180

Даниил Глейхенгауз: «Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень»

Глейхенгауз: мировое фигурное катание точно хуже не стало.

Российский тренер Даниил Глейхенгауз подвел итоги выступления фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане (6-е место).

Победу на турнире одержала американка Алиса Лью, второй стала японка Каори Сакамото, третьей – еще одна представительница Японии Ами Накаи.

— Многие думали что у Аделии была травма на Байкале. Были ли осложнения?

— С Байкалом точно в ее случае ничего не связано, но боли и травмы весь сезон были, мы об этом рассказывали.

— Вы ощутили что в женском одиночном катании есть регресс?

— Нет. В 2022 году Саша Трусова прыгнула пять четверных, Щербакова — два, а иностранные фигуристки не показали того уровня, который показали здесь. Мировое фигурное катание точно хуже не стало. Но мы не смогли показать свой уровень, — сказал Глейхенгауз.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoДаниил Глейхенгауз
женское катание
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoСпорт-Экспресс
logoОлимпиада-2026
180 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все четко и логично сказал, если ты сильнее покажи, чтобы ни у кого не было вопросов к твоему уровню
Ответ HOPE
Все четко и логично сказал, если ты сильнее покажи, чтобы ни у кого не было вопросов к твоему уровню
А где показать-то?
Ответ Другая_
А где показать-то?
где показать уже закончилось) теперь до лучших времен
Мне нравится такой самокритичный подход от Даниила. В этом есть достоинство. Жаль, что все так неудачно сложилось для Адели и для ТШТ, но для меня ее прокат КП точно будет одним из любимых среди всех ФК программ.
Ответ kate_ko
Мне нравится такой самокритичный подход от Даниила. В этом есть достоинство. Жаль, что все так неудачно сложилось для Адели и для ТШТ, но для меня ее прокат КП точно будет одним из любимых среди всех ФК программ.
Комментарий скрыт
Ответ притвиц
Комментарий скрыт
Неудачно сложилось с травмами у Аделии. Она была в невероятной форме в прошлых сезонах, жаль, не удалось додержать. Но от травм никто не застрахован, Алина Горбачева вообще на операцию уехала, то есть от нас не поехал бы никто, снимись Адель
Ну если так подумать, у нас действительно нет фигуристок от 18 лет, кто объективно сильнее Лью и Сакамото. И это проблема. За этот цикл мы не смогли адаптироваться к новым правилам и не подготовили спортсменку такого возраста, которая будет хотя бы на пол головы выше названных. В связи с этим возвращение Валиевой и Трусовой уже не кажется потешным пиаром, а вполне реальным оружием в случае допуска на МС
Ответ Fair_play
Ну если так подумать, у нас действительно нет фигуристок от 18 лет, кто объективно сильнее Лью и Сакамото. И это проблема. За этот цикл мы не смогли адаптироваться к новым правилам и не подготовили спортсменку такого возраста, которая будет хотя бы на пол головы выше названных. В связи с этим возвращение Валиевой и Трусовой уже не кажется потешным пиаром, а вполне реальным оружием в случае допуска на МС
Объективно если, в прошлом сезоне, когда выдавали лицензии, Адель была в звенящей форме. Но вы правы, что сильнее её, даже травмированной, фигуристки у нас нет.
Ответ Fair_play
Ну если так подумать, у нас действительно нет фигуристок от 18 лет, кто объективно сильнее Лью и Сакамото. И это проблема. За этот цикл мы не смогли адаптироваться к новым правилам и не подготовили спортсменку такого возраста, которая будет хотя бы на пол головы выше названных. В связи с этим возвращение Валиевой и Трусовой уже не кажется потешным пиаром, а вполне реальным оружием в случае допуска на МС
Какое-то массовое помешательство на Лью, которая,с таким же катанием до прошлого сезона в конце 10 ки болталась и то, потому что федерация правильная.
С таких условиях это отличный результат. Самобичеванием нет смысла заниматься. Выжали всё, что возможно на данный момент. Аделия билась, как могла и она огромная молодец. И что-то мне подсказывает, что прыгни Аделия свой четверной было бы как с Петром - нижайшие компоненты и гое и всё, максимум четвёртое место. Ну не дали бы нашим медалей на этой олимпиаде.
Ответ olvl
С таких условиях это отличный результат. Самобичеванием нет смысла заниматься. Выжали всё, что возможно на данный момент. Аделия билась, как могла и она огромная молодец. И что-то мне подсказывает, что прыгни Аделия свой четверной было бы как с Петром - нижайшие компоненты и гое и всё, максимум четвёртое место. Ну не дали бы нашим медалей на этой олимпиаде.
Нет никаких оснований так считать. С квадами Аделия была бы точно в медалях, почти наверняка с золотом, при чистом прокате. Она сама не смогла исполнить задуманное.
Ответ Delirium
Нет никаких оснований так считать. С квадами Аделия была бы точно в медалях, почти наверняка с золотом, при чистом прокате. Она сама не смогла исполнить задуманное.
С одним вряд-ли. С трикселем и квадом да.
Как горько за Аделию, изо всех щелей прёт пассивная агрессия, что завалила прокат, не справилась, на родном катке ждут три ехидны.
Я так понимаю, какие-то иллюзии что могли бы одногруппниц отправить, если бы не отбор за год.
Никто не виноват, что больше никого не подготовили на замену Петросян.

