  Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров рассказал об условиях тренировок в Казахстане.

– В апреле прошлого года мы делали с вами интервью, в котором вы говорили, что вам негде тренироваться в Алматы. Был большой резонанс, сегодня снова это интервью активно обсуждается. Лед после него дали. Расскажите, что у вас изменилось с момента интервью и до Олимпиады?

– После того как стал вторым на чемпионате мира в 2025 году, многое изменилось. До серебряной медали, после чемпионата четырех континентов, я ходил в дирекцию развития спорта и просил, чтобы мне повысили зарплату, тренерам, кого-то из специалистов взяли в штат. Тогда у меня была небольшая зарплата, я очень долго просил ее повысить.

Потому что мне не хватало на какие-то мои расходы подготовительные. Мне нужно было оплачивать услуги специалистов, необходимо было покупать костюмы, думать о будущем, потому что программы дорогие. Для меня деньги – это инструмент для того, чтобы я рос. В олимпийский сезон меня наконец услышали и мне многое дали. Выделили хорошую зарплату мне и моим тренерам. Предоставили лед на «Халык Арене».

– То есть тренироваться в Алматы вы смогли только с весны прошлого года?

– Да. Это первый сезон, когда мне оплатили программу. Первый сезон, когда мне оплатили костюмы. И это первый сезон, когда у меня появился врач. Федерация оплатила лицензию на музыку. Был предоставлен лед.

И я благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта. Также я мог проводить тренировочные занятия и в Астане, когда находился там, в столице. Этому всему я безумно был рад. Всегда хотел, чтобы мой тренировочный процесс проходил на родине.

– Тогда как можно оценить подготовку в олимпийском сезоне?

– Подготовка в целом прошла нормально. Конечно, не все было идеально, случались моменты, когда тренировочный процесс сбивался, но я благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня в этом сезоне. Самое главное, что была возможность работать на льду, а для фигуриста это основа подготовки.

При этом хочется, чтобы в дальнейшем система становилась более стабильной и выстроенной. Если мы говорим о развитии фигурного катания в Казахстане и подготовке спортсменов уровня сборной, таких как я или Софья Самоделкина, важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. Там все работает системно, и это напрямую влияет на результат.

К сожалению, оказалось, что многие процессы у нас еще не так оптимально выстроены, и не всегда было понимание специфики подготовки фигуристов и того, какие условия нужны спортсмену. Тем более все это происходило меньше чем за год до Олимпиады, когда каждая тренировка особенно важна.

Иногда во время моего катания на арене шли технические работы – люди находились на крыше, и так продолжалось несколько дней подряд. Периодически на лед могли заходить посторонние. Это создавало лишнее напряжение и мешало полностью сосредоточиться на тренировке.

Также большое значение имеет международная активность. В нашем виде спорта национальной федерации важно быть вовлеченной в работу Международного союза конькобежцев, находиться в профессиональной повестке, поддерживать коммуникацию. Это влияет на многие процессы для фигуристов. У нас, как я говорил об этом ранее, это все отсутствует до сих пор, – сказал Шайдоров. 

Шайдорова привел к золоту наш олимпийский чемпион Алексей Урманов. Мы поговорили

«важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае.»

Аааааа)) это какой-то позор 🙈

Жду защитников, которые в той теме с пеной у рта доказывали, что мы «все неправильно поняли» о его отношении к России.

