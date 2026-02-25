Каори Сакамото: «Сразу после произвольной было так обидно, я все думала: «Ну почему я не выложилась на полную в самый важный момент?»

Сакамото: я все думала, почему не выложилась на полную на Олимпиаде.

Японская фигуристка Каори Сакамото поделилась эмоциями от выступления на Олимпиаде-2026.

Сакамото шла второй после короткой программы. В произвольной она осталась без каскада, и ее обошла американка Алиса Лью.

«Я вообще не смогла уснуть. Сразу после выступления было так обидно, я все думала: «Ну почему я не выложилась на полную в самый важный момент?»

Но прошла ночь, я пересмотрела свой прокат и поняла, что, возможно, то, как я тренировалась все это время, тоже сыграло свою роль.

И все же то, что я расстроена серебру, лишь доказывает, как сильно я выросла за эти годы. Думаю, это хороший знак», – сказала Сакамото.