Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»

Крылова: мое мнение – Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду.

Призер Олимпийских игр, тренер Анжелика Крылова считает, что американский дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс должен был выиграть Олимпиаду-2026 в танцах на льду.

На Играх в Италии победили французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон . Чок и Бейтс стали вторыми.

«Я считаю, справедливее было поставить выше Чок и Бейтса – по выступлению, по чистоте проката, по всем составляющим. Потому что французы не катались чисто: ошибались на твиззлах, в дорожке, весь перформанс не был оптимальным.

Видимо, сказалась политика, на Олимпийских играх своя политика. Но я не очень согласна с результатом в танцах, и многие, с кем я говорила, солидарны со мной. У французской пары было чемпионское катание, но не на этом старте.

Я, как и многие, за них болела, но в этот день у них не все получилось. Мое мнение – Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду . Думаю, что участие в командном турнире Игр вымотало всех. И катание в произвольном танце было не лучшим у всех, кроме канадцев.

Чок и Бейтс катали чисто, но в эмоциональном плане были уже на последнем дыхании. Им было очень тяжело, не было такого олимпийского перформанса, которого все ждали. А у французов, наверное, это было худшее выступление.

Да, это новая пара, и им было тяжело, ведь за сезон сложно привыкнуть друг к другу. Было очень сложно, особенно Сизерону. Они хороши и здорово выступали на чемпионате Европы и Гран-при.

Но в течение сезона были ошибки, потому что даже такой великий фигурист, как Сизерон, должен скататься со своей партнершей. Он возлагал на себя большие надежды, что сможет здесь все вытянуть. Мне жаль, но он не смог», – сказала Крылова.

Мне не жаль Чок и Бейтса. Они потухли на фоне гениев