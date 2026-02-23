Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»

Авербух: поездка на Олимпиаду была важна для российских спортсменов.

Хореограф и продюсер, призер Олимпийских игр Илья Авербух подвел итоги Олимпиады-2026 в Италии.

На Играх-2026 выступили 13 россиян в нейтральном статусе. В турнире фигуристов приняли участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые заняли 6-е места.

«Главный итог этой Олимпиады – что наши ребята выступали. Это было такое знаковое выступление с точки зрения возвращения всех наших ребят на международную арену. Мы показали свои сильные стороны, увидели, над чем надо работать. Очень показательно, что несмотря на несправедливое отстранение, нам удалось остаться в обойме топовой мировой элиты.

Во многом это заслуга федераций и тренеров, которые находили новую мотивацию для ребят. Думаю, общее настроение после Олимпиады позитивное. Оценил бы Олимпийские игры для нас на 4 из 5 баллов.

Может ли эта Олимпиада поспособствовать нашему возвращению? Мы понимаем, что во многом решает политика. Это не вопросы спорта. Думаю, для многих из тех, кто принимает решение, это выступление, и то, как достойно и благородно вели себя наши ребята на протяжении всего турнира, камешек в плюс нашему возвращению.

Рассуждать о том, был ли смысл ехать на Олимпиаду, могут только люди далекие для спорта и диванные обыватели. Спортсмен тренируется, чтобы выступать на главном и сильнейшем уровне. Ребята должны были ехать на Олимпиаду и соревноваться. Они показали все, что могли. Спорт тем и отличается от всего остального, что не всегда выигрывают.

Для российского спорта и для наших ребят поездка на эту Олимпиаду была очень важна», – заключил Авербух.

