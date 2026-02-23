  • Спортс
  • Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
28

Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»

Авербух: поездка на Олимпиаду была важна для российских спортсменов.

Хореограф и продюсер, призер Олимпийских игр Илья Авербух подвел итоги Олимпиады-2026 в Италии.

На Играх-2026 выступили 13 россиян в нейтральном статусе. В турнире фигуристов приняли участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые заняли 6-е места.

«Главный итог этой Олимпиады – что наши ребята выступали. Это было такое знаковое выступление с точки зрения возвращения всех наших ребят на международную арену. Мы показали свои сильные стороны, увидели, над чем надо работать. Очень показательно, что несмотря на несправедливое отстранение, нам удалось остаться в обойме топовой мировой элиты.

Во многом это заслуга федераций и тренеров, которые находили новую мотивацию для ребят. Думаю, общее настроение после Олимпиады позитивное. Оценил бы Олимпийские игры для нас на 4 из 5 баллов.

Может ли эта Олимпиада поспособствовать нашему возвращению? Мы понимаем, что во многом решает политика. Это не вопросы спорта. Думаю, для многих из тех, кто принимает решение, это выступление, и то, как достойно и благородно вели себя наши ребята на протяжении всего турнира, камешек в плюс нашему возвращению.

Рассуждать о том, был ли смысл ехать на Олимпиаду, могут только люди далекие для спорта и диванные обыватели. Спортсмен тренируется, чтобы выступать на главном и сильнейшем уровне. Ребята должны были ехать на Олимпиаду и соревноваться. Они показали все, что могли. Спорт тем и отличается от всего остального, что не всегда выигрывают.

Для российского спорта и для наших ребят поездка на эту Олимпиаду была очень важна», – заключил Авербух. 

