Александр Лакерник: «Алиса Лью честно победила на Олимпиаде. Объективность этого результата не вызывает сомнений»
Лакерник: Алиса Лью честно победила на Олимпиаде, результат не вызывает сомнений.
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает честной победу американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026 в Милане.
«Алиса Лью честно выиграла, она каталась чище других. Она сделала все и удовлетворяет критериям. Поэтому объективность этого результата не вызывает сомнений!
Может быть, хотелось бы чего-то более яркого. Отсюда и идут эти мнения... Но с другой стороны, она выиграла абсолютно заслуженно. Она не допустила никаких ошибок, у нее высокие уровни, она сделала тот же самый набор, но без всяких ошибок. Поэтому результат справедливый, она выиграла заслуженно.
А то, что многим, в том числе и мне, хотелось — это другой вопрос. То, что вышло, — это справедливый результат», — сказал Лакерник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У Петросян ровно такие же каскады с двойными, что и у Лью.
Сразу видно, в ФК - 0, протоколы в глаза не видели, но экспертное мнение выдать надо.
А в короткой у неё лутц-ритт последним элементом. За всю историю это до неё делало только три фигуристки - Загитова, Щербакова, Трусова. Это включая внутрироссийские соревнования.
Справедливо ли ОЧ стала Лью, нет такой уверенности, слишком всё было сделано небрежно, но с уверенностью, что золото будет у неё.