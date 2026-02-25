Отец Костылевой: «Перед первенством России Плющенко переживал. Лена говорит: «Евгений Викторович, не переживайте, я сделаю свое дело»

Отец Костылевой: Лена спокойно подходит к стартам. Другие, наоборот, боятся.

Валерий Костылев, отец фигуристки Елены Костылевой, рассказал, как дочь ведет себя перед стартом.

— Как Лена ведет себя перед прокатами?

— Я на прокатах не бываю, с ней мама. На первенстве России Евгений Викторович (Плющенко ), конечно, переживал. Он ей говорил: «Лена, может быть, что-то не будешь прыгать». Хотя программа уже была подстроена. У нее же была травма ноги, поэтому лутц и флип она бы не смогла прыгать, но нужно было тогда обязательно прыгнуть пять самых сложных прыжков. И он даже переживал, переспрашивал. Она говорит: «Евгений Викторович, не переживайте, я сделаю свое дело». Она даже его успокоила.

— Получается, Лена довольно спокойно к стартам подходит?

— Если в общем, да. Но за исключением того, что у нас были, к сожалению, негативные моменты раньше, когда мы у Тутберидзе тренировались. У нее были переживания, когда мы вообще не стартовали. У нас, помню, в один год было только первенство Москвы. Представляете, первый старт — первенство Москвы. Она удачно прошла и отобралась на Россию. За год короткая и произвольная программы на Москве и на России. За сезон четыре проката. Она прокатала достойно. Я уже не помню, какой там был результат.

Волнуются-то все, понятное дело. Просто кто-то паникует. Она давала интервью и там сказала: «Я смотрю, как выступили сильные девочки, которые передо мной, если они хорошо откатали, я настраиваюсь, чтобы откатать лучше них». А другие, наоборот, боятся, то есть не слушают, не смотрят, — сказал Костылев.