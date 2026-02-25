213

Бывшей российской фигуристке Самоделкиной подарили квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде

Фигуристка Самоделкина получила квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде.

Фигуристке Софье Самоделкиной подарили однокомнатную квартиру в Казахстане за десятое место на Олимпиаде в Милане.

Об этом сообщает Tengrinews.

Самоделкиной 19 лет, она родилась в Москве и до сезона-2023/24 выступала за Россию. Сейчас тренируется у Рафаэля Арутюняна в США. Ее десятое место на Играх – лучший результат казахстанских фигуристок на Олимпиадах. 

Олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров получил трехкомнатную квартиру.

Также были отмечены тренер Шайдорова Алексей Урманов и главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова.

10 место Самоделкиной: квартира
6 место Петросян: фу, провалилась, зачем вообще ее отправили
Вот такое разное отношение к спортсменам, а потом удивляемся, почему они не выдерживают и завершают
Ответ MarinaEst
10 место Самоделкиной: квартира 6 место Петросян: фу, провалилась, зачем вообще ее отправили Вот такое разное отношение к спортсменам, а потом удивляемся, почему они не выдерживают и завершают
Комментарий скрыт
Ответ Arita1
Комментарий скрыт
Тутберидзе хоть кто-то из чиновников поздравил с ДР? Можно из этого следить выводы, очевидно, что не оправдали ожиданий. А про провал пишут СМИ и болелы, не забывая прикрепить фото падения
Если за десятое место квартиру, то Шайдорову должны были подарить минимум Павлодар
Ответ Dj_dale
Если за десятое место квартиру, то Шайдорову должны были подарить минимум Павлодар
И нефтяную скважину. Две.
Ответ Dj_dale
Если за десятое место квартиру, то Шайдорову должны были подарить минимум Павлодар
Ледовый стадион в вечное пользование)
"Также были отмечены тренеры" - так написали, будто им по грамоте дали)
Им тоже подарили по квартире.
Казахстан гуляет короче)
У Казахов это нормально что ли?
То зарплату тренеров всю до копейки выложили в открытый доступ
То подарки все перечисли https://digitalbusiness.kz/2026-02-25/mihail-shaydorov-posle-olimpiadi-2026-poluchil-uzhe-neskolko-kvartir-kto-i-chto-podaril-chempionu/
Урманову тоже кстати квартира перепала
А Шайдоров уже может бросить спорт и заняться арендным бизнесом

Сколько квартир уже получил Шайдоров
трехкомнатную квартиру от федерации и спонсоров;
двухкомнатную квартиру от «АК Алтыналмас»;
трехкомнатную квартиру от Ulytau Group;
государственную денежную премию 250 000 долларов;
автомобили и другие ценные подарки.
И это только начало
Ответ nina1212
У Казахов это нормально что ли? То зарплату тренеров всю до копейки выложили в открытый доступ То подарки все перечисли https://digitalbusiness.kz/2026-02-25/mihail-shaydorov-posle-olimpiadi-2026-poluchil-uzhe-neskolko-kvartir-kto-i-chto-podaril-chempionu/ Урманову тоже кстати квартира перепала А Шайдоров уже может бросить спорт и заняться арендным бизнесом Сколько квартир уже получил Шайдоров трехкомнатную квартиру от федерации и спонсоров; двухкомнатную квартиру от «АК Алтыналмас»; трехкомнатную квартиру от Ulytau Group; государственную денежную премию 250 000 долларов; автомобили и другие ценные подарки. И это только начало
Миша- единственный олимпийский призер в сборной Казахстана на этих играх.. Тем более-ОЧ, так что грех было не отметить его достижение..Подарили-молодцы
Ответ nina1212
У Казахов это нормально что ли? То зарплату тренеров всю до копейки выложили в открытый доступ То подарки все перечисли https://digitalbusiness.kz/2026-02-25/mihail-shaydorov-posle-olimpiadi-2026-poluchil-uzhe-neskolko-kvartir-kto-i-chto-podaril-chempionu/ Урманову тоже кстати квартира перепала А Шайдоров уже может бросить спорт и заняться арендным бизнесом Сколько квартир уже получил Шайдоров трехкомнатную квартиру от федерации и спонсоров; двухкомнатную квартиру от «АК Алтыналмас»; трехкомнатную квартиру от Ulytau Group; государственную денежную премию 250 000 долларов; автомобили и другие ценные подарки. И это только начало
Офигеть) Вот это казахи забросали своего чемпиона подарками. А Мише правда можно уже сегодня писать заявление о завершении спортивной карьеры. Свой джекпот он уже сорвал.
Ничего себе казахи разошлись)
Софья очень хорошо откатала и Казахстан это оценил. Молодцы! Вот так нужно благодарить спортсменов.
Была бы выше рейтингом и не из Казахстана, а из Японии, Каналы или США, то была бы в тройке или рядом. Софья выдала два отличных проката, поэтому очень хорошо, что это оценила федерация.
Казахстан - щедрая душа)
Ответ pele_kan
Казахстан - щедрая душа)
Нам к этому не привыкать. Тоже дарили и квартиры, и машины. Только не из своего кармана. Помню Медведев всем чемпионам иномарки на Красной площади дарил за Сочи 14. Малышке ( 15 лет ей было) подарили, а у них с мамой квартры нет. Спрашивают Юлю ,кто машину поведет ? Что стало с этой машиной не знаю, тогда думали продавать.
Ригини забыли) Ему выдать породистого скакуна)
А если бы заняла 9-е место, ещё и мебель бы подарили...но не судьба
