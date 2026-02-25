112

Илья Малинин: «Я позволил страху взять верх, и он меня сломил. Но все это в прошлом, прожито и забыто»

Малинин: я позволил страху взять верх, и он меня сломил.

Американский фигурист Илья Малинин подвел итоги выступления на Олимпийских играх в Милане. 

21-летний Малинин занял восьмое место в личном турнире. В составе сборной США он выиграл золото командных соревнований.

«Все, что вело меня к этому моменту, казалось пустой тратой сил: ни смысла двигаться дальше, ни веры в мир, ни повода доверять самому себе. Я позволил страху взять верх, и он меня сломил.

Но пришло время подняться и сделать это снова. Все это в прошлом, прожито и забыто. Впереди новые цели и вызовы. Что-то более масштабное и крутое. 

Я благодарен за все и каждому, кто помогал и поддерживал меня все это время. Познакомился с новыми людьми и выучил жизненные уроки: 

1. Одно поражение не отменяет того, что ты уже выиграл;

2. Неудачи учат лучше, чем успех.

Я приехал сюда одним человеком, а уезжаю с обновленным сознанием. Тем не менее, были потрясающие моменты и воспоминания, я уезжаю не с пустыми руками.

Следующий шаг — искупление. Увидимся в Праге», – написал Малинин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Ильи Малинина
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
мужское катание
logoсборная США
112 комментариев
Статусы не хуже, чем у Валеры Ангелопола.
Ответ Флер де Лис
ну в отличии от Валеры ему есть что показать!
Ответ Флер де Лис
Очевидно, Илье сложно понять что пошло не так, хоть он и хорохорится. На ЧМ будет настоящая мясорубка у мужчин в попытке взять реванш. Томас Бах говорил о холоде Этери, когда Камила вышла со льда. У меня другой вопрос, у Ильи точно хорошие и теплые отношения с родителями? Что-то не похоже
Зря он публично мусолить свои психологические проблемы, это вредная терапия
Ответ Skip
Зря он публично мусолить свои психологические проблемы, это вредная терапия
Это американский менталитет )
«О друг мой Аркадий Николаевич! — воскликнул Базаров: — об одном прошу тебя: не говори красиво».Что-то навеяло! ))) Илюше удачи на ЧМ!
По официальным высказываниям невозможно понять, в каком состоянии сам спортсмен. Это просто витрина, а что там за фасадом знает, боюсь, только он один.
Его репосты после золота командника и его показательный - "Страх" - говорят о нем куда больше.
Очень надеюсь на поддержку Арутюняна, мне кажется, он единственный, кто может помочь Илье.
Ответ snowwings
По официальным высказываниям невозможно понять, в каком состоянии сам спортсмен. Это просто витрина, а что там за фасадом знает, боюсь, только он один. Его репосты после золота командника и его показательный - "Страх" - говорят о нем куда больше. Очень надеюсь на поддержку Арутюняна, мне кажется, он единственный, кто может помочь Илье.
ну у папы его точно нужно срочно забирать
Ответ AAPolyansky
ну у папы его точно нужно срочно забирать
Алиса уволила своего батю и всё в гору пошло, надо и Илюше задуматься, и позволить родителям быть просто его родителями и поддержкой.
Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть..))
Этот страх проявился когда заявил что катался не в полную силу. Это был очень тревожный звоночек.
Ответ гилберт
Этот страх проявился когда заявил что катался не в полную силу. Это был очень тревожный звоночек.
Только наверное на самом деле катался в полную. Только форма начала уходить. Вот и страх
Ответ Daria Kurko
Только наверное на самом деле катался в полную. Только форма начала уходить. Вот и страх
Сомневаюсь что дело в форме, ни разу за четыре проката не словила на себя на мысли что ему физически тяжело выкатывать и прыгать.
Вообще не уверен, что можно на высочайшем уровне откатать 4 программы за неделю. Физические возможности человека не безграничны. Конечно, командник нужно проводить после личных соревнований. А Илье - удачи и красивого катания.
Получил то, на что накатал., справедливо. Вот Петра несправедливо судили., и лишили медали, сто процентов.
Слишком пафосно. Валерий Ангелопол тоже сыпал философскими фразами. Не помогло. не видно его совсем. Видела его недавно в московском метро, показался мне очень мрачным и потерянным.
Ты уже определись - Бог ты или скромный интроверт. Может просто нытик ? Этот провал был полезен считаю. С мотивацией теперь проблем не должно быть 4 года.
Рекомендуем