Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»

Трусова прыгнула на тренировке четверной лутц.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как исполняет на тренировке четверной лутц. 

«У многих эта неделя началась с выходного, у меня с тренировки», – написала фигуристка. 

В январе Трусова приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Она выступила на соревнованиях впервые после перерыва в карьере и рождения ребенка. 

«Нам не хватает успешных возвращений». Валиева, Трусова и Косторная – у кого получится?

Игрушки кончились, на лед выходят профессионалы
Ответ 4est
Игрушки кончились, на лед выходят профессионалы
Саша посмотрела Алису Лью : поддержите моё пиво
Ответ 4est
Игрушки кончились, на лед выходят профессионалы
Сколько пафоса...
Вот при всем уважении к Алисе Лью и многим другим достойным девушкам на ОИ. Но где Саша с ее прыжками, а где они))
Ответ Aleksey 2025
Вот при всем уважении к Алисе Лью и многим другим достойным девушкам на ОИ. Но где Саша с ее прыжками, а где они))
С одной стороны, мне очень полюбилась Алиса Лью. С другой, мне так обидно, что Алиса ОЧ, а Саша - нет
Ответ Aleksandra Gagarina
С одной стороны, мне очень полюбилась Алиса Лью. С другой, мне так обидно, что Алиса ОЧ, а Саша - нет
Алиса Лью 2 кратная ОЧ...а Саша, Ками, Адель, Косторная, Туктамышева, Медведева-нет
Ну что тут скажешь, лутц шикарный. Выезд поправила и выглядит как в лучшие времена
Ответ Daria Kurko
Ну что тут скажешь, лутц шикарный. Выезд поправила и выглядит как в лучшие времена
Дарю Сане новую идею на книгу Гиннеса -Кормящие мамы ещё квад не прыгали. впервые в мире
Ответ Срезик
Дарю Сане новую идею на книгу Гиннеса -Кормящие мамы ещё квад не прыгали. впервые в мире
Где - то кусает локти один недотренер😂
Саша посмотрела Олимпиаду и решила спасать фигурное катание как вид
Крутая Сашка! Молодец
Это круче, чем вся Олимпиада в женском одиночном!
Кто еще прыгает квад в 22 года, после рождения ребенка?
Ответ Skyolker
Это круче, чем вся Олимпиада в женском одиночном! Кто еще прыгает квад в 22 года, после рождения ребенка?
Я понимала что Сашину 5-квадку на ОИ скорее всего никто не повторит, хотя самой мне нравилась гораздо более сбалансированная Камила. Но квадлутц после рождения ребенка будучи кормящей мамой никто не повторит ТОЧНО.
Шура легенда, конечно))
Ответ Элла Бурс
Я понимала что Сашину 5-квадку на ОИ скорее всего никто не повторит, хотя самой мне нравилась гораздо более сбалансированная Камила. Но квадлутц после рождения ребенка будучи кормящей мамой никто не повторит ТОЧНО. Шура легенда, конечно))
Мне блин обидно, что Саша со своим мега-рекордом с серебром, а веселая девочка с контентом времен Слуцкой - в золоте. До чего спорт довели.... В других видах спорта такое просто сложно представить...Чтобы человек вышел с программой 15-летней давности и выиграл....И как обидно, что наши уникальные девочки выпали в одно время. Ведь каждая могла бы стать суперзвездой. Впрочем, Трусова стала и без золотой медали.
Если Трусова сможет прыгать 4-е и в почти 26 лет в 2030, то это будет гениально конечно, упор же все-таки вернуться на ОИ, иначе зачем это все
Ответ scjg2r8njk
Если Трусова сможет прыгать 4-е и в почти 26 лет в 2030, то это будет гениально конечно, упор же все-таки вернуться на ОИ, иначе зачем это все
Представляете если она туда с пятиквадкой подъедет )))))
Ответ scjg2r8njk
Если Трусова сможет прыгать 4-е и в почти 26 лет в 2030, то это будет гениально конечно, упор же все-таки вернуться на ОИ, иначе зачем это все
Ее цель ОИ, но вообще ей и другие медали международки не помешали бы… лишь бы нас допустили..
Молодец!
Шикарный лутц у Саши!
Шикарно, как на это не посмотри) Саша умница. Теперь на фоне некоторой грусти после прошедших ОИ, следующий сезон видится ещё более интересным.
Круто! Пусть все получится! Хоть какая-то надежда на это поколение осталась. А то невозможно смотреть женскую одиночку стало...Жаль Адели накрыли травмы так невовремя, а ведь тоже уникальная фигуристка...