А вообще все интервью можно разобрать на цитаты. Слесари не угодили тоже 🙈 к сожалению, Миша попал в категорию спортсменов, которым лучше молчать.
Ответ Yasenka
«важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае.» Аааааа)) это какой-то позор 🙈 Жду защитников, которые в той теме с пеной у рта доказывали, что мы «все неправильно поняли» о его отношении к России. А вообще все интервью можно разобрать на цитаты. Слесари не угодили тоже 🙈 к сожалению, Миша попал в категорию спортсменов, которым лучше молчать.
В Китае, Италии, видимо слесари не мешают 🥲
Ответ Yasenka
«важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае.» Аааааа)) это какой-то позор 🙈 Жду защитников, которые в той теме с пеной у рта доказывали, что мы «все неправильно поняли» о его отношении к России. А вообще все интервью можно разобрать на цитаты. Слесари не угодили тоже 🙈 к сожалению, Миша попал в категорию спортсменов, которым лучше молчать.
Комментарий скрыт
Мишаня, ты недостаточно открестился от России, старайся больше
Ответ Хьюстон, у нас п...
Мишаня, ты недостаточно открестился от России, старайся больше
А то вдруг медаль отберут;))
Ответ Хьюстон, у нас п...
Мишаня, ты недостаточно открестился от России, старайся больше
Комментарий скрыт
"в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. " Миш, мы понимаем, что ты слово "Россия" даже упомянуть боишься, чтоб медаль не отобрали. Не ссы, Рафик и родаки Малины с ним ток по русски говорят в кике, даже на ЧСША. И ничего, из страны не выслали их....Кстати,когда казахский выучишь?
Ответ Madiken
"в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. " Миш, мы понимаем, что ты слово "Россия" даже упомянуть боишься, чтоб медаль не отобрали. Не ссы, Рафик и родаки Малины с ним ток по русски говорят в кике, даже на ЧСША. И ничего, из страны не выслали их....Кстати,когда казахский выучишь?
ихихи, я аж взвизгнула от вашего коммента
Ответ Madiken
"в ведущих странах фигурного катания – США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. " Миш, мы понимаем, что ты слово "Россия" даже упомянуть боишься, чтоб медаль не отобрали. Не ссы, Рафик и родаки Малины с ним ток по русски говорят в кике, даже на ЧСША. И ничего, из страны не выслали их....Кстати,когда казахский выучишь?
++++
в ведущих странах фигурного катания — США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае.
____
Грузию забыл))
Ответ Другая_
в ведущих странах фигурного катания — США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. ____ Грузию забыл))
еще Мексику, Эстонию, Бельгию и другие главные державы фигурного катания во Вселенной.
Ответ Другая_
в ведущих странах фигурного катания — США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. ____ Грузию забыл))
Комментарий скрыт
помнится, Алексей Урманов Лесику в интервью сказал, что Миша даже не понимает, что такое — быть ОЧ, и сколько медийных выходов, приемов и тд ожидают Шайдорова, и что это — тоже работа

пока со своей работой Миша справляется откровенно хреново, нутро уже полилось изо всех щелей, а то ли ещё будет. поэтому немудрено, что большую часть российских болельщиков он уже растерял и разочаровал

я за Шайдорова никогда не болела, а теперь принципиально не буду. даже тот же, казалось бы, заносчивый Малинин показал себя с положительной стороны и оказался хорошим парнем

