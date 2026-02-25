Бывшей российской фигуристке Самоделкиной подарили квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде

Фигуристка Самоделкина получила квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде.

Фигуристке Софье Самоделкиной подарили однокомнатную квартиру в Казахстане за десятое место на Олимпиаде в Милане.

Об этом сообщает Tengrinews.

Самоделкиной 19 лет, она родилась в Москве и до сезона-2023/24 выступала за Россию. Сейчас тренируется у Рафаэля Арутюняна в США. Ее десятое место на Играх – лучший результат казахстанских фигуристок на Олимпиадах.

Олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров получил трехкомнатную квартиру.

Также были отмечены тренер Шайдорова Алексей Урманов и главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова.