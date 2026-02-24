  • Спортс
  Петр Гуменник: «Думал, смогу пойти в магистратуру на биоинформатику, но увлекся программированием – наверное, там и останусь»
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал про учебу в школе и университете.

– В началке у меня было фактически домашнее обучение, занимались с мамой. Много времени проводил на тренировках и в школе почти не появлялся, но это никого не смущало, потому что предметы знал хорошо. В 5-9 классах занимался с репетитором по математике. Причем даже не по школьной программе, а, скорее, для развлечения. Думали про математические Олимпиады, хотя туда так и не добрался.

– А в школу на тот момент уже ходил?

– Да меня выгнали. Им не нравилось, что я много времени провожу на тренировках и не сдаю полный объем домашних заданий. А мне это было не так интересно. Плюс вроде бы существовали правила, что я должен за четверть получить три оценки – это такой базовый минимум. Но в какой-то момент мне сказали, что этого недостаточно.

Ушел в другую школу. В итоге 8-9 класс был там, учиться в тот момент совсем не нравилось. Родители пытались заставить, но заставить меня невозможно – как уже говорил, я упрямый.

Вот в 10-11 классах сам почувствовал интерес к отдельным предметам. Учился в удовольствие. Особенно заходили биология и химия. После школы еще проникся информатикой. И чисто этимологически пришел к тому, что в университете мне нужна биоинформатика. Но не нашел бакалавриата с хорошими отзывами в Петербурге. Зато нашел программу по информатике в ИТМО, которая мне показалась идеальной. Думал, если что потом смогу пойти в магистратуру на биоинформатику. 

– Уже не думаешь?

– Биологию с химией давно не вспоминал. Увлекся программированием. Наверное, там и останусь.

– Программирование какого плана? Условно, можешь, как некоторые удаленщики, уехать на какой-нибудь остров и там кайфовать от жизни?

– Да. Вот только мне для этого даже не обязательно уезжать на остров. А так мы изучали все: от того, как чип проектировать и до веб-программирования. Так что спектр направлений довольно широкий.

– Хакером тоже мог бы стать?

– Только если белым. Тестером. Проверять систему на прочность, согласовав это с владельцем. Нелегальным – не хотелось бы, – сказал Гуменник.

Интервью Петра Гуменника: религия, друзья, деньги

Источник: Спортс
На пикабу Петю обсуждали.
))
"Слушайте, этот Петр Гуменник – какой-то сын маминой подруги, янизнаю.

Почитала про него – да не бывает таких мальчиков, не бывает!

Но вот, бывает. Вчера на Олимпиаде занял 6-е место (так-то мог бы третье, будь на соревнованиях стерильно-одинаковые условия для всех), сел на метро и поехал в гостиницу. Почему на метро, а не с помпой в машине? Потому что на метро быстрее, шо не так?

Короче, я вам буду сейчас перечислять факты про мальчика, а вы потом скажете, на каком закричали станиславское «не верю».

Итак, Петр Гуменник, фигурист. Папа у него – священник, мама врач-невролог, кандидат наук. Кроме Пети в семье еще трое детей.

Помимо фигурного катания увлекается музыкой. Ну, как увлекается – умеет играть на фортепиано, гитаре и саксофоне. Ну, как умеет… Он побеждает на музыкальных конкурсах, а в 2023 году даже ездил в международное турне как музыкант.

Не как фигурист, а как музыкант, прикиньте!

Идем дальше.

Несколько лет назад Петр окончил школу. Знаете, на сколько баллов он сдал один из предметов? На 100! Знаете, какое это был предмет? Нет, не физра. Нет, не музыка. Нет, не литература даже.

Информатика!

Он сдал на 100 баллов информатику!

И поступил в ИТМО (институт точной механики и оптики). Для непосвященных – знаете Бауманку? Ну вот это примерно то же, только в Санкт-Петербурге. Его направление – информатика и вычислительные технологии. И свой контент для выступлений он формирует на основе теории вероятности, рассчитывая в процентах стабильность каждого элемента (не спрашивайте меня, как это: я не Петр Гуменник, я не знаю).

Если вы еще не обалдели к этом моменту, то вот вам факт, на котором я сломалась и заныла: «Ну нет. Ну это невозможно. Ну не бывает таких людей! Были двое - Леонардо да Винчи да Ломоносов, да и те вымерли!»

Итак, в 2024 году проходил чемпионат Санкт-Петербурга (уточню: чемпионат был по фигурному катанию – теперь, зная историю Петра, нужно уточнять. Потому что он, судя по всему, запросто мог бы принять участие и в чемпионате по классической музыке, и в чемпионате по информатике).

Так вот, был чемпионат по фигурному катанию. А Петр же студент. А у него как раз – зимняя сессия. И так получилось, что на один день выпал экзамен по матанализу и соревнования по фигурному катанию.

И понятно, что от экзамена Петр мог бы взять освобождение и попросить перенести его на другой день. Но он подумал: «Так я везде успеваю! Экзамен утром, соревнования вечером… всё бьется!»

Накануне весь день учил матан, утром пришел на экзамен, сдал его на «4» (матан – это как сопромат, только хуже), а потом поехал на соревнования и откатал короткую программу на 98,64 балла.

Представляете, да?

Вот и я не представляю.

Даже если интернет традиционно врет и половина фактов притянуты за уши, я все равно сейчас ментально - в маленькой рыбацкой деревушка на Канарских островах, название которой начинается на «Ах…», заканчивается на «..уй».

Но что самое невероятное – при всех этих качествах Петр – нормальный. Не ботан, а прям нормальный такой чувак со здоровенным чувством юмора. И тренер у него, Вероника Дайнеко, такая же.

Когда накануне проката короткой программы на Олимпиаде выяснилось, что Петр не имеет права пользовать музыкой, под которую он эту программу катал везде (и даже на отборе на Олимпиаду) – и никаких вопросов по авторским правам ни у кого не возникало, ни у кого – а тут вдруг возникло…

Короче, когда выяснилось, что за неделю до проката фигурист – без музыки, его тренер сказала: «Я, конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому мы нашли альтернативное решение».

Боже, храни людей с мозгами и чувством юмора. Им еще мир спасать."
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Классный текст, спасибо, что принесли сюда) А Петя прекрасен, вызывает только светлые чувства
Классный текст, спасибо, что принесли сюда) А Петя прекрасен, вызывает только светлые чувства
Мне тоже понравился)
"В итоге 8-9 класс был там, учиться в тот момент совсем не нравилось. Родители пытались заставить, но заставить меня невозможно – как уже говорил, я упрямый."
Вот это поворот. Но главное понять, что учиться никогда не поздно.
"В итоге 8-9 класс был там, учиться в тот момент совсем не нравилось. Родители пытались заставить, но заставить меня невозможно – как уже говорил, я упрямый." Вот это поворот. Но главное понять, что учиться никогда не поздно.
Да это не поворот, Петя уже про своё отношение к школе говорил года три назад, тогда это очень бурную реакцию вызвало, забавно комментарии почитать: https://www.sports.ru/figure-skating/1115073456-petr-gumennik-xodit-v-obychnuyu-obshheobrazovatelnuyu-shkolu-voobshhe-.html
В резюме будет: "Закончил МГТУ по специальности фигурист-программист" 🤣
Шутка если что, а то фигуристое сообщество особа чустительная, закидают 🤣
Вот достойный выбор!
А футболисты,после окончания карьеры,идут в эксперты на Матч тв....
Вот достойный выбор! А футболисты,после окончания карьеры,идут в эксперты на Матч тв....
Про Щербакову чушь не говорите она никогда не говорила кем хочет стать
Как программист я такой выбор одобряю)
Улыбнулся на фразе «как некоторые удаленщики, уехать на какой-нибудь остров и там кайфовать от жизни» - в реальности так работают не так много айтишников.
Петя спокойный, уверенный и рассудительный парень! Уверен, что у него все получится!
Наконец-то хоть Петя пойдет не в медийную сферу, как многие у нас делают. Хотя я бы послушала его в роли комментатора ради интереса
Короче так, чувак занимался с мамой и отдельными преподавателями вне школы. По сути школу он особо то и не посещал.

Возникает вопрос, каков смысл посещения современной школы? Если человек выбирает без нее между биоинформатикой и программирование в магистратуре.
Короче так, чувак занимался с мамой и отдельными преподавателями вне школы. По сути школу он особо то и не посещал. Возникает вопрос, каков смысл посещения современной школы? Если человек выбирает без нее между биоинформатикой и программирование в магистратуре.
Смысл в том что далеко не у всех есть родители которые способны организовать качественное домашнее обучение.
Короче так, чувак занимался с мамой и отдельными преподавателями вне школы. По сути школу он особо то и не посещал. Возникает вопрос, каков смысл посещения современной школы? Если человек выбирает без нее между биоинформатикой и программирование в магистратуре.
У него были репетиторы. Если деньги позволяют, то можно спокойно учиться дома
По Пете видно, что здесь родительское воспитание и обучение, а потом и сам вник в процесс обучения. Мне вспомнились два брата близнеца, одноклассники моего старшего брата, которые окончили 11 классов в 1965г. Они были сиротами, жили со старшей сестрой и до 8 кл. особо в учёбе не выделялись, хорошо играли в волейбол. Но в 9-11 кл налегли на учёбу, окончили оба школу с серебряной медалью и поступили в университет.
Ха ха, наш слон
