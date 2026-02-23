Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»

Журова: Олимпиада-2030 может стать Играми имени Валиевой.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы Камилы Валиевой на успешное возвращение на международные турниры.

В декабре 2025 года завершилась дисквалификация Валиевой за триметазидин. Фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам, где не вошла в число призеров.

«Уже радует, что вся ситуация вокруг Камилы ее не сломала, не разрушила ее любовь к фигурному катанию и спорту. Возвращение Валиевой – уже большая победа. Медали здесь имеют меньшее значение.

Не хочется загадывать наперед, вешать медали на шею. Пример Малинина показал, к каким серьезным последствиям это может привести. Просто хочется пожелать Камиле удачи на этом нелегком пути и чтобы травмы обошли ее стороной.

Она еще молодая спортсменка по меркам фигурного катания, и у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Валиевой. Это будет фантастическая история», – сказала Журова.

Камила Валиева вернулась, но мы не услышали от нее главного