30 героев Олимпиады в Милане

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoИлья Авербух
А Авербух не хочет отчитаться,как он ничего толкового Петру не смог придумать?
Какую-то галиматью Молитва,Петру пришлось Онегина возвращать
Ответ Irina037
А Авербух не хочет отчитаться,как он ничего толкового Петру не смог придумать? Какую-то галиматью Молитва,Петру пришлось Онегина возвращать
Онегина же тоже Авер поставил)
Ответ Sincere
Онегина же тоже Авер поставил)
Тоже значительную часть пантомимы,на которой Авербух помешался в Ледниковом периоде, Петр выбросил
Какие сильные стороны, это был провал полный
Ответ Александр Шульгин
Какие сильные стороны, это был провал полный
Провал полный - на пьедестале мужской одиночки)
Ответ Sincere
Провал полный - на пьедестале мужской одиночки)
А что не так с Шайдоровым? Страна не устраивает, или прокатал плохо?
Только в нашей ситуации это скорее минус, а не плюс.
Ответ Max Zdanov
Только в нашей ситуации это скорее минус, а не плюс.
Хотя я был рад за наших болел за них доволен в целом их прокатом , но с вами согласен .
И какие сильные стороны увидели у двух нейтралов в Милане?
Изыди Авер. Не до тебя.
Ответ Inna Iyhmina
Изыди Авер. Не до тебя.
👍👍👍
Кто-то был уверен, что наших ребят допустили, чтобы наравне и честно с ними соревноваться?
Я лично нет.
Уверена, что у шулеров был план:
План А: Если прыгнет Аделия 1 квад - найдут недокрут.
План Б: Если прыгнет Аделия 2 и более ультраси - наградят, НО
Сразу после программы она сдавала тест на допинг - на всякий случай, чтобы потому как у Камилы отнять ее, обвинив Россию и штаб Тутберидзе в употреблении допинга, с позором забрать медаль.
Вот я думаю, этот уроненный квад помог просто ровно войти в международные соревнования. Без скандала как минимум.
Адель для них не представляет опасность (на время), а вот Петя - темная лошадка.
Оба наши невероятно талантливые и красивые фигуристы представляют для них интерес.
Аделия - невероятна пластичная, артистичная, энергичная (охотники за шоу выстроились в ряд, незаинтересованы, чтоб она НЕ продолжила спорт.карьеру). МОК, ИСУ с учетом возможных нововведений и правил (артистичность и т.д.) - она вызывает интерес, как и у публики (просмотры, репосты, комментарии). Потенциал невероятный для раскрытия и развития.
Пётр - аристократичный, умный, непоколебимый. Слишком хорош, чтобы его приглашали на гала-шоу, чтоб лишний раз на его фоне не блекли призеры, может выработать стратегию и обойти назначенцев. Красив, статен, шикарно смотрится на льду.
Ответ Если звезды зажигают, значит это кому-ни
Кто-то был уверен, что наших ребят допустили, чтобы наравне и честно с ними соревноваться? Я лично нет. Уверена, что у шулеров был план: План А: Если прыгнет Аделия 1 квад - найдут недокрут. План Б: Если прыгнет Аделия 2 и более ультраси - наградят, НО Сразу после программы она сдавала тест на допинг - на всякий случай, чтобы потому как у Камилы отнять ее, обвинив Россию и штаб Тутберидзе в употреблении допинга, с позором забрать медаль. Вот я думаю, этот уроненный квад помог просто ровно войти в международные соревнования. Без скандала как минимум. Адель для них не представляет опасность (на время), а вот Петя - темная лошадка. Оба наши невероятно талантливые и красивые фигуристы представляют для них интерес. Аделия - невероятна пластичная, артистичная, энергичная (охотники за шоу выстроились в ряд, незаинтересованы, чтоб она НЕ продолжила спорт.карьеру). МОК, ИСУ с учетом возможных нововведений и правил (артистичность и т.д.) - она вызывает интерес, как и у публики (просмотры, репосты, комментарии). Потенциал невероятный для раскрытия и развития. Пётр - аристократичный, умный, непоколебимый. Слишком хорош, чтобы его приглашали на гала-шоу, чтоб лишний раз на его фоне не блекли призеры, может выработать стратегию и обойти назначенцев. Красив, статен, шикарно смотрится на льду.
Да, бывают и такие комментарии. Первая часть выдающаяся, возьму ее на вооружение
Ответ Если звезды зажигают, значит это кому-ни
Кто-то был уверен, что наших ребят допустили, чтобы наравне и честно с ними соревноваться? Я лично нет. Уверена, что у шулеров был план: План А: Если прыгнет Аделия 1 квад - найдут недокрут. План Б: Если прыгнет Аделия 2 и более ультраси - наградят, НО Сразу после программы она сдавала тест на допинг - на всякий случай, чтобы потому как у Камилы отнять ее, обвинив Россию и штаб Тутберидзе в употреблении допинга, с позором забрать медаль. Вот я думаю, этот уроненный квад помог просто ровно войти в международные соревнования. Без скандала как минимум. Адель для них не представляет опасность (на время), а вот Петя - темная лошадка. Оба наши невероятно талантливые и красивые фигуристы представляют для них интерес. Аделия - невероятна пластичная, артистичная, энергичная (охотники за шоу выстроились в ряд, незаинтересованы, чтоб она НЕ продолжила спорт.карьеру). МОК, ИСУ с учетом возможных нововведений и правил (артистичность и т.д.) - она вызывает интерес, как и у публики (просмотры, репосты, комментарии). Потенциал невероятный для раскрытия и развития. Пётр - аристократичный, умный, непоколебимый. Слишком хорош, чтобы его приглашали на гала-шоу, чтоб лишний раз на его фоне не блекли призеры, может выработать стратегию и обойти назначенцев. Красив, статен, шикарно смотрится на льду.
Абсолютно согласна. Дак также и в других видах -недопустили лидеров., а допустили середнячков(к фигуристам это не относится(особенно к женскому фе(там смена к допуску по возрасту, смена поколений (еслибы как раньше 3 фигуристки бы приехали там картина бы другая была. (Чтобы не дай бог выиграли что то-ни- ни)... И сейчас на главной на Спортсе лютует, формируя общественное мнение, Авдохин : ВСЁ ПРОПАЛО. ГИПС СНИМАЮТ , КЛИЕНТ УЕЗЖАЕТ....Главное в мироздании -это ОИ. И надо ВСЕ (всю страну)положить на их алтарь, чтобы кучка спортсменов могла и "мир посмотреть ,и себя показать"-ведь они (и мы вместе с ними) так страдают без этого(с)
Помнится вчера был кирпичик в наше возвращение, а сегодня он превратился в камушек. А завтра в песчинку?
Показали. Только они никому не нужны. Именно поэтому, на ЧМ мы не едем.
Кто как считает болельщики ФК хорошее выступление наших спортсменов а оно было хорошим не буду перечислять аргументы это хорошо что наши себя показали там или плохо теперь можно нам и всем кто просит вернуть наших совать в нос наши места в таблице как бы теперь лигетимизируя победы и медали . мотивируя это тем что вон что они есть что их нет чемпионы медалисты объективные так что можно теперь их совсем не пускать )?
не уверенна что он говорит искренне
