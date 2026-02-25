Отец Костылевой о победе дочери на первенстве России: «Она сделала невозможное благодаря господу богу, ее таланту и работе тренера»

Отец Костылевой: у Лены было 20 дней на подготовку к первенству России.

Валерий Костылев, отец фигуристки Елены Костылевой, высказался о победе дочери на первенстве России-2026.

— Как вы оцениваете прокат Лены на первенстве? Все ли получилось так, как отрабатывалось на тренировках?

— У нее на подготовку было с нуля 20 дней, и она сделала просто невозможное. Я разговаривал с некоторыми не такими известными тренерами, хореографами. Они мне сказали: «Мы такого за свою карьеру никогда не видели». Ребенок с нуля после травмы, до этого грипповала, потом были переходы к другому тренеру, переезды.

Немножко поменяли в каких-то прыжках технику, Лене было неудобно с ней. И потом, когда мы обратно вернулись к Евгению Викторовичу (Плющенко), он это увидел, и все опять надо было восстановить за 20 дней с нуля и не просто выйти и прыгнуть один ультра-си прыжок или два, она прыгнула вместе с тройными акселями пять в программе.

Поэтому тут сказать то, что не все получилось, — это вообще ничего не сказать. Она сделала невозможное благодаря господу богу, ее таланту и, конечно же, работе тренера. Мы, как родители, тоже ее поддерживали. Мама по-своему, я — по-своему, — сказал Костылев.