Да будь хоть 10 раз обычная фигуристка среднего уровня, но этот середняк год назад делал три-четыре уси на обе программы, никто и близко к ней не подобрался.
Какая нафиг Даша со своими вечными срывами.
А Двоеглазова свой урок еще получит в следующем году.
За Алису они болеют, от всей души желаю, чтобы такие же Алисы их в дальнейшем и укатывали.

А что касается того, что мы не показали свой уровень- так и есть, никогда еще не было, чтобы все надежды возлагались на одну единственную деву, которую и заменить некем и в этом вина не Аделии
Ответ Tress_
Как горько за Аделию, изо всех щелей прёт пассивная агрессия, что завалила прокат, не справилась, на родном катке ждут три ехидны. Я так понимаю, какие-то иллюзии что могли бы одногруппниц отправить, если бы не отбор за год. Никто не виноват, что больше никого не подготовили на замену Петросян. Да будь хоть 10 раз обычная фигуристка среднего уровня, но этот середняк год назад делал три-четыре уси на обе программы, никто и близко к ней не подобрался. Какая нафиг Даша со своими вечными срывами. А Двоеглазова свой урок еще получит в следующем году. За Алису они болеют, от всей души желаю, чтобы такие же Алисы их в дальнейшем и укатывали. А что касается того, что мы не показали свой уровень- так и есть, никогда еще не было, чтобы все надежды возлагались на одну единственную деву, которую и заменить некем и в этом вина не Аделии
Согласна
А когда пишут про что другого не взяли не понимающие отбора прям смешно. Если эти трое финал возьмут я порадуюсь, но не за них а за работу тренеров! В этот раз так. Никогда не в какие времена девочки там против кого то не дружили. Конкуренция ТЩК какая была! А девчонки были вместе и рвали мир.
Ответ vb2c2sshnk
Согласна А когда пишут про что другого не взяли не понимающие отбора прям смешно. Если эти трое финал возьмут я порадуюсь, но не за них а за работу тренеров! В этот раз так. Никогда не в какие времена девочки там против кого то не дружили. Конкуренция ТЩК какая была! А девчонки были вместе и рвали мир.
Я уже за них и не порадуюсь, надеюсь на адекватных юниоров.
Мировое катание хуже не стало,хуже стали мы,но на это есть объективные причины.
Ответ Сергей Круг
Мировое катание хуже не стало,хуже стали мы,но на это есть объективные причины.
Чем мы хуже?
Если бы не было бана и отстранения наших щас бы на олимпиаду поехали 3 девочки с рейтингом и 100% половина пьедестала был бы за нами.
А щас мы никто по факту нас изолировали от всех турниров и где нарабатывать рейтинг?
Ответ Hwanrina
Чем мы хуже? Если бы не было бана и отстранения наших щас бы на олимпиаду поехали 3 девочки с рейтингом и 100% половина пьедестала был бы за нами. А щас мы никто по факту нас изолировали от всех турниров и где нарабатывать рейтинг?
Половина пьедестала - это полторы фигуристки, как полтора землекопа в сказке?
Мировое фигурное катание точно хуже стало - в части женского одиночного катания и парного катания
Ответ AAPolyansky
Мировое фигурное катание точно хуже стало - в части женского одиночного катания и парного катания
Кто мы такие что бы не верить Даниилу Марковичу, сказано не стало, значит не стало, у всех все хорошо.
Ответ AAPolyansky
Мировое фигурное катание точно хуже стало - в части женского одиночного катания и парного катания
и где же оно хуже стало, если мы на этой олимпиаде увидели чистые 3А от разных спортсменок.
парное не смотрел, но там чемпионы вроде как рекорд обновили по баллам.
На мой взгляд, Аделии не дали бы подняться на пьедестал по-любому.
Для меня было знаковым, что награждение проводили глава МОК и глава ИСУ. Не для того они приехали, чтобы нейтрала Аделию награждать. И судьи это понимали.
Все тут писали - вот, хорошо ведь отсудили, даже при пересмотре оценки подняли и поменяли "ошибку" - 3-2 на 3-3. А на мой взгляд, жёлтые квадратики с последующим повышением - это новый, ещё более манипулятивный приём, чем только с понижением. Моё мнение, что таким образом судьи делали задел на всякий случай - ставили на пересмотр заведомо чистые элементы, а потом, когда поняли, что сорванного квада хватит, чтобы Аделии уйти под Гленн, милостиво вернули на место то, что отняли бы при другом, невыгодном для них раскладе.
Ответ elenaza
На мой взгляд, Аделии не дали бы подняться на пьедестал по-любому. Для меня было знаковым, что награждение проводили глава МОК и глава ИСУ. Не для того они приехали, чтобы нейтрала Аделию награждать. И судьи это понимали. Все тут писали - вот, хорошо ведь отсудили, даже при пересмотре оценки подняли и поменяли "ошибку" - 3-2 на 3-3. А на мой взгляд, жёлтые квадратики с последующим повышением - это новый, ещё более манипулятивный приём, чем только с понижением. Моё мнение, что таким образом судьи делали задел на всякий случай - ставили на пересмотр заведомо чистые элементы, а потом, когда поняли, что сорванного квада хватит, чтобы Аделии уйти под Гленн, милостиво вернули на место то, что отняли бы при другом, невыгодном для них раскладе.
Как вариант, каскад 3-2 был главной заготовкой. "Ой, ошибка вышла, техническая, сбой. Но "карте место", менять ничего не будем. Протест? А от кого? Лично от Петросян? Ой, забыли сообщить, что по нашим правилам протесты от нейтралов не принимаются."
Согласна с теми кто считает что при любом раскладе нашим медалей бы не дали. Рейтинг отсутствует.
Уровень снизился, даже Сакамото сдала позиции. Она показала гораздо более низкий уровень, чем в Пекине, но грибы в Милане это компенсировали.

