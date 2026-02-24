Даниил Глейхенгауз: «Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень»
Российский тренер Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане (6-е место).
Победу на турнире одержала американка Алиса Лью, второй стала японка Каори Сакамото, третьей – еще одна представительница Японии Ами Накаи.
— Многие думали что у Аделии была травма на Байкале. Были ли осложнения?
— С Байкалом точно в ее случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были, мы об этом рассказывали.
— Вы ощутили что в женском одиночном катании есть регресс?
— Нет. В 2022 году Саша Трусова прыгнула пять четверных, Щербакова — два, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень, — сказал Глейхенгауз.
Я так понимаю, какие-то иллюзии что могли бы одногруппниц отправить, если бы не отбор за год.
Никто не виноват, что больше никого не подготовили на замену Петросян.
Да будь хоть 10 раз обычная фигуристка среднего уровня, но этот середняк год назад делал три-четыре уси на обе программы, никто и близко к ней не подобрался.
Какая нафиг Даша со своими вечными срывами.
А Двоеглазова свой урок еще получит в следующем году.
За Алису они болеют, от всей души желаю, чтобы такие же Алисы их в дальнейшем и укатывали.
А что касается того, что мы не показали свой уровень- так и есть, никогда еще не было, чтобы все надежды возлагались на одну единственную деву, которую и заменить некем и в этом вина не Аделии
А когда пишут про что другого не взяли не понимающие отбора прям смешно. Если эти трое финал возьмут я порадуюсь, но не за них а за работу тренеров! В этот раз так. Никогда не в какие времена девочки там против кого то не дружили. Конкуренция ТЩК какая была! А девчонки были вместе и рвали мир.
Если бы не было бана и отстранения наших щас бы на олимпиаду поехали 3 девочки с рейтингом и 100% половина пьедестала был бы за нами.
А щас мы никто по факту нас изолировали от всех турниров и где нарабатывать рейтинг?
парное не смотрел, но там чемпионы вроде как рекорд обновили по баллам.
Для меня было знаковым, что награждение проводили глава МОК и глава ИСУ. Не для того они приехали, чтобы нейтрала Аделию награждать. И судьи это понимали.
Все тут писали - вот, хорошо ведь отсудили, даже при пересмотре оценки подняли и поменяли "ошибку" - 3-2 на 3-3. А на мой взгляд, жёлтые квадратики с последующим повышением - это новый, ещё более манипулятивный приём, чем только с понижением. Моё мнение, что таким образом судьи делали задел на всякий случай - ставили на пересмотр заведомо чистые элементы, а потом, когда поняли, что сорванного квада хватит, чтобы Аделии уйти под Гленн, милостиво вернули на место то, что отняли бы при другом, невыгодном для них раскладе.
Лю — невпечатляющая фигуристка, которая ни в чём не преуспевает, кроме вращений. Всё очень небрежно и неотточенно, нет сложности в её катании, не хватает скорости, но она не допускает много серьёзных ошибок.
Однако легче не совершать ошибок, когда игнорируется каждое недовращение. Такая фигуристка, как Аделия, знает, что каждая ошибка будет сурово наказана. Поэтому Лю катается без давления, потому что нет давления со стороны судей.
Сакамото 2022 года легко бы победила Лю 2026 года.
Накаи катается как 13-летняя девочка в нижней группе на чемпионате Москвы, Чиба едва может перепрыгнуть через газету и ограничена в своей презентации, Гленн катается очень по-деревенски, нет никакой связи с музыкой.
В 2022 году у 6 фигуристов был каскад 3-3 или 4-3 во второй половине программы, и у многих других был каскад Эйлера, в этот раз только у 2 фигуристов был каскад 3-3 во второй половине программы.