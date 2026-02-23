Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
Трусова прыгнула на тренировке четверной лутц.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как исполняет на тренировке четверной лутц.
«У многих эта неделя началась с выходного, у меня с тренировки», – написала фигуристка.
В январе Трусова приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Она выступила на соревнованиях впервые после перерыва в карьере и рождения ребенка.
«Нам не хватает успешных возвращений». Валиева, Трусова и Косторная – у кого получится?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Трусовой
Кто еще прыгает квад в 22 года, после рождения ребенка?
Шура легенда, конечно))
Шикарный лутц у Саши!