Лю — невпечатляющая фигуристка, которая ни в чём не преуспевает, кроме вращений. Всё очень небрежно и неотточенно, нет сложности в её катании, не хватает скорости, но она не допускает много серьёзных ошибок.

Однако легче не совершать ошибок, когда игнорируется каждое недовращение. Такая фигуристка, как Аделия, знает, что каждая ошибка будет сурово наказана. Поэтому Лю катается без давления, потому что нет давления со стороны судей.

Сакамото 2022 года легко бы победила Лю 2026 года.

Накаи катается как 13-летняя девочка в нижней группе на чемпионате Москвы, Чиба едва может перепрыгнуть через газету и ограничена в своей презентации, Гленн катается очень по-деревенски, нет никакой связи с музыкой.

В 2022 году у 6 фигуристов был каскад 3-3 или 4-3 во второй половине программы, и у многих других был каскад Эйлера, в этот раз только у 2 фигуристов был каскад 3-3 во второй половине программы.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Глейхенгауз об Олимпиаде-2026: «Чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Единения, большой дружной команды не хватало»
23 февраля, 14:41
Дмитрий Песков: «Петросян – большая молодец, единственная, кто рискнул на Олимпиаде. Пожелаем ей в следующий раз быть на пьедестале»
20 февраля, 14:58
Плющенко о фигуристках из Японии и США: «Хотя четверные там никто не прыгает, но как же здорово они катаются! Просто на одном дыхании»
20 февраля, 12:52
Рекомендуем
Главные новости
Познер считает, что на Олимпиадах все спортсмены должны выступать без флага: «Это было бы отлично»
2 минуты назад
«Думаю, американцы устроят им взбучку». Журова о том, что Эстония запретила въезд фигуристу Желтышеву на юниорский ЧМ
13 минут назад
Ирина Роднина: «Я в 2000-х никак не могла объяснить народу, чего это я вдруг вернулась из Америки. Вернулась, потому что Россия – моя страна, мой дом»
51 минуту назад
Фигуристы Майя Хромых и Адьян Питкеев сыграли свадьбу
сегодня, 18:12Фото
Олимпийский чемпион Елистратов: «Алиса Лью своим примером доказала, что Игры – не только про слезы и страдания, но и что можно получать огромное удовольствие от своего дела»
сегодня, 17:58
Гуменник о предложении Петросян вместе выступить с показательным на Олимпиаде: «Я благодарен, что она хотела меня поддержать таким образом»
сегодня, 17:29
Агент Малинина: «У Ильи была первая Олимпиада и, думаю, не последняя. Проблем с эмоциональным состоянием у него нет»
сегодня, 16:01
Ирина Роднина: «Мне очень запомнилась Алиса Лью. Так лихо катать на Олимпиаде, с таким азартом – не помню, когда такое видела»
сегодня, 15:56
Мемориал Жука. Артем Федотов победил, Жураховский – 2-й, Евдокимов – 3-й
сегодня, 15:29
Гуменник откатал в образе Онегина в «Ледниковом периоде»: «Находиться тут даже более необычно, чем на Олимпиаде»
сегодня, 15:09
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир памяти Русакова. Рыбакова и Махноносов выиграли ритм-танец, Коломенская и Фролов – 2-е, Пасечник и Чиризано снялись
сегодня, 13:47
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Рекомендуем