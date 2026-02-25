102

Александр Лакерник: «Алиса Лью честно победила на Олимпиаде. Объективность этого результата не вызывает сомнений»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает честной победу американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026 в Милане. 

«Алиса Лью честно выиграла, она каталась чище других. Она сделала все и удовлетворяет критериям. Поэтому объективность этого результата не вызывает сомнений!

Может быть, хотелось бы чего-то более яркого. Отсюда и идут эти мнения... Но с другой стороны, она выиграла абсолютно заслуженно. Она не допустила никаких ошибок, у нее высокие уровни, она сделала тот же самый набор, но без всяких ошибок. Поэтому результат справедливый, она выиграла заслуженно.

А то, что многим, в том числе и мне, хотелось — это другой вопрос. То, что вышло, — это справедливый результат», — сказал Лакерник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
Конечно честно, кто же спорит. Очень легко катать в свое удовольствие с каскадами с двойными, когда точно знаешь, если не упадешь, то победишь. У Аделии не было гарантии медали не то что с одним, с двумя четверными. Бедную Накай с тройным акселем и приличными каскадами засунули по произвольной аж девятой, чтобы Каори без каскада была гарантированно второй. Кто же после всего этого сомневается в честности и объективности?
Конечно честно, кто же спорит. Очень легко катать в свое удовольствие с каскадами с двойными, когда точно знаешь, если не упадешь, то победишь. У Аделии не было гарантии медали не то что с одним, с двумя четверными. Бедную Накай с тройным акселем и приличными каскадами засунули по произвольной аж девятой, чтобы Каори без каскада была гарантированно второй. Кто же после всего этого сомневается в честности и объективности?
Какими приличными каскадами, что вы несёте? У Накаи более дешёвые каскады, чем у Лью, два - в первой половине, ни одного каскада 3-3- забабонила, недокрутила.
У Петросян ровно такие же каскады с двойными, что и у Лью.

Сразу видно, в ФК - 0, протоколы в глаза не видели, но экспертное мнение выдать надо.
Конечно честно, кто же спорит. Очень легко катать в свое удовольствие с каскадами с двойными, когда точно знаешь, если не упадешь, то победишь. У Аделии не было гарантии медали не то что с одним, с двумя четверными. Бедную Накай с тройным акселем и приличными каскадами засунули по произвольной аж девятой, чтобы Каори без каскада была гарантированно второй. Кто же после всего этого сомневается в честности и объективности?
В произвольной программе 11 прыжков. Разных прыжков всего 6, но тройной аксель доступен мало кому, то есть пять тройных. Повторять можно только два - итого 7. Ещё два дупеля. Получается 9. Остаётся два прыжка. Как вы предлаете обойтись без каскада с двойным в призвольной?
А в короткой у неё лутц-ритт последним элементом. За всю историю это до неё делало только три фигуристки - Загитова, Щербакова, Трусова. Это включая внутрироссийские соревнования.
А недокруты щедроотморгнутые судейской панелью нам всем приснились, ага.
А недокруты щедроотморгнутые судейской панелью нам всем приснились, ага.
Комментарий скрыт
А недокруты щедроотморгнутые судейской панелью нам всем приснились, ага.
Прямо всем? Тарасова с Журанковым вон не увидели.
Объективно с точки зрения кого? Если сказать, что Лью победила заслуженно, то ФК превратилось в битву федераций, ведь с подобным контентом выступали многие. По-моему, Ами Накаи задвинули, девочка выиграла короткую с трикселем и снова сделала триксель в ПП.
Объективно с точки зрения кого? Если сказать, что Лью победила заслуженно, то ФК превратилось в битву федераций, ведь с подобным контентом выступали многие. По-моему, Ами Накаи задвинули, девочка выиграла короткую с трикселем и снова сделала триксель в ПП.
Ну, у Накаи более детское катание + недокруты.
Ответ Konyok
Ну, у Накаи более детское катание + недокруты.
А у Алисы зреложенское и все докручено 😆 Умора
Лакерник бы за наших так заступался как за американцев, а то Тутберидзе назвать лучшим тренером нечестно, а вот победа Лью кристально чистая.
Однако, вопрос возник... Даже целому Лакернику пришлось комментировать... Собственно, при нем и сложилась система, плоды которой пожинаем. Бронза Медведевой ничего не напоминает?
Однако, вопрос возник... Даже целому Лакернику пришлось комментировать... Собственно, при нем и сложилась система, плоды которой пожинаем. Бронза Медведевой ничего не напоминает?
Хотите вернуть систему 6.0?
Хотите вернуть систему 6.0?
А настолько ли она хуже? После судейства в мужской одиночке на нынешних ОИ осталось впечатление что судили за страну, федерацию, послужной список. Прокат не имел значения.
А что серебро у Сакамото без самого дорого элемента (каскада) тоже справедливо?
А что серебро у Сакамото без самого дорого элемента (каскада) тоже справедливо?
У Сакамото авторитета больше , чем веса, чего хотели то? ))
Кто заслуженно побеждает, про того не приходится по сто раз говорить, что он победил заслуженно.
Кто заслуженно побеждает, про того не приходится по сто раз говорить, что он победил заслуженно.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Зато вы ещё не успокоились, хотя уже восемь лет прошло. К чему бы это?
Если сравнить медали и победы девушек в 2022 году, то сейчас такая тоска берет от деградации ЖО.
Справедливо ли ОЧ стала Лью, нет такой уверенности, слишком всё было сделано небрежно, но с уверенностью, что золото будет у неё.
Если сравнить медали и победы девушек в 2022 году, то сейчас такая тоска берет от деградации ЖО. Справедливо ли ОЧ стала Лью, нет такой уверенности, слишком всё было сделано небрежно, но с уверенностью, что золото будет у неё.
Лакерник хочет сохранить свои хорошие в прошлом отношения (влияние) с ИСУ, но, кмк, это уже бесполезно. Для ИСУ он уже никто.
Лакерник хочет сохранить свои хорошие в прошлом отношения (влияние) с ИСУ, но, кмк, это уже бесполезно. Для ИСУ он уже никто.
Дудушке 81, он вообще уже никому не интересен.
Ну и ладно что ваши выиграли,мы за своих Аделию ,за ТШТ переживём как нибудь.
Программы Лью вообще не запомнились, настолько они примитивны. Запомнилось только, что она была полосатая. Какое четырёхлетие, такая и чемпионка.
