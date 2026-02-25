Александр Лакерник: «Алиса Лью честно победила на Олимпиаде. Объективность этого результата не вызывает сомнений»

Лакерник: Алиса Лью честно победила на Олимпиаде, результат не вызывает сомнений.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает честной победу американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Алиса Лью честно выиграла, она каталась чище других. Она сделала все и удовлетворяет критериям. Поэтому объективность этого результата не вызывает сомнений!

Может быть, хотелось бы чего-то более яркого. Отсюда и идут эти мнения... Но с другой стороны, она выиграла абсолютно заслуженно. Она не допустила никаких ошибок, у нее высокие уровни, она сделала тот же самый набор, но без всяких ошибок. Поэтому результат справедливый, она выиграла заслуженно.

А то, что многим, в том числе и мне, хотелось — это другой вопрос. То, что вышло, — это справедливый результат», — сказал Лакерник.