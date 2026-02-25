Глейхенгауз о шансах Петросян на Олимпиаду-2030: «Мы всегда верим. А там уже посмотрим, как сложится»

Глейхенгауз о шансах Петросян на Олимпиаду-2030: мы всегда верим.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз высказался о шансах Аделии Петросян выступить на следующей Олимпиаде.

На Играх-2026 фигуристка заняла шестое место.

— Вы верите, что Аделия сможет выступить на следующей зимней Олимпиаде?

— Верить — да, мы всегда верим. А там уже посмотрим, как сложится.

— Есть мнение, что Камила Валиева и Александра Трусова могли бы выиграть эту Олимпиаду. Как вы считаете?

— Я уже говорил, что, чтобы об этом рассуждать, надо сначала выйти на соревнования и прокатать программу, — сказал Глейхенгауз.