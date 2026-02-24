Петр Гуменник: «Думал, смогу пойти в магистратуру на биоинформатику, но увлекся программированием – наверное, там и останусь»

Гуменник: в университете увлекся программированием. Наверное, там и останусь.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал про учебу в школе и университете.

– В началке у меня было фактически домашнее обучение, занимались с мамой. Много времени проводил на тренировках и в школе почти не появлялся, но это никого не смущало, потому что предметы знал хорошо. В 5-9 классах занимался с репетитором по математике. Причем даже не по школьной программе, а, скорее, для развлечения. Думали про математические Олимпиады, хотя туда так и не добрался.

– А в школу на тот момент уже ходил?

– Да меня выгнали. Им не нравилось, что я много времени провожу на тренировках и не сдаю полный объем домашних заданий. А мне это было не так интересно. Плюс вроде бы существовали правила, что я должен за четверть получить три оценки – это такой базовый минимум. Но в какой-то момент мне сказали, что этого недостаточно.

Ушел в другую школу. В итоге 8-9 класс был там, учиться в тот момент совсем не нравилось. Родители пытались заставить, но заставить меня невозможно – как уже говорил, я упрямый.

Вот в 10-11 классах сам почувствовал интерес к отдельным предметам. Учился в удовольствие. Особенно заходили биология и химия. После школы еще проникся информатикой. И чисто этимологически пришел к тому, что в университете мне нужна биоинформатика. Но не нашел бакалавриата с хорошими отзывами в Петербурге. Зато нашел программу по информатике в ИТМО, которая мне показалась идеальной. Думал, если что потом смогу пойти в магистратуру на биоинформатику.

– Уже не думаешь?

– Биологию с химией давно не вспоминал. Увлекся программированием. Наверное, там и останусь.

– Программирование какого плана? Условно, можешь, как некоторые удаленщики, уехать на какой-нибудь остров и там кайфовать от жизни?

– Да. Вот только мне для этого даже не обязательно уезжать на остров. А так мы изучали все: от того, как чип проектировать и до веб-программирования. Так что спектр направлений довольно широкий.

– Хакером тоже мог бы стать?

– Только если белым. Тестером. Проверять систему на прочность, согласовав это с владельцем. Нелегальным – не хотелось бы, – сказал Гуменник.

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги