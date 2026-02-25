Илья Малинин: «Я позволил страху взять верх, и он меня сломил. Но все это в прошлом, прожито и забыто»

Малинин: я позволил страху взять верх, и он меня сломил.

Американский фигурист Илья Малинин подвел итоги выступления на Олимпийских играх в Милане.

21-летний Малинин занял восьмое место в личном турнире. В составе сборной США он выиграл золото командных соревнований.

«Все, что вело меня к этому моменту, казалось пустой тратой сил: ни смысла двигаться дальше, ни веры в мир, ни повода доверять самому себе. Я позволил страху взять верх, и он меня сломил.

Но пришло время подняться и сделать это снова. Все это в прошлом, прожито и забыто. Впереди новые цели и вызовы. Что-то более масштабное и крутое.

Я благодарен за все и каждому, кто помогал и поддерживал меня все это время. Познакомился с новыми людьми и выучил жизненные уроки:

1. Одно поражение не отменяет того, что ты уже выиграл;

2. Неудачи учат лучше, чем успех.

Я приехал сюда одним человеком, а уезжаю с обновленным сознанием. Тем не менее, были потрясающие моменты и воспоминания, я уезжаю не с пустыми руками.

Следующий шаг — искупление. Увидимся в Праге», – написал Малинин.