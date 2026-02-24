351

Петросян отказалась общаться с журналистами после возвращения в Москву

Аделия Петросян отказалась общаться с журналистами после возвращения в Москву.

Российская фигуристка Аделия Петросян не стала общаться с журналистами в аэропорту после возвращения с Олимпиады-2026.

Во Внуково спортсменку ждали представители СМИ, но она и ее мама прошли мимо.

«Ребят, 4 утра… И у нас возникли проблемы с багажом», – цитирует Петросян Sport 24.

На Олимпийских играх в Милане Петросян заняла шестое место. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
вместе с ними летел из милана в стамбул. из стамбула в москву они почему то не попали на удобный стыковочный рейс а полетели на 3 часа позже. Никита Филлипов наш медалист улетел с нами. его в москве встречали во внуково толпа. Даниил Глейхенгауз сидел на соседнем со мной кресле. очень приятный молодой человек. пояснил пару вопросов по шансам Аделии на играх и по оценкам. интересно было. с аделией тоже перекинулись словами. она настороженная напряженная что и понятно. С Петей в милане сфоткались. пообщавшись с ними вблизи - это просто очень юные ребята , просто дети, реально а на них вешают такую ответственность и так костерят в интернетах . такой стресс. мне их реально жаль стало. ну просто детишки.
Ответ ДнепрЧемпион1983
вместе с ними летел из милана в стамбул. из стамбула в москву они почему то не попали на удобный стыковочный рейс а полетели на 3 часа позже. Никита Филлипов наш медалист улетел с нами. его в москве встречали во внуково толпа. Даниил Глейхенгауз сидел на соседнем со мной кресле. очень приятный молодой человек. пояснил пару вопросов по шансам Аделии на играх и по оценкам. интересно было. с аделией тоже перекинулись словами. она настороженная напряженная что и понятно. С Петей в милане сфоткались. пообщавшись с ними вблизи - это просто очень юные ребята , просто дети, реально а на них вешают такую ответственность и так костерят в интернетах . такой стресс. мне их реально жаль стало. ну просто детишки.
Ну, Аделия, мб, и ребенок, но Петя вполне себе уже взрослый человек) 23 года, вспомните себя)
Ответ ДнепрЧемпион1983
вместе с ними летел из милана в стамбул. из стамбула в москву они почему то не попали на удобный стыковочный рейс а полетели на 3 часа позже. Никита Филлипов наш медалист улетел с нами. его в москве встречали во внуково толпа. Даниил Глейхенгауз сидел на соседнем со мной кресле. очень приятный молодой человек. пояснил пару вопросов по шансам Аделии на играх и по оценкам. интересно было. с аделией тоже перекинулись словами. она настороженная напряженная что и понятно. С Петей в милане сфоткались. пообщавшись с ними вблизи - это просто очень юные ребята , просто дети, реально а на них вешают такую ответственность и так костерят в интернетах . такой стресс. мне их реально жаль стало. ну просто детишки.
Да ладно, "ребенок" Пётр вполне адекватно реагировал на происходящее и все дни в Милане был в хорошем настроении.
Там еще группа болельщиков была с цветами и подарками. Ждали ночью в аэропорту 2 часа, она даже не остановилась... Петю тоже встречали, он все подарки принял, со всеми сфотографировался, сто раз всех поблагодарил, инервью раздал.
Ответ Дженифер
Там еще группа болельщиков была с цветами и подарками. Ждали ночью в аэропорту 2 часа, она даже не остановилась... Петю тоже встречали, он все подарки принял, со всеми сфотографировался, сто раз всех поблагодарил, инервью раздал.
Я понимаю, что устали и тп, но болельщики и сочувствующие столько нервов потратили, переживая и поддерживая своих спортсменов, что можно было как-то уделить хотя бы 5 минут, хотя бы поблагодарить за поддержку и на том откланяться… журналисты многое стерпят, но пробежать мимо болельщиков, которые тоже в 4 утра встречали ну хз, так можно и растерять всех
Ответ Eltro
Я понимаю, что устали и тп, но болельщики и сочувствующие столько нервов потратили, переживая и поддерживая своих спортсменов, что можно было как-то уделить хотя бы 5 минут, хотя бы поблагодарить за поддержку и на том откланяться… журналисты многое стерпят, но пробежать мимо болельщиков, которые тоже в 4 утра встречали ну хз, так можно и растерять всех
А нечего болеть тогда) Им это не нужно)
Никогда таких фанатов не понимал) объясните мне, зачем встречать в аэропорту своих любимцев?) я не из мира фигурного катания, я лыжник и в нашем спорте тоже хватает заслуженных звезд из России. Сделать фото и пообщаться вне соревнований - окей, это вполне нормально, но специально так охотиться, отслеживать рейсы, ну блин, зачем вам это?) они такие же люди как и мы, а Аделия еще и подросток по сути, наверняка ее смущает такое повышенное внимание к ней.
