Отец Костылевой: «Перед первенством России Плющенко переживал. Лена говорит: «Евгений Викторович, не переживайте, я сделаю свое дело»

Отец Костылевой: Лена спокойно подходит к стартам. Другие, наоборот, боятся.

Валерий Костылев, отец фигуристки Елены Костылевой, рассказал, как дочь ведет себя перед стартом. 

— Как Лена ведет себя перед прокатами?

— Я на прокатах не бываю, с ней мама. На первенстве России Евгений Викторович (Плющенко), конечно, переживал. Он ей говорил: «Лена, может быть, что-то не будешь прыгать». Хотя программа уже была подстроена. У нее же была травма ноги, поэтому лутц и флип она бы не смогла прыгать, но нужно было тогда обязательно прыгнуть пять самых сложных прыжков. И он даже переживал, переспрашивал. Она говорит: «Евгений Викторович, не переживайте, я сделаю свое дело». Она даже его успокоила.

— Получается, Лена довольно спокойно к стартам подходит?

— Если в общем, да. Но за исключением того, что у нас были, к сожалению, негативные моменты раньше, когда мы у Тутберидзе тренировались. У нее были переживания, когда мы вообще не стартовали. У нас, помню, в один год было только первенство Москвы. Представляете, первый старт — первенство Москвы. Она удачно прошла и отобралась на Россию. За год короткая и произвольная программы на Москве и на России. За сезон четыре проката. Она прокатала достойно. Я уже не помню, какой там был результат.

Волнуются-то все, понятное дело. Просто кто-то паникует. Она давала интервью и там сказала: «Я смотрю, как выступили сильные девочки, которые передо мной, если они хорошо откатали, я настраиваюсь, чтобы откатать лучше них». А другие, наоборот, боятся, то есть не слушают, не смотрят, — сказал Костылев. 

Фестиваль "кто кинет в Тутберидзе и докинет," продолжается. На арене папаВалера в послепраздничном состоянии.
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Фестиваль "кто кинет в Тутберидзе и докинет," продолжается. На арене папаВалера в послепраздничном состоянии.
Комментарий скрыт
Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
Чтобы Плющенко такое накинуть, надо самому показать результат со взрослой спортсменкой.
Прошли ВСЕ тренерские штабы в Москве, отовсюду ушли со скандалами, но негативные моменты были только у Этери. Видна рука мастера, уши Яны торчат так откровенно)))
Ответ Olga.t
Прошли ВСЕ тренерские штабы в Москве, отовсюду ушли со скандалами, но негативные моменты были только у Этери. Видна рука мастера, уши Яны торчат так откровенно)))
Причем, что из всех штабов с негативом уходили.
Ответ Olga.t
Прошли ВСЕ тренерские штабы в Москве, отовсюду ушли со скандалами, но негативные моменты были только у Этери. Видна рука мастера, уши Яны торчат так откровенно)))
Ну потому, что ото всех уходили сами, т.к. уровень тренера не дотягивал до уровня Лены, а от Тутберидзе их банально выгнали из-за склочности родительницы))
Накинуть на Этери ему, конечно же, настоятельно рекомендовали владельцы шоу-академии...
Мало нам Мамы Иры было, теперь с Папой Валерой будут дочку пиарить и восхвалять благодетелей из Горок 😊
Ай молодца, без имени Этери никуда)))
"...лутц и флип она бы не смогла прыгать, но нужно было тогда обязательно прыгнуть пять самых сложных прыжков..."
🙈🤣
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
"...лутц и флип она бы не смогла прыгать, но нужно было тогда обязательно прыгнуть пять самых сложных прыжков..." 🙈🤣
Надо было спросить его, а это какие? 😂 😂
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
"...лутц и флип она бы не смогла прыгать, но нужно было тогда обязательно прыгнуть пять самых сложных прыжков..." 🙈🤣
Это вообще шедевР
Сказки Плющенко они такие
Ну-ну... Понятно - почему родитель Леночки текст определенный озвучил...
У Костылевой вроде бы старшая дочь есть. Ждем, когда она начнет высказываться.
А потом и соседи из Воронежа. Их высказывания будут особенно ценными.
Ответ Холден Колфилд
У Костылевой вроде бы старшая дочь есть. Ждем, когда она начнет высказываться. А потом и соседи из Воронежа. Их высказывания будут особенно ценными.
Ну, может у кого-то в этой семье есть мозги?)
Ответ Svetmel
Ну, может у кого-то в этой семье есть мозги?)
Фунтик молчит
Он ей говорил: «Лена, может быть, что-то не будешь прыгать». - вот это крутой тренер!
Ответ Aelinn
Он ей говорил: «Лена, может быть, что-то не будешь прыгать». - вот это крутой тренер!
А она ему:"готовьте брюлики и новый айфон"
После его слов в адрес Тутберидзе, вывод напрашивается: в "АП" появился ещё один вечно начинающий, - всё-таки, Валерию никогда не удастся переплюнуть свою жену, ибо Ирина Костылева вне конкурса - победительница-родительница по высказываниям гадостей...
Ответ Сергей Горшт
После его слов в адрес Тутберидзе, вывод напрашивается: в "АП" появился ещё один вечно начинающий, - всё-таки, Валерию никогда не удастся переплюнуть свою жену, ибо Ирина Костылева вне конкурса - победительница-родительница по высказываниям гадостей...
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Горшт
После его слов в адрес Тутберидзе, вывод напрашивается: в "АП" появился ещё один вечно начинающий, - всё-таки, Валерию никогда не удастся переплюнуть свою жену, ибо Ирина Костылева вне конкурса - победительница-родительница по высказываниям гадостей...
Мама, наверное, в Италию к пенсионеру укатила,--связи налаживать. Вот папа временно и подменяет)))
