Петросян отказалась общаться с журналистами после возвращения в Москву
Аделия Петросян отказалась общаться с журналистами после возвращения в Москву.
Российская фигуристка Аделия Петросян не стала общаться с журналистами в аэропорту после возвращения с Олимпиады-2026.
Во Внуково спортсменку ждали представители СМИ, но она и ее мама прошли мимо.
«Ребят, 4 утра… И у нас возникли проблемы с багажом», – цитирует Петросян Sport 24.
На Олимпийских играх в Милане Петросян заняла шестое место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Фанаты воспринимают своего кумира как куклу, у которой не может быть плохого настроения, плохого самочувствия, желания побыть одной. Считают, что она должна быть готова к общению с ними в режиме 24 на 7
Всегда мандраж на лентах по этому поводу. Что кто-то подхватит твой чемодан