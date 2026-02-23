Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»

Загитова о своей победе на Олимпийских играх: это был незабываемый день.

Фигуристка Алина Загитова поделилась воспоминаниями о своей победе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане .

«8 лет назад, 23 февраля, произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпийские игры. Это был незабываемый день, полный эмоций, радости и веры.

Хочу сказать огромное спасибо моей семье – за поддержку, любовь и терпение, за то, что всегда верили в меня. Спасибо моим тренерам – за огромный труд, за бесконечное терпение и за то, что научили бороться до конца.

Спасибо моей стране – за возможность представлять Россию на такой высокой арене. И отдельное спасибо моим болельщикам – вы были со мной во всех моментах: и в радости, и в трудные времена. Ваша поддержка вдохновляет и помогает двигаться вперед. Эти воспоминания остаются в сердце навсегда», – написала Загитова.

