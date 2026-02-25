  • Спортс
  • Отец Костылевой о победе дочери на первенстве России: «Она сделала невозможное благодаря господу богу, ее таланту и работе тренера»
Отец Костылевой о победе дочери на первенстве России: «Она сделала невозможное благодаря господу богу, ее таланту и работе тренера»

Отец Костылевой: у Лены было 20 дней на подготовку к первенству России.

Валерий Костылев, отец фигуристки Елены Костылевой, высказался о победе дочери на первенстве России-2026. 

— Как вы оцениваете прокат Лены на первенстве? Все ли получилось так, как отрабатывалось на тренировках?

— У нее на подготовку было с нуля 20 дней, и она сделала просто невозможное. Я разговаривал с некоторыми не такими известными тренерами, хореографами. Они мне сказали: «Мы такого за свою карьеру никогда не видели». Ребенок с нуля после травмы, до этого грипповала, потом были переходы к другому тренеру, переезды.

Немножко поменяли в каких-то прыжках технику, Лене было неудобно с ней. И потом, когда мы обратно вернулись к Евгению Викторовичу (Плющенко), он это увидел, и все опять надо было восстановить за 20 дней с нуля и не просто выйти и прыгнуть один ультра-си прыжок или два, она прыгнула вместе с тройными акселями пять в программе.

Поэтому тут сказать то, что не все получилось, — это вообще ничего не сказать. Она сделала невозможное благодаря господу богу, ее таланту и, конечно же, работе тренера. Мы, как родители, тоже ее поддерживали. Мама по-своему, я — по-своему, — сказал Костылев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
66 комментариев
С какого нуля они постоянно начинают?
Ответ Carg0
С какого нуля они постоянно начинают?
С двойного. Точнее, с комнаты с двойным нулем на двери.
Ответ Carg0
С какого нуля они постоянно начинают?
Может речь про меридиан?🤔
Пиар этой юниорки изо всех щелей уже достал. Пока что Лена в плане фигурного катания- вообще ни о чем. Одни прыжки мимо музыки
Ответ Raphanus
Пиар этой юниорки изо всех щелей уже достал. Пока что Лена в плане фигурного катания- вообще ни о чем. Одни прыжки мимо музыки
Комментарий скрыт
Ответ Дженифер
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
С таким ростом и комплекцией прыгать, имея талант, а он у Костылевой безусловно есть, не очень-то составляет труда. Вспомним Марго Базылюк, прыгала, как солдатик много и качественно, выкатывая при этом непростые программы, в отличие от Костылевой, где только заходы на прыжки. Но рост сыграл свою роль и Костылева, тоже уже начала оформляться и уверяю Вас, в следующем году, она уже не сможет, тем более с таким тренером, где нет системы, а как пойдет, черти что. Вспомните Титову, которая, тоже всех в новисах обходила, особенно Двоеглазову а сейчас....Где Титова и где Двоеглазова и их уровень на данном этапе.
за 20 дней с НУЛЯ. Ну это точно впервые в мире.
з.ы. Батяня очередность не перепутал?! Как посмел тренера только третьим упомянуть после бога и таланта?! Ай-ай-ай от Яночки и Лисьего
Ответ 3a_3eHuT
за 20 дней с НУЛЯ. Ну это точно впервые в мире. з.ы. Батяня очередность не перепутал?! Как посмел тренера только третьим упомянуть после бога и таланта?! Ай-ай-ай от Яночки и Лисьего
У них любой турнир "с нуля, после травм, после болезни, впервые в истории".
Похоже, что контракт подписан, надо отрабатывать. Теперь и папа даёт интервью)
Ответ Olga.t
У них любой турнир "с нуля, после травм, после болезни, впервые в истории". Похоже, что контракт подписан, надо отрабатывать. Теперь и папа даёт интервью)
"другой тренер" за неделю сломал Лене прыжковую технику, но Евгений Викторович героически и в сжатые сроки восстановил прыжки...с божьей помощью.
Похоже, они вместе с мамой употребляют
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Похоже, они вместе с мамой употребляют
Там с мамой не выжить без совместного употребления, похоже.
Ответ Michael1969
Там с мамой не выжить без совместного употребления, похоже.
Факт)
Уже никто не верит этим чудесным мгновенным возрождениям . Перекормили народ своими небылицами .
Ответ Arraches
Уже никто не верит этим чудесным мгновенным возрождениям . Перекормили народ своими небылицами .
А на чём основана ваша невера?
" С нуля " к нулю . потом оять с нуля к нулю и т. д.
Сотый раз звучат слова "с нуля за пару недель", учитывая, что Костылева у Рудковского уже столько мыкается)) Тут любой бы задумался, кто именно здесь ноль))
как же вы достали все! сама Леночка Костылева, мать Костылевой, тренер Костылевой, и теперь вот еще один персонаж распаковался - отец Костылевой. И все хором поют панегирики сами себе и друг другу. Тошнотворные
Ответ garovatat
как же вы достали все! сама Леночка Костылева, мать Костылевой, тренер Костылевой, и теперь вот еще один персонаж распаковался - отец Костылевой. И все хором поют панегирики сами себе и друг другу. Тошнотворные
А Фунтика пошто забыли?
Ответ Lennuci
А Фунтика пошто забыли?
а Фунтик ни в чем не виноват, Он - жертва!))
Такого агрессивного пиара ноунейма ни у кого не было. та же Валиева показывала к началу пиара помимо прыжков ещё и катание. Ленка постоянно с нуля, очевидно ставится на коньки
