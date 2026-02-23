Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров рассказал об условиях тренировок в Казахстане.
– В апреле прошлого года мы делали с вами интервью, в котором вы говорили, что вам негде тренироваться в Алматы. Был большой резонанс, сегодня снова это интервью активно обсуждается. Лед после него дали. Расскажите, что у вас изменилось с момента интервью и до Олимпиады?
– После того как стал вторым на чемпионате мира в 2025 году, многое изменилось. До серебряной медали, после чемпионата четырех континентов, я ходил в дирекцию развития спорта и просил, чтобы мне повысили зарплату, тренерам, кого-то из специалистов взяли в штат. Тогда у меня была небольшая зарплата, я очень долго просил ее повысить.
Потому что мне не хватало на какие-то мои расходы подготовительные. Мне нужно было оплачивать услуги специалистов, необходимо было покупать костюмы, думать о будущем, потому что программы дорогие. Для меня деньги – это инструмент для того, чтобы я рос. В олимпийский сезон меня наконец услышали и мне многое дали. Выделили хорошую зарплату мне и моим тренерам. Предоставили лед на «Халык Арене».
– То есть тренироваться в Алматы вы смогли только с весны прошлого года?
– Да. Это первый сезон, когда мне оплатили программу. Первый сезон, когда мне оплатили костюмы. И это первый сезон, когда у меня появился врач. Федерация оплатила лицензию на музыку. Был предоставлен лед.
И я благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта. Также я мог проводить тренировочные занятия и в Астане, когда находился там, в столице. Этому всему я безумно был рад. Всегда хотел, чтобы мой тренировочный процесс проходил на родине.
– Тогда как можно оценить подготовку в олимпийском сезоне?
– Подготовка в целом прошла нормально. Конечно, не все было идеально, случались моменты, когда тренировочный процесс сбивался, но я благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня в этом сезоне. Самое главное, что была возможность работать на льду, а для фигуриста это основа подготовки.
При этом хочется, чтобы в дальнейшем система становилась более стабильной и выстроенной. Если мы говорим о развитии фигурного катания в Казахстане и подготовке спортсменов уровня сборной, таких как я или Софья Самоделкина, важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. Там все работает системно, и это напрямую влияет на результат.
К сожалению, оказалось, что многие процессы у нас еще не так оптимально выстроены, и не всегда было понимание специфики подготовки фигуристов и того, какие условия нужны спортсмену. Тем более все это происходило меньше чем за год до Олимпиады, когда каждая тренировка особенно важна.
Иногда во время моего катания на арене шли технические работы – люди находились на крыше, и так продолжалось несколько дней подряд. Периодически на лед могли заходить посторонние. Это создавало лишнее напряжение и мешало полностью сосредоточиться на тренировке.
Также большое значение имеет международная активность. В нашем виде спорта национальной федерации важно быть вовлеченной в работу Международного союза конькобежцев, находиться в профессиональной повестке, поддерживать коммуникацию. Это влияет на многие процессы для фигуристов. У нас, как я говорил об этом ранее, это все отсутствует до сих пор, – сказал Шайдоров.
