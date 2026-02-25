46

Глейхенгауз о шансах Петросян на Олимпиаду-2030: «Мы всегда верим. А там уже посмотрим, как сложится»

Глейхенгауз о шансах Петросян на Олимпиаду-2030: мы всегда верим.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз высказался о шансах Аделии Петросян выступить на следующей Олимпиаде.

На Играх-2026 фигуристка заняла шестое место. 

— Вы верите, что Аделия сможет выступить на следующей зимней Олимпиаде?

— Верить — да, мы всегда верим. А там уже посмотрим, как сложится.

— Есть мнение, что Камила Валиева и Александра Трусова могли бы выиграть эту Олимпиаду. Как вы считаете?

— Я уже говорил, что, чтобы об этом рассуждать, надо сначала выйти на соревнования и прокатать программу, — сказал Глейхенгауз.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
46 комментариев
Про шансы Плющенко и Ягудина не догадались спросить?
Воистину
Можно петь оды сколько угодно, но ОЧ можно быть только по факту прокатов, а не гипотетически
Пустые слова. Но спасибо, что хоть что-то народу сказали. А то тишина такая, что даже непонятно.
Почему наших никто не поздравляет? В виду сложной политической ситуации это классный результат и ребята большие молодцы!!
Вон поучитесь у казахов!! Как нужно к своим относиться.
Ответ Резонно
Нашей страны не было на Играх. Это нейтральные спортсмены. Посмотрели бы мы на казахов, если бы тот же Шайдоров был нейтральным или Самоделкина.
Ответ Iuliia Timofeyeva
Лучше бы спросили про планы на март и апрель: планируется ли участие в фгп, кпк и рв? примет ли Аделия участие в шоу тшт? А про планы на ОИ-30 в фк говорить бессмысленно. Даже Малинину не гарантировано участие.
Ответ Александр Иванов
Ответ ина-Бауэр
А зачем задавать вопросы если не понятно когда сборную вернут а если не вернут вообще всё мутно допустят нейтральной или нет если допустят сколько кого в каких видах ?
Хорошо отношусь к Адель, но объективно шансов мало. Она вся в травмах, а это еще пахать 4 года и вероятно в условиях внутренних стартов.. а вот в мотивацию Саши и Ками верится больше, они отдохнувшие и голодные до соревнований, особенно Ками. Хотя возможно после Олимпиады спортсмену стоит брать перерыв, ну как Алиса Лю сделала.. может и Адели годовой отпуск помог бы восстановиться морально и физически..
Вот откуда эти журналисты берутся?
Ведь понятно, что ДМ ответит именно так.
Или он должен был сказать - у Адели нет никаких шансов/// конечно, она поедит на ОИ и выиграет их! ??
Зачем задавать такие глупые вопросы..
В ФК, а тем более в ЖО строить планы на ОИ 2030г. слишком оптимистично. На ближайший сезон и так год за годом.
И какой бедолага задаёт такие вопросы..))) вот ущербный то.
По нынешним временам строить планы на 4 года вперёд не приходится.
