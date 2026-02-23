218

Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»

Журова: Олимпиада-2030 может стать Играми имени Валиевой.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы Камилы Валиевой на успешное возвращение на международные турниры. 

В декабре 2025 года завершилась дисквалификация Валиевой за триметазидин. Фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где не вошла в число призеров.

«Уже радует, что вся ситуация вокруг Камилы ее не сломала, не разрушила ее любовь к фигурному катанию и спорту. Возвращение Валиевой – уже большая победа. Медали здесь имеют меньшее значение.

Не хочется загадывать наперед, вешать медали на шею. Пример Малинина показал, к каким серьезным последствиям это может привести. Просто хочется пожелать Камиле удачи на этом нелегком пути и чтобы травмы обошли ее стороной.

Она еще молодая спортсменка по меркам фигурного катания, и у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Валиевой. Это будет фантастическая история», – сказала Журова. 

Камила Валиева вернулась, но мы не услышали от нее главного

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Игры имени Камилы. Ни фига себе, масштабы фарса. Этому столику больше не наливать. Хватит с нас этапа её имени в 2022 году.
мне как-то особенно жаль Аделию. девчонка в травмах и сомнениях поехала на ОИ — попробовала прыгнуть четверной, не получилось, но во всех остальных элементах была безупречна.

и как-то сразу про нее забыли и начали пиарить Валиеву. для начала добейтесь ее допуска на МС, а потом уже можно начинать о чем-то говорить.

я не ярая поклонница катания Аделии, но после игр мне особенно хочется ее поддержать и поболеть за нее, надеюсь, эта девочка преодолеет травмы и ещё заявит о себе. два с половиной года гремела малышка и так быстро ее списали.
Бросилось в глаза . Изначально об Адели писали мало , после КП появились позитивные нотки , но после ПП только критика . Причем все сообщения , как под копирку , одинаковые : что отсудили ее еще хорошо , могли бы за такой прокат и хуже . Затем решили окончательно на пенсию отправить . А вот за рубежом она понравилась , на программы обратили также внимание ( смотрела разные трансляции ) . Желаю Адель здоровья , крепости духа и оптимизма, чтобы осуществить задуманное . Восстанавливайся .
Раздали повесточку говорящим головам. Ками еще ни одной программы не показала, а сериал "будущая ОЧ-2.0" уже набирает обороты.
Так то тоже понятно, к чему это приводит, проходили. На примере Камиоы, в том числе. Поэтому не понимаю, почему бы им не заткнуться?!
К прилету Аделии домой активизировались Ягудин, Слуцкая и др.
Почему никто не говорит, что какое место Аделия занимала по технике? Что обокрали ее компонентами, ссылаясь на отсутствие м/н стартов? Почему никто не говорит, что она, девочка, под таким давлением, после жесткого падения - не развалила свою программу, а сделала все безупречно! Даже Малинин, "Бог квадов" не боролся до конца.
Почему все Аделию списывают? Прыгни на она этот квад - было то же самое, что у Пети - срезали, нашли бы недокрут. Прыгни она два квада - обвинили бы в допинге. Мы это уже проходили.
Ребята выступили достойно, почувствовали атмосферу, их приняли тепло. Впечатления они оставили приятные, отзывы положительные. как смогли, так и сделали. Они большие молодцы.
Аделию обокрали? Аделию отсудили как раз под линейку в соответствии с катанием. Извините, но каталась она не лучше всех (особенно в ПП), и тройные у неё не лучше всех остальных.
именно так. И весь бомонд в комментах, что ее хорошо отсудили. Уже и нестабильность ей приписали, хотя базу она делает суперстабильно, а ультраси стабильно не делает никто, уж особенно после 18. Уже не знают, к чему прицепиться.
почему именно про валиеву все начали говорить ? почему не та же Трусова ? это что за предвзятость
Трусовой дед платочек не дарил
Пиарят тренерский штаб Навки.
Опять разгоняется пиар Валиевой? Сколько можно и главное зачем?
А вы не понимаете? Американская девочка взяла и выиграла через два года после возвращения аж сразу две золотые олимпийские медали. Все, к чему стремились наши чинуши аж целых три Олимпиады, Алиса провернула за два года.) Теперь этот свершившийся факт никому покоя не даст.А замутить более фантастическую историю с возвращением, можно только с помощью Камилы.
Скажем так, провернула не совсем Алиса. Ее не сравнить с русскими девушками, с той же Валиевой, но этот жесткий пиар отталкивает безусловно.
Меня просто поражают комментарии экспертов по поводу соревнований, которые будут через 4(!!!) года.
В соседней ветке уже и Трусову на ОИ отправили, которой будет 26 почти 🙈
Я даже молчу о том, какой это травмоопасный вид спорта, и что невозможно предсказать, кто вообще доедет туда в добром здравии.
Так еще и не факт, что наши спортсмены там будут. В каком мире они все живут? Кто мог 4 года назад представить, что от всей нашей сборной поедет 13 человек, и те на унизительных условиях?
Да и Петр и Аделия не выглядели лидерами сборной.
Но нет, надо сейчас обсудить, что будет в 2030 году.
По нашей жизни дай бог нам вообще до них дожить, и желательно хоть немного пожить в мирное время
У Саши др летом, и почти 26 ей не будет, поменьше).
Если это меняет суть, то тогда ладно уж, 25 лет и 8 месяцев 😁
Опять начали раздувать Валиеву на пустом месте. Пусть сначала выйдет и покажет две программы, что бы было что обсуждать.
Больше похоже что раздувают дедушку
Вот честно, я совсем не хочу видеть-слышать никаких обсуждений этой фигуристки.
За четыре года Камиле уже золото определили))
Видимо забыли, чем закончилось
всё в прошлый раз, когда её в чемпионки заранее записали. Космическим позором)
Как раздражает этот пиар дутой чемпионки..
Пусть сначала выйдет в сезон, и да ей МС всё равно не светят, в силу её политической деятельности..
