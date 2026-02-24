Даниил Глейхенгауз: «Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень»

Глейхенгауз: мировое фигурное катание точно хуже не стало.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане (6-е место).

Победу на турнире одержала американка Алиса Лью, второй стала японка Каори Сакамото, третьей – еще одна представительница Японии Ами Накаи.

— Многие думали что у Аделии была травма на Байкале. Были ли осложнения?

— С Байкалом точно в ее случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были, мы об этом рассказывали.

— Вы ощутили что в женском одиночном катании есть регресс?

— Нет. В 2022 году Саша Трусова прыгнула пять четверных, Щербакова — два, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень, — сказал Глейхенгауз.