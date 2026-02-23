Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
Хореограф и продюсер, призер Олимпийских игр Илья Авербух подвел итоги Олимпиады-2026 в Италии.
На Играх-2026 выступили 13 россиян в нейтральном статусе. В турнире фигуристов приняли участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые заняли 6-е места.
«Главный итог этой Олимпиады – что наши ребята выступали. Это было такое знаковое выступление с точки зрения возвращения всех наших ребят на международную арену. Мы показали свои сильные стороны, увидели, над чем надо работать. Очень показательно, что несмотря на несправедливое отстранение, нам удалось остаться в обойме топовой мировой элиты.
Во многом это заслуга федераций и тренеров, которые находили новую мотивацию для ребят. Думаю, общее настроение после Олимпиады позитивное. Оценил бы Олимпийские игры для нас на 4 из 5 баллов.
Может ли эта Олимпиада поспособствовать нашему возвращению? Мы понимаем, что во многом решает политика. Это не вопросы спорта. Думаю, для многих из тех, кто принимает решение, это выступление, и то, как достойно и благородно вели себя наши ребята на протяжении всего турнира, камешек в плюс нашему возвращению.
Рассуждать о том, был ли смысл ехать на Олимпиаду, могут только люди далекие для спорта и диванные обыватели. Спортсмен тренируется, чтобы выступать на главном и сильнейшем уровне. Ребята должны были ехать на Олимпиаду и соревноваться. Они показали все, что могли. Спорт тем и отличается от всего остального, что не всегда выигрывают.
Для российского спорта и для наших ребят поездка на эту Олимпиаду была очень важна», – заключил Авербух.
Какую-то галиматью Молитва,Петру пришлось Онегина возвращать
Я лично нет.
Уверена, что у шулеров был план:
План А: Если прыгнет Аделия 1 квад - найдут недокрут.
План Б: Если прыгнет Аделия 2 и более ультраси - наградят, НО
Сразу после программы она сдавала тест на допинг - на всякий случай, чтобы потому как у Камилы отнять ее, обвинив Россию и штаб Тутберидзе в употреблении допинга, с позором забрать медаль.
Вот я думаю, этот уроненный квад помог просто ровно войти в международные соревнования. Без скандала как минимум.
Адель для них не представляет опасность (на время), а вот Петя - темная лошадка.
Оба наши невероятно талантливые и красивые фигуристы представляют для них интерес.
Аделия - невероятна пластичная, артистичная, энергичная (охотники за шоу выстроились в ряд, незаинтересованы, чтоб она НЕ продолжила спорт.карьеру). МОК, ИСУ с учетом возможных нововведений и правил (артистичность и т.д.) - она вызывает интерес, как и у публики (просмотры, репосты, комментарии). Потенциал невероятный для раскрытия и развития.
Пётр - аристократичный, умный, непоколебимый. Слишком хорош, чтобы его приглашали на гала-шоу, чтоб лишний раз на его фоне не блекли призеры, может выработать стратегию и обойти назначенцев. Красив, статен, шикарно смотрится на льду.