Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы Камилы Валиевой на успешное возвращение на международные турниры.
В декабре 2025 года завершилась дисквалификация Валиевой за триметазидин. Фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где не вошла в число призеров.
«Уже радует, что вся ситуация вокруг Камилы ее не сломала, не разрушила ее любовь к фигурному катанию и спорту. Возвращение Валиевой – уже большая победа. Медали здесь имеют меньшее значение.
Не хочется загадывать наперед, вешать медали на шею. Пример Малинина показал, к каким серьезным последствиям это может привести. Просто хочется пожелать Камиле удачи на этом нелегком пути и чтобы травмы обошли ее стороной.
Она еще молодая спортсменка по меркам фигурного катания, и у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Валиевой. Это будет фантастическая история», – сказала Журова.
и как-то сразу про нее забыли и начали пиарить Валиеву. для начала добейтесь ее допуска на МС, а потом уже можно начинать о чем-то говорить.
я не ярая поклонница катания Аделии, но после игр мне особенно хочется ее поддержать и поболеть за нее, надеюсь, эта девочка преодолеет травмы и ещё заявит о себе. два с половиной года гремела малышка и так быстро ее списали.
Почему никто не говорит, что какое место Аделия занимала по технике? Что обокрали ее компонентами, ссылаясь на отсутствие м/н стартов? Почему никто не говорит, что она, девочка, под таким давлением, после жесткого падения - не развалила свою программу, а сделала все безупречно! Даже Малинин, "Бог квадов" не боролся до конца.
Почему все Аделию списывают? Прыгни на она этот квад - было то же самое, что у Пети - срезали, нашли бы недокрут. Прыгни она два квада - обвинили бы в допинге. Мы это уже проходили.
Ребята выступили достойно, почувствовали атмосферу, их приняли тепло. Впечатления они оставили приятные, отзывы положительные. как смогли, так и сделали. Они большие молодцы.
В соседней ветке уже и Трусову на ОИ отправили, которой будет 26 почти 🙈
Я даже молчу о том, какой это травмоопасный вид спорта, и что невозможно предсказать, кто вообще доедет туда в добром здравии.
Так еще и не факт, что наши спортсмены там будут. В каком мире они все живут? Кто мог 4 года назад представить, что от всей нашей сборной поедет 13 человек, и те на унизительных условиях?
Да и Петр и Аделия не выглядели лидерами сборной.
Но нет, надо сейчас обсудить, что будет в 2030 году.
По нашей жизни дай бог нам вообще до них дожить, и желательно хоть немного пожить в мирное время
Видимо забыли, чем закончилось
всё в прошлый раз, когда её в чемпионки заранее записали. Космическим позором)
Пусть сначала выйдет в сезон, и да ей МС всё равно не светят, в силу её политической деятельности..