  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Каори Сакамото: «Сразу после произвольной было так обидно, я все думала: «Ну почему я не выложилась на полную в самый важный момент?»
48

Каори Сакамото: «Сразу после произвольной было так обидно, я все думала: «Ну почему я не выложилась на полную в самый важный момент?»

Сакамото: я все думала, почему не выложилась на полную на Олимпиаде.

Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась эмоциями от выступления на Олимпиаде-2026. 

Сакамото шла второй после короткой программы. В произвольной она осталась без каскада, и ее обошла американка Алиса Лью. 

«Я вообще не смогла уснуть. Сразу после выступления было так обидно, я все думала: «Ну почему я не выложилась на полную в самый важный момент?»

Но прошла ночь, я пересмотрела свой прокат и поняла, что, возможно, то, как я тренировалась все это время, тоже сыграло свою роль.

И все же то, что я расстроена серебру, лишь доказывает, как сильно я выросла за эти годы. Думаю, это хороший знак», – сказала Сакамото.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FS Gossips
logoОлимпиада-2026
logoКаори Сакамото
женское катание
logoсборная Японии
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какие разные Олимпиады у Сакамото. В Пекине свалилась бронза и рыдала от счастья, а в Милан ехала за золотом и рыдает из-за серебра.
Ответ Katerina Sunny
Какие разные Олимпиады у Сакамото. В Пекине свалилась бронза и рыдала от счастья, а в Милан ехала за золотом и рыдает из-за серебра.
Ну так бронза в 22-м была подарком судьбы, она сама осознавала, что мимо русских на пьедестал попасть шансов практически нет.

А в Милан она ехала с хорошими шансами на это самое золото, и отдала сама, не исполнив каскад.
Ответ Katerina Sunny
Какие разные Олимпиады у Сакамото. В Пекине свалилась бронза и рыдала от счастья, а в Милан ехала за золотом и рыдает из-за серебра.
Не ехала она за золотом.Она говорила,что планирует завоевать как минимум серебро,вот как минимум серебро у нее есть,расстраиваться нечему
Судя по баллам, выросла не Каори, а ее ожидания
Ответ olga.v.lukianova
Судя по баллам, выросла не Каори, а ее ожидания
Так если окружение стагнировало, чего б не ожидать большего? Она прекрасно осознавала, что при текущих раскладах её реалистичный минимум- это серебро, а если Гленн и Петросян не будут идеальны, то и золото. Но в результате сама слилась под Лью.
Ответ Delirium
Так если окружение стагнировало, чего б не ожидать большего? Она прекрасно осознавала, что при текущих раскладах её реалистичный минимум- это серебро, а если Гленн и Петросян не будут идеальны, то и золото. Но в результате сама слилась под Лью.
Да, понятно, что она не виновата, что поменялось окружение. Но из России, когда помнишь, что за одну произвольную можно набирать 180, а по сумме двух программ - 260, до сих пор немного забавно наблюдать, как человек, не способный набрать больше 230-235, переживает, что не взял золото
С таким опытом не прицепить прыжок даже удивительно. Сама отдала победу.
Обиднее было бы сделать всё и получить на 2 копейки меньше Лью. Так хоть знает, где накосячила.
Ответ Блинчик
Обиднее было бы сделать всё и получить на 2 копейки меньше Лью. Так хоть знает, где накосячила.
Не согласна, так бы она хотя бы знала, что сделала всё что могла, а сейчас сиди и думай, хватило бы или нет, если сделала каскад, и вини себя, что не сделала максимум на самом важном старте.
Ответ Юлия Р
Не согласна, так бы она хотя бы знала, что сделала всё что могла, а сейчас сиди и думай, хватило бы или нет, если сделала каскад, и вини себя, что не сделала максимум на самом важном старте.
Я считаю, что мой вариант обиднее.
Это ошибка тренеров. С флипом явные проблемы по сезону. И вот он первый флип сольный. Сделайте с него каскад со старта и все. И уже второй флип про запас будет на случай. Тарасова сказала об этом же в эфире.
Что интересно произшло в эти годы, в которые Сакамото считает, что выросла))
Ответ Cento per cento
Что интересно произшло в эти годы, в которые Сакамото считает, что выросла))
Объективно ничего кроме количества стартов и лет стажа медальки с душком потому что без России она не виновата но по спортивному принципу так даже на этих ОИ тоже если бы был спортивный принцип у нас было бы три девушки а не одна Петросян и даже эта одна не имела международных стартов до ОИ не считая юниорских четыре года назад .
Нужно было тренировать план б с учётом проблем на этом каскаде. Каори часто ошибается в этом месте.
До сих пор не понимаю почему такая опытная фигуристка как Каори не поборолась и не прицепила хоть какой нибудь прыжок в каскаде, чтобы не терять элемент. Возможно какая-то усталость сыграла роль, или давление из-за такой плотной конкуренции и знание что ошибки не позволительны.
Ответ Twenty2
До сих пор не понимаю почему такая опытная фигуристка как Каори не поборолась и не прицепила хоть какой нибудь прыжок в каскаде, чтобы не терять элемент. Возможно какая-то усталость сыграла роль, или давление из-за такой плотной конкуренции и знание что ошибки не позволительны.
Это заранее на тренировках прорабатывается, какой прыжок куда можно прицепить, по крайней мере у Тутберидзе 🤔 может не отрабатывали это..
Очень обидно, что Каори проиграла. Болел конечно за Аделию, но если не она, то хотел бы, чтоб выиграла Каори. Она не виновата, что нет россиянок, но в данных обстоятельствах она заслуживала эту победу. За Алису не могу радоваться, не могу поставить её в один ряд с чемпионками прошлого, даже Сотникова, как по мне, была лучше на ОИ-14. А чтоб сказать своё последнее слово и ярко завершить карьеру, Каори должна выступить на ЧМ и выиграть его у Алисы.
Ответ Япростозритель
Очень обидно, что Каори проиграла. Болел конечно за Аделию, но если не она, то хотел бы, чтоб выиграла Каори. Она не виновата, что нет россиянок, но в данных обстоятельствах она заслуживала эту победу. За Алису не могу радоваться, не могу поставить её в один ряд с чемпионками прошлого, даже Сотникова, как по мне, была лучше на ОИ-14. А чтоб сказать своё последнее слово и ярко завершить карьеру, Каори должна выступить на ЧМ и выиграть его у Алисы.
Всё равно это не Олимпийское золото, этих золотых побрякушек с ЧМ у неё три штуки.
Тут реально Каори сама отдала..
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник – самый упоминаемый спортсмен в СМИ за время ОИ-2026, сообщает «Дзен». В топ новостных сюжетов вошли извинения Лагрейда за измену, уход горнолыжника в лес и собака на трассе
24 февраля, 19:22
Каори Сакамото будет знаменосцем сборной Японии на закрытии Олимпиады-2026
22 февраля, 06:13
Олимпиада-2026. Петросян, Лью, Сакамото, Малинин, Шайдоров, Фурнье-Бодри и Сизерон, Миура и Кихара выступили с показательными номерами
21 февраля, 21:30
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем