Аделия Петросян отказалась общаться с журналистами после возвращения в Москву.

Российская фигуристка Аделия Петросян не стала общаться с журналистами в аэропорту после возвращения с Олимпиады-2026.

Во Внуково спортсменку ждали представители СМИ, но она и ее мама прошли мимо.

«Ребят, 4 утра… И у нас возникли проблемы с багажом», – цитирует Петросян Sport 24.

На Олимпийских играх в Милане Петросян заняла шестое место.