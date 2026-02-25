Глейхенгауз о шансах Петросян на Олимпиаду-2030: «Мы всегда верим. А там уже посмотрим, как сложится»
Глейхенгауз о шансах Петросян на Олимпиаду-2030: мы всегда верим.
Российский тренер Даниил Глейхенгауз высказался о шансах Аделии Петросян выступить на следующей Олимпиаде.
На Играх-2026 фигуристка заняла шестое место.
— Вы верите, что Аделия сможет выступить на следующей зимней Олимпиаде?
— Верить — да, мы всегда верим. А там уже посмотрим, как сложится.
— Есть мнение, что Камила Валиева и Александра Трусова могли бы выиграть эту Олимпиаду. Как вы считаете?
— Я уже говорил, что, чтобы об этом рассуждать, надо сначала выйти на соревнования и прокатать программу, — сказал Глейхенгауз.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно петь оды сколько угодно, но ОЧ можно быть только по факту прокатов, а не гипотетически
Почему наших никто не поздравляет? В виду сложной политической ситуации это классный результат и ребята большие молодцы!!
Вон поучитесь у казахов!! Как нужно к своим относиться.
Но хотелось бы услышать мнение тренера по этому вопросу. А не странные вопросы про ОИ-30.
Саше и Камиле надо еще начать программы с прыжками выкатывать на соревнованиях.
Ведь понятно, что ДМ ответит именно так.
Или он должен был сказать - у Адели нет никаких шансов/// конечно, она поедит на ОИ и выиграет их! ??
Зачем задавать такие глупые вопросы..