такие дела. ОИ — интересная штука. кому-то даны как испытание, кому-то — как топливо и благословение
Ответ Vera Goncharova
помнится, Алексей Урманов Лесику в интервью сказал, что Миша даже не понимает, что такое — быть ОЧ, и сколько медийных выходов, приемов и тд ожидают Шайдорова, и что это — тоже работа пока со своей работой Миша справляется откровенно хреново, нутро уже полилось изо всех щелей, а то ли ещё будет. поэтому немудрено, что большую часть российских болельщиков он уже растерял и разочаровал я за Шайдорова никогда не болела, а теперь принципиально не буду. даже тот же, казалось бы, заносчивый Малинин показал себя с положительной стороны и оказался хорошим парнем такие дела. ОИ — интересная штука. кому-то даны как испытание, кому-то — как топливо и благословение
Очень точно написали. Никогда не трогал, как фигурист, а, как человек, оказался с гнильцой.
Ответ Vera Goncharova
помнится, Алексей Урманов Лесику в интервью сказал, что Миша даже не понимает, что такое — быть ОЧ, и сколько медийных выходов, приемов и тд ожидают Шайдорова, и что это — тоже работа пока со своей работой Миша справляется откровенно хреново, нутро уже полилось изо всех щелей, а то ли ещё будет. поэтому немудрено, что большую часть российских болельщиков он уже растерял и разочаровал я за Шайдорова никогда не болела, а теперь принципиально не буду. даже тот же, казалось бы, заносчивый Малинин показал себя с положительной стороны и оказался хорошим парнем такие дела. ОИ — интересная штука. кому-то даны как испытание, кому-то — как топливо и благословение
Точно подметили!Как меняются люди
То есть он до 2025 года тренился в России на гос.катке с российским тренером? И любимейший Казахстан предоставил условия только после серебра чм2025?
Ах да, еще вишенка на торте, к ведущим фигурнокатательным державам причислил Китай и Южную Корею, но только не Россию. Может Мишенька больше не поедет в Сочи все-таки, выучит казахский язык и найдет казахского тренера?
Ответ Jane777
То есть он до 2025 года тренился в России на гос.катке с российским тренером? И любимейший Казахстан предоставил условия только после серебра чм2025? Ах да, еще вишенка на торте, к ведущим фигурнокатательным державам причислил Китай и Южную Корею, но только не Россию. Может Мишенька больше не поедет в Сочи все-таки, выучит казахский язык и найдет казахского тренера?
Комментарий скрыт
Ответ Мария Тихонова
Комментарий скрыт
Ну, может быть потому, что Орсер не тренировал Медведеву бесплатно на протяжении 4ех лет в ожидании, пока родная федра раздуплится. И лед ей в Торонто бесплатно 4 года не предоставляли. И не 14тилетним ноунеймом Евгения в Канаду уехала и была там Брайаном доведена до золота ОИ, а многократной чемпионкой мира и серебряным призером ОИ. Странно вообще такую аналогию проводить
Надеюсь, теперь ему наймут казаха-тренера с гражданством Казахстана. И лэтс гоу за медалями))
Ответ Гаммаглобулин
Надеюсь, теперь ему наймут казаха-тренера с гражданством Казахстана. И лэтс гоу за медалями))
++++++
Ответ Гаммаглобулин
Надеюсь, теперь ему наймут казаха-тренера с гражданством Казахстана. И лэтс гоу за медалями))
Рафа теперь наймут скорее всего
Надеюсь, что теперь его защитников, которые рассказывали, что все неправильно поняли его слова о российских фигуристах, здесь поубавится.
Если честно, после своих высказываний вызывает к себе негативное отношение, хотя совершенно нейтрально к нему относилась.
И уж теперь все вопли и восхваления Федоровой кажутся ещё более мерзкими
Ответ SmilingK
Надеюсь, что теперь его защитников, которые рассказывали, что все неправильно поняли его слова о российских фигуристах, здесь поубавится. Если честно, после своих высказываний вызывает к себе негативное отношение, хотя совершенно нейтрально к нему относилась. И уж теперь все вопли и восхваления Федоровой кажутся ещё более мерзкими
+++++
Ответ SmilingK
Надеюсь, что теперь его защитников, которые рассказывали, что все неправильно поняли его слова о российских фигуристах, здесь поубавится. Если честно, после своих высказываний вызывает к себе негативное отношение, хотя совершенно нейтрально к нему относилась. И уж теперь все вопли и восхваления Федоровой кажутся ещё более мерзкими
Все забудут, будут дальше его восхвалять и в шоу звать.
Вот я вообще не страдаю ура-патриотизмом и прочим, но я считаю, что Миша уже откровенно плюет в колодец, из которого он пьет. Уже не впервые Миша пытается всеми силами откреститься от России, страны, которая дала ему хорошие условия для развития карьеры, и уж очень я сомневаюсь, что эти условия были ему не выгодны, если он прожил в Сочи столько лет и окончил там университет (РУДН). Я всегда радовалась успехам Миши, но наблюдать за его поведением по этой части очень неприятно, ведь если не российская школа ФК, то Миша скорее всего даже не отобрался на ГС, не говоря уже о каких-то победах. Ничего не имею против Казахстана, там очень хорошо, но надо с благодарностью относиться к стране, которая дала тебе то, что ты сейчас имеешь
Не даром мне всегда больше нравился Малинин из иностранцев, его многие обвиняли в понтах и заносчивости, но он показывает себя не только крутым спортсменом, но и очень порядочным человеком, а вот Миша с построением медийки справляется очень плохо. Я понимаю, что скорее всего Миша очень хочет присосаться к гос.кормушке Казахстана, прям старается, но уже перебор
И, к слову, корона у Мишани так-то нормально выросла, хотя говорил, что не хочет этого, но объективно его победа на ОИ уж точно не «прорывная», в отличие от победы того же Чена. Миша в кой-то веки не навалял, что бывает крайне редко, а топы посыпались, всем и так понятно, что по сути Малинин проиграл, а не Шайдоров выиграл. Не говорю, что победа была случайная, но Миша набрал аж на 40+ баллов меньше, чем прошлый ОЧ Чен и меньше на 10 баллов, чем ОЧ в команде Малинин по сумме двух программ в команднике с несколькими ошибками
Он так старательно открещивается от России, что это уже напоминает манию. Да поняли мы, Миша, поняли, не продолжай. Успокойся. И не приезжай больше в Россию, пожалуйста.
Ответ Тик-ток
Он так старательно открещивается от России, что это уже напоминает манию. Да поняли мы, Миша, поняли, не продолжай. Успокойся. И не приезжай больше в Россию, пожалуйста.
Дискомфорт в Сочи предоставляем только для российских фигуристов!)
Ответ pavrinas
Дискомфорт в Сочи предоставляем только для российских фигуристов!)
Именно.
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
30 героев Олимпиады в Милане
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
