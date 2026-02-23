Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»

Шайдоров: перед Олимпиадой чувствовал напряженность, злость, давление.

Олимпийский чемпион Милана-2026 Михаил Шайдоров рассказал, почему на Играх решил исполнить произвольную программу с пятью четверными прыжками.

– Пятый после короткой программы, отрыв от третьего места был около десяти баллов. Как вы настраивались на произвольную? Понятно, что целью была медаль. Но отрыв был немаленький, а конкуренция серьезная.

– Действительно, очень серьезная конкуренция. Я бы даже сказал, высочайшая. Потому что это уже Олимпийские игры, куда спортсмены приезжают в своей максимальной форме и в лучших кондициях. Я понимал это. Знал, что все настроены биться за медали.

И изначально самый реальный и идеальный расклад для меня, если все действительно сложится, это было третье место. Потому что если все спортсмены катаются чисто, а кто-то один начинает совершать ошибки, то я уже могу претендовать на третье место. Поэтому это был бы идеальный расклад.

Перед короткой программой я больше думал только о том, чтобы войти в топ-6 и сохранить место в сильнейшей разминке, соответственно, это был бы уже совершенно другой уровень выхода на лед в произвольной программе. Ну, а после произвольной вы уже сами все видели.

– Вы могли гладко откатать заявленную произвольную программу, остаться в топ-5, получить призовые от страны и остаться в статусе талантливого фигуриста, о котором бы писали: «У него есть потенциал». Но вы сделали пять четверных, которых в заявке не было. В последнее время у вас не получались эти прыжки. <...> Как вы решились на такой риск? Не каждый спортсмен способен поставить на кон буквально все.

– Я согласен, что такое решение примет не каждый спортсмен. Еще и самостоятельно, как сделал я.

На самом деле еще до Олимпийских игр, где-то за три дня до вылета в Милан, у меня была какая-то напряженность, злость, на меня было постоянное давление. И я просто решил от этого как-то освободиться. И принял решение катать программу с пятью четверными.

Это контент, который я хотел делать еще после чемпионата мира в прошлом году. Я себе сказал, что буду прыгать пять четверных прыжков. Однако у меня это не получалось. В этом сезоне было три попытки, и ни разу не получилось. Но я все равно к этому готовился.

И еще заход на флип был максимально нестандартный. Там очень тонкий момент, когда нельзя даже в маленькой доле потерять скорость, иначе прыжок не получится. Будет либо «бабочка», либо срыв, либо падение. Я постоянно тренировал это. И после короткой программы я подумал: а что я теряю?

– В том-то и вопрос. Вы говорите, что было давление. Но если бы вы остались в топ-5, это не было бы прямо плохо. А можно было бы и в топ-10 не войти, если бы не прыгнули.

– Ну на такой расклад я не рассчитывал, ха-ха. Для меня основная цель фигурного катания – это преодолеть себя. И это я пытался сделать каждые соревнования.

Например, на чемпионате четырех континентов я не прыгал пять четверных, но тем не менее у меня была одна ошибка в короткой программе и одна в произвольной. Четвертая позиция в короткой программе и второе место в произвольной в сумме дали мне пятое место по итогам турнира. Несмотря на все это, это хороший результат.

Но для меня было важно преодолеть этот барьер, потому что я чувствовал, что могу лучше. И этот риск придавал мне, наоборот, уверенности. Мною двигал этот адреналин. Чисто спортивный, мужской адреналин. Я просто хотел выйти и сделать, – сказал Шайдоров.

