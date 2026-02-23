  • Спортс
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»

Шайдоров: перед Олимпиадой чувствовал напряженность, злость, давление.

Олимпийский чемпион Милана-2026 Михаил Шайдоров рассказал, почему на Играх решил исполнить произвольную программу с пятью четверными прыжками. 

– Пятый после короткой программы, отрыв от третьего места был около десяти баллов. Как вы настраивались на произвольную? Понятно, что целью была медаль. Но отрыв был немаленький, а конкуренция серьезная.

– Действительно, очень серьезная конкуренция. Я бы даже сказал, высочайшая. Потому что это уже Олимпийские игры, куда спортсмены приезжают в своей максимальной форме и в лучших кондициях. Я понимал это. Знал, что все настроены биться за медали.

И изначально самый реальный и идеальный расклад для меня, если все действительно сложится, это было третье место. Потому что если все спортсмены катаются чисто, а кто-то один начинает совершать ошибки, то я уже могу претендовать на третье место. Поэтому это был бы идеальный расклад.

Перед короткой программой я больше думал только о том, чтобы войти в топ-6 и сохранить место в сильнейшей разминке, соответственно, это был бы уже совершенно другой уровень выхода на лед в произвольной программе. Ну, а после произвольной вы уже сами все видели.

– Вы могли гладко откатать заявленную произвольную программу, остаться в топ-5, получить призовые от страны и остаться в статусе талантливого фигуриста, о котором бы писали: «У него есть потенциал». Но вы сделали пять четверных, которых в заявке не было. В последнее время у вас не получались эти прыжки. <...> Как вы решились на такой риск? Не каждый спортсмен способен поставить на кон буквально все.

– Я согласен, что такое решение примет не каждый спортсмен. Еще и самостоятельно, как сделал я.

На самом деле еще до Олимпийских игр, где-то за три дня до вылета в Милан, у меня была какая-то напряженность, злость, на меня было постоянное давление. И я просто решил от этого как-то освободиться. И принял решение катать программу с пятью четверными.

Это контент, который я хотел делать еще после чемпионата мира в прошлом году. Я себе сказал, что буду прыгать пять четверных прыжков. Однако у меня это не получалось. В этом сезоне было три попытки, и ни разу не получилось. Но я все равно к этому готовился.

И еще заход на флип был максимально нестандартный. Там очень тонкий момент, когда нельзя даже в маленькой доле потерять скорость, иначе прыжок не получится. Будет либо «бабочка», либо срыв, либо падение. Я постоянно тренировал это. И после короткой программы я подумал: а что я теряю?

– В том-то и вопрос. Вы говорите, что было давление. Но если бы вы остались в топ-5, это не было бы прямо плохо. А можно было бы и в топ-10 не войти, если бы не прыгнули.

– Ну на такой расклад я не рассчитывал, ха-ха. Для меня основная цель фигурного катания – это преодолеть себя. И это я пытался сделать каждые соревнования.

Например, на чемпионате четырех континентов я не прыгал пять четверных, но тем не менее у меня была одна ошибка в короткой программе и одна в произвольной. Четвертая позиция в короткой программе и второе место в произвольной в сумме дали мне пятое место по итогам турнира. Несмотря на все это, это хороший результат.

Но для меня было важно преодолеть этот барьер, потому что я чувствовал, что могу лучше. И этот риск придавал мне, наоборот, уверенности. Мною двигал этот адреналин. Чисто спортивный, мужской адреналин. Я просто хотел выйти и сделать, – сказал Шайдоров. 

Шайдорова привел к золоту наш олимпийский чемпион Алексей Урманов.

"Не каждый спортсмен может самостоятельно принять решение".
Иногда, правильное решение - это не все свои мысли озвучивать
Молодец, прыгнул выше головы, потому что не побоялся рискнуть. Да и действительно, "а что я теряю?". Но справедливости ради - еще и очень повезло, железный был претендент на победу и фамилия его была не Шайдоров.
Мне нравится, что Миша довольно адекватно оценивает свои шансы на Олимпиаде (уже из будущего) и в целом очень хорошо рассуждает. Когда в лайве смотрел финал парней, мне за него было особенно радостно. Именно как пример того, что человек борется до конца и показывает свои лучшие прокаты здесь и сейчас, даже если не все при подготовке складывается удачно

Я искренне желал медаль этому парню. Вначале было радостно за его минимум 3 место, потом осторожно предполагал серебро. И уже по ходу проката Ильи стало понятно -- это будет золото. Он долго шел к успеху, старался и хорошо показал себя ровно тогда, когда это было особенно важно

Тогда даже не сразу понял, что этот пятый четверной (4F) был не по плану. Вот что значит реально преодолеть себя и под большим давлением выдать в моменте весь свой максимум. Этим чем-то напоминает характер и путь на ОИ Ани Щербаковой))
Ответ Aleksey 2025
Да, я восхищалась Сашей. Она мощь и конечно двигала фигурное катание вперёд. Но вот теперь поняла и тихую силу Ани, которая привела к победе.
А вообще я заметила молодёжь сейчас не боится сказать правду, неудобную, кому то неприятную, в отличие от старшего поколения, которое вечно оглядывалось на что скажут другие.
Ответ трусливому Дружбе: Не видела возмущений, что Дикиджи за сальхов недокрученный < поставили +3 на февральском Чемпионате СПб
Победа-это характер.И Миша это доказал.Он боролся,а не просто катался.
Правильное решение. Весь сезон судейки ему показывали, чтобы не смел вставать на пути Малинина к золоту. Рубили компы как новичку. И единственное, что тут можно сделать- это вдарить технической сложностью.
Ну Миша никогда компонентностью и не отличался ) программы - обнять и плакать.
Но прыжки отличные, чем и берет )
То же самое можно написать и про Малинина.
Да, оказался у нужнее время, в нужном месте. не сдвоил тулуп, и сразу результат не заставил себя ждать.
Я, я, я... как будто он сам себя тренирует
Ответ Kareglazaya
Я, я, я... как будто он сам себя тренирует
Он выступает на соревнованиях.Урманова он тоже поблагодарил и о вкладе тренера в подготовку не забыл
