, рассказал о знакомстве фигуриста с Аделией Петросян на Олимпиаде в Милане.

«Я познакомил Аделию и Илью, было такое. На тренировочном катке Илья закончил тренировку, а в следующей группе на тренировку должна была выйти Аделия. Я просто знал, что они не знакомы и решил их познакомить. Лицом к лицом просто сошлись.

Илья – нормальный и дружелюбный парень, после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления. Он знал ее до этого, теперь знакомы лично», – сказал Закарян.