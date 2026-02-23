Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»

Трусова прыгнула на тренировке четверной лутц.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как исполняет на тренировке четверной лутц.

«У многих эта неделя началась с выходного, у меня с тренировки», – написала фигуристка.

В январе Трусова приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Она выступила на соревнованиях впервые после перерыва в карьере и рождения ребенка.