Ответ Александр Исаев
Никогда таких фанатов не понимал) объясните мне, зачем встречать в аэропорту своих любимцев?) я не из мира фигурного катания, я лыжник и в нашем спорте тоже хватает заслуженных звезд из России. Сделать фото и пообщаться вне соревнований - окей, это вполне нормально, но специально так охотиться, отслеживать рейсы, ну блин, зачем вам это?) они такие же люди как и мы, а Аделия еще и подросток по сути, наверняка ее смущает такое повышенное внимание к ней.
Тоже этого не понимаю. Если б я провела много часов в дороге, устала, не выспалась, то меньше всего мне бы хотелось с кем-то общаться. И уж тем более не хотелось бы фотографироваться в помятом виде. А у Аделии к тому же еще и багаж потерялся, это дополнительная нервотрепка.
Фанаты воспринимают своего кумира как куклу, у которой не может быть плохого настроения, плохого самочувствия, желания побыть одной. Считают, что она должна быть готова к общению с ними в режиме 24 на 7
Ответ Александр Исаев
Никогда таких фанатов не понимал) объясните мне, зачем встречать в аэропорту своих любимцев?) я не из мира фигурного катания, я лыжник и в нашем спорте тоже хватает заслуженных звезд из России. Сделать фото и пообщаться вне соревнований - окей, это вполне нормально, но специально так охотиться, отслеживать рейсы, ну блин, зачем вам это?) они такие же люди как и мы, а Аделия еще и подросток по сути, наверняка ее смущает такое повышенное внимание к ней.
Фанаты неотъемлемый атрибут звезд. Если с ними плохо обращаться, все не разбегутся.
Может я не понимаю что-то и соберу кучу минусов, но переться ночью в аэропорт и ждать там пару часов, чтобы что-то спросить/подарить незнакомому человеку, это странненько. Даже если опустить то, что чтобы жертвовать своим собственным сном и отдыхом, нужна весомая причина, а это явно не она. Во-первых, человек устал после перелетов, это не пару часов лететь, во-вторых, ночь, в-третьих, куда человеку надо деть все эти подарки/цветы, в зубы взять? Из аэропорта и так ехать неудобно, куча вещей, так еще и лишний груз. Почему нельзя через пару дней нормально договориться с Аделей и в Хрустальном все подарить, как все всегда делают, нормально пообщаться, при свете дня, когда все уже выспавшиеся и в хорошем настроении, когда не надо тащиться через город в аэропорт? Тем более, если она предупредила, что общаться не будет, как тут пишут, с нее какой спрос? Тут многие пишут, что так как фанаты ее любят и она живет на деньги, которые болельщики ей прямо или косвенно приносят, то она должна всегда быть готова к такому. В смысле, должна, она умоляла что ли за нее болеть? Нафиг такая фанатская любовь, если она не включает в себя элементарного уважения и чувства такта.
Ответ iep2000
Может я не понимаю что-то и соберу кучу минусов, но переться ночью в аэропорт и ждать там пару часов, чтобы что-то спросить/подарить незнакомому человеку, это странненько. Даже если опустить то, что чтобы жертвовать своим собственным сном и отдыхом, нужна весомая причина, а это явно не она. Во-первых, человек устал после перелетов, это не пару часов лететь, во-вторых, ночь, в-третьих, куда человеку надо деть все эти подарки/цветы, в зубы взять? Из аэропорта и так ехать неудобно, куча вещей, так еще и лишний груз. Почему нельзя через пару дней нормально договориться с Аделей и в Хрустальном все подарить, как все всегда делают, нормально пообщаться, при свете дня, когда все уже выспавшиеся и в хорошем настроении, когда не надо тащиться через город в аэропорт? Тем более, если она предупредила, что общаться не будет, как тут пишут, с нее какой спрос? Тут многие пишут, что так как фанаты ее любят и она живет на деньги, которые болельщики ей прямо или косвенно приносят, то она должна всегда быть готова к такому. В смысле, должна, она умоляла что ли за нее болеть? Нафиг такая фанатская любовь, если она не включает в себя элементарного уважения и чувства такта.
Все, что делают люди, они делают для себя). Тем кто поехал в аэропорт был важен сам процесс, и они сами в этом процессе. Звёзды, которых встречают, лишь фон в способе проведения собственного свободного времени.
Ответ iep2000
Может я не понимаю что-то и соберу кучу минусов, но переться ночью в аэропорт и ждать там пару часов, чтобы что-то спросить/подарить незнакомому человеку, это странненько. Даже если опустить то, что чтобы жертвовать своим собственным сном и отдыхом, нужна весомая причина, а это явно не она. Во-первых, человек устал после перелетов, это не пару часов лететь, во-вторых, ночь, в-третьих, куда человеку надо деть все эти подарки/цветы, в зубы взять? Из аэропорта и так ехать неудобно, куча вещей, так еще и лишний груз. Почему нельзя через пару дней нормально договориться с Аделей и в Хрустальном все подарить, как все всегда делают, нормально пообщаться, при свете дня, когда все уже выспавшиеся и в хорошем настроении, когда не надо тащиться через город в аэропорт? Тем более, если она предупредила, что общаться не будет, как тут пишут, с нее какой спрос? Тут многие пишут, что так как фанаты ее любят и она живет на деньги, которые болельщики ей прямо или косвенно приносят, то она должна всегда быть готова к такому. В смысле, должна, она умоляла что ли за нее болеть? Нафиг такая фанатская любовь, если она не включает в себя элементарного уважения и чувства такта.
С третьей стороны, это традиция. С точки зрения фанов не прийти - значит, проявить неуважение
Чтобы ни сделала Аделия, всё будет плохо по мнению комментаторов. Прошла мимо - заносчивая, подошла и сфоткалась с улыбкой - а че улыбается, ничего же не показала. С таким грузом ожидания, какой на нее повесили, я вообще не представляю, как она справляется.
Ответ Елена Журович
Чтобы ни сделала Аделия, всё будет плохо по мнению комментаторов. Прошла мимо - заносчивая, подошла и сфоткалась с улыбкой - а че улыбается, ничего же не показала. С таким грузом ожидания, какой на нее повесили, я вообще не представляю, как она справляется.
Бедные интроверты. Сколько от них ожидает и требует общество…
Ответ Елена Журович
Чтобы ни сделала Аделия, всё будет плохо по мнению комментаторов. Прошла мимо - заносчивая, подошла и сфоткалась с улыбкой - а че улыбается, ничего же не показала. С таким грузом ожидания, какой на нее повесили, я вообще не представляю, как она справляется.
Комментарий скрыт
Потерять костюмы, коньки и весь инвентарь по вине авиакомпании - тут явно не до подарков и журналистов, 0% осуждения, 100% понимания
Ответ Сергей Я._1116628624
Потерять костюмы, коньки и весь инвентарь по вине авиакомпании - тут явно не до подарков и журналистов, 0% осуждения, 100% понимания
Всё найдется. Багаж теряется нередко, особенно при пересадках. Потом всё доезжает.
Ответ Дженифер
Всё найдется. Багаж теряется нередко, особенно при пересадках. Потом всё доезжает.
Доезжает если никто типа случайно не перепутал. А если кто-то забрал
Всегда мандраж на лентах по этому поводу. Что кто-то подхватит твой чемодан
Ну если мама и правда просила не встречать их в аэропорту, а встретиться потом, то болельщики проявили неуважение к спортсменке приехав и как-бы шантажируя ее тем, что раз они приехали она им должна внимание. Это кроме того, что я вообще не понимаю мотивов тащиться ночью в аэропорт встречать человека, который половину суток летел, устал, помято выглядит и хочет банально домой.
Ни на одном фото нет никакой группы болельщиков, только мужики с камерами. Тем более мама Аделии попросила фан группы не встречать в аэропорту, а встретится потом в спокойной атмосфере.
Ответ Lz+Lo
Ни на одном фото нет никакой группы болельщиков, только мужики с камерами. Тем более мама Аделии попросила фан группы не встречать в аэропорту, а встретится потом в спокойной атмосфере.
Да спорта у лишь бы набросить на вентилятор
Ответ Lz+Lo
Ни на одном фото нет никакой группы болельщиков, только мужики с камерами. Тем более мама Аделии попросила фан группы не встречать в аэропорту, а встретится потом в спокойной атмосфере.
В её ТГ канале написали, что они там были.
Где в сообщении написано, что Аделия отказалась общаться с болельщиками? А то тут отдельные субъекты пытаются похайповать и приплели болельщиков! Человек заранее предупредил, что общаться не будет. Прилетел в 4 часа утра. По прилете обнаружил, что у него пропал багаж. Но он вам все равно что-то должен! Будьте людьми!
Ответ [ADO]
Где в сообщении написано, что Аделия отказалась общаться с болельщиками? А то тут отдельные субъекты пытаются похайповать и приплели болельщиков! Человек заранее предупредил, что общаться не будет. Прилетел в 4 часа утра. По прилете обнаружил, что у него пропал багаж. Но он вам все равно что-то должен! Будьте людьми!
Болельщиков предупредили сразу.
Если Аделя заранее попросила ее не встречать, то какие могут быть претензии к ней? Здесь уже люди проявили свой собственный эгоизм - хотим и поедем несмотря на желание и просьбу спортсмена. Да, встречи, подарки, цветы и шарики - это очень здорово и приятно, но когда человек просит этого не делать по той или иной причине - это не принесет ожидаемого результата, и сюрприз будет неприятным. И настроение в итоге будет испорчено у всех сторон. Адели восстановления! Я уверена, что чуть позже она обязательно встретится со своей фан-группой в спокойной обстановке!
