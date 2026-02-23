Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
Фигуристка Алина Загитова поделилась воспоминаниями о своей победе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
«8 лет назад, 23 февраля, произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпийские игры. Это был незабываемый день, полный эмоций, радости и веры.
Хочу сказать огромное спасибо моей семье – за поддержку, любовь и терпение, за то, что всегда верили в меня. Спасибо моим тренерам – за огромный труд, за бесконечное терпение и за то, что научили бороться до конца.
Спасибо моей стране – за возможность представлять Россию на такой высокой арене. И отдельное спасибо моим болельщикам – вы были со мной во всех моментах: и в радости, и в трудные времена. Ваша поддержка вдохновляет и помогает двигаться вперед. Эти воспоминания остаются в сердце навсегда», – написала Загитова.
День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй
Грустно, когда кумиры, за которых мы болели, разрушают свою репутацию
Не забуду девочку в красной пачке сидящей с игрушкой в руках, не смеющей радоваться от души своему золоту
Победила по делу
Дон Кихот и Черный лебедь - сколько раз я пересматривала и по сей день
Гениальные прокаты получились тогда
Жаль, что нынешний олимпийский турнир у девушек ничем подобным похвастаться не может. Только программы Адели хотелось бы пересмотреть при чистом прокате. У нее программы прекрасные.
Остальные постановки у женщин вообще ни о чем, как по мне.
И очень жаль, что от той Алины 8-летней давности сейчас мало что осталось
Сама Саша Трусова известный атлет, сказала в то время, что она не может исполнить пять прыжков подряд без ойлера , который значительно помогает в каскадах.
Алина была сильна и технически и артистически .
Кстати нынешняя ОЧ Алиса , давала интервью на ЮЧМ с тренером и сказала, что болела за Загитову и сама мотивирована ее прокатами .