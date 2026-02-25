Бывшей российской фигуристке Самоделкиной подарили квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде
Фигуристка Самоделкина получила квартиру в Казахстане за 10-е место на Олимпиаде.
Фигуристке Софье Самоделкиной подарили однокомнатную квартиру в Казахстане за десятое место на Олимпиаде в Милане.
Об этом сообщает Tengrinews.
Самоделкиной 19 лет, она родилась в Москве и до сезона-2023/24 выступала за Россию. Сейчас тренируется у Рафаэля Арутюняна в США. Ее десятое место на Играх – лучший результат казахстанских фигуристок на Олимпиадах.
Олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров получил трехкомнатную квартиру.
Также были отмечены тренер Шайдорова Алексей Урманов и главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Tengrinews
6 место Петросян: фу, провалилась, зачем вообще ее отправили
Вот такое разное отношение к спортсменам, а потом удивляемся, почему они не выдерживают и завершают
Им тоже подарили по квартире.
Казахстан гуляет короче)
То зарплату тренеров всю до копейки выложили в открытый доступ
То подарки все перечисли https://digitalbusiness.kz/2026-02-25/mihail-shaydorov-posle-olimpiadi-2026-poluchil-uzhe-neskolko-kvartir-kto-i-chto-podaril-chempionu/
Урманову тоже кстати квартира перепала
А Шайдоров уже может бросить спорт и заняться арендным бизнесом
Сколько квартир уже получил Шайдоров
трехкомнатную квартиру от федерации и спонсоров;
двухкомнатную квартиру от «АК Алтыналмас»;
трехкомнатную квартиру от Ulytau Group;
государственную денежную премию 250 000 долларов;
автомобили и другие ценные подарки.
И это только начало