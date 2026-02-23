  • Спортс
  • Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
Загитова о своей победе на Олимпийских играх: это был незабываемый день.

Фигуристка Алина Загитова поделилась воспоминаниями о своей победе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«8 лет назад, 23 февраля, произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпийские игры. Это был незабываемый день, полный эмоций, радости и веры.

Хочу сказать огромное спасибо моей семье – за поддержку, любовь и терпение, за то, что всегда верили в меня. Спасибо моим тренерам – за огромный труд, за бесконечное терпение и за то, что научили бороться до конца.

Спасибо моей стране – за возможность представлять Россию на такой высокой арене. И отдельное спасибо моим болельщикам – вы были со мной во всех моментах: и в радости, и в трудные времена. Ваша поддержка вдохновляет и помогает двигаться вперед. Эти воспоминания остаются в сердце навсегда», – написала Загитова. 

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

Грустно, когда кумиры, за которых мы болели, разрушают свою репутацию

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Загитовой
Как бы мы не относились к сегодняшней Алине, та девочка, выигравшая ОИ и другие соревнования живет в ней и сейчас. И любовь у многих к ней не исчезла. И пересматривать её номера хоть сколько раз никогда не скучно! Спасибо, Алина, за яркие эмоции, которые ты нам подарила своими прекрасными выступлениями!
Ответ Lyudmila
Как бы мы не относились к сегодняшней Алине, та девочка, выигравшая ОИ и другие соревнования живет в ней и сейчас. И любовь у многих к ней не исчезла. И пересматривать её номера хоть сколько раз никогда не скучно! Спасибо, Алина, за яркие эмоции, которые ты нам подарила своими прекрасными выступлениями!
А сегодняшняя кому зла принесла или что постыдного совершила ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А сегодняшняя кому зла принесла или что постыдного совершила ?
Сегодняшняя Алина пошла по пути шоубиза, не осталось в ней того искреннего скромного ребенка, которая боялась порадоваться своей победе. В стремлении стать для них своими изменила себе: внешнее отражает внутреннее
Тот прицепленный ритт ко второму лутцу в каскаде был шедевральным🤩
Не забуду девочку в красной пачке сидящей с игрушкой в руках, не смеющей радоваться от души своему золоту
Победила по делу
Дон Кихот и Черный лебедь - сколько раз я пересматривала и по сей день
Гениальные прокаты получились тогда
Ответ 4AIKA
Тот прицепленный ритт ко второму лутцу в каскаде был шедевральным🤩 Не забуду девочку в красной пачке сидящей с игрушкой в руках, не смеющей радоваться от души своему золоту Победила по делу Дон Кихот и Черный лебедь - сколько раз я пересматривала и по сей день Гениальные прокаты получились тогда
👍👍👍🎊
Это были Легендарные прокаты красивейших и сложнейших программ - ЧЛ и ДК! 🔥
Шикарные были прокаты, программы, костюмы, очень яркая и красивая Алина, потрясающие эмоции от спасения каскада и чистая победа. До сих пор иногда пересматриваем. Это было здорово. Спасибо Алине за ту победу.
Те прокаты были шедевральны.
Жаль, что нынешний олимпийский турнир у девушек ничем подобным похвастаться не может. Только программы Адели хотелось бы пересмотреть при чистом прокате. У нее программы прекрасные.
Остальные постановки у женщин вообще ни о чем, как по мне.

И очень жаль, что от той Алины 8-летней давности сейчас мало что осталось
Это было событие, которое разделило историю Sports’a на до и после.
Алина твою красивую победу невозможно забыть, это было великолепно, все прыжки во второй половине, интересная программа и отличный прокат, вот уже 8 лет пролетело, а хочется вновь пересматривать твоё выступление и эмоции,как в первый раз, поздравляю с победой, это высшее достижение в спорте, такое не забыть,удачи во всех твоих начинаниях!
После олимпийской женской одиночки на эмоциях сразу пошла пересматривать победную Алинину произвольную. Знаю наизусть уже, все равно восторг каждый раз. Какой же разительный контраст с нынешней чемпионкой. Интересно, кому по силам из действующих эту программу выкатать?
Ответ redblues
После олимпийской женской одиночки на эмоциях сразу пошла пересматривать победную Алинину произвольную. Знаю наизусть уже, все равно восторг каждый раз. Какой же разительный контраст с нынешней чемпионкой. Интересно, кому по силам из действующих эту программу выкатать?
А никому , ТАТ ещё в прошлом году в интервью сказала, что Алина и тогда была лучшей и сейчас лучше ее нет .
Сама Саша Трусова известный атлет, сказала в то время, что она не может исполнить пять прыжков подряд без ойлера , который значительно помогает в каскадах.
Алина была сильна и технически и артистически .
Кстати нынешняя ОЧ Алиса , давала интервью на ЮЧМ с тренером и сказала, что болела за Загитову и сама мотивирована ее прокатами .
Ответ AllaS
А никому , ТАТ ещё в прошлом году в интервью сказала, что Алина и тогда была лучшей и сейчас лучше ее нет . Сама Саша Трусова известный атлет, сказала в то время, что она не может исполнить пять прыжков подряд без ойлера , который значительно помогает в каскадах. Алина была сильна и технически и артистически . Кстати нынешняя ОЧ Алиса , давала интервью на ЮЧМ с тренером и сказала, что болела за Загитову и сама мотивирована ее прокатами .
Если в словах ТАТ не сарказм, то Алина должна соревноваться! Почему мы это не наблюдаем?
Событие, изменившее не только ее жизнь, но и жизнь спортса 😂😂
Спасибо, Алина, за потрясающие эмоции от той победы. Будь счастлива
