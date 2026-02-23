  • Спортс
  • Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»

Крылова: мое мнение – Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду.

Призер Олимпийских игр, тренер Анжелика Крылова считает, что американский дуэт Мэдисон ЧокЭван Бейтс должен был выиграть Олимпиаду-2026 в танцах на льду. 

На Играх в Италии победили французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Чок и Бейтс стали вторыми.

«Я считаю, справедливее было поставить выше Чок и Бейтса – по выступлению, по чистоте проката, по всем составляющим. Потому что французы не катались чисто: ошибались на твиззлах, в дорожке, весь перформанс не был оптимальным.

Видимо, сказалась политика, на Олимпийских играх своя политика. Но я не очень согласна с результатом в танцах, и многие, с кем я говорила, солидарны со мной. У французской пары было чемпионское катание, но не на этом старте.

Я, как и многие, за них болела, но в этот день у них не все получилось. Мое мнение – Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. Думаю, что участие в командном турнире Игр вымотало всех. И катание в произвольном танце было не лучшим у всех, кроме канадцев.

Чок и Бейтс катали чисто, но в эмоциональном плане были уже на последнем дыхании. Им было очень тяжело, не было такого олимпийского перформанса, которого все ждали. А у французов, наверное, это было худшее выступление.

Да, это новая пара, и им было тяжело, ведь за сезон сложно привыкнуть друг к другу. Было очень сложно, особенно Сизерону. Они хороши и здорово выступали на чемпионате Европы и Гран-при. 

Но в течение сезона были ошибки, потому что даже такой великий фигурист, как Сизерон, должен скататься со своей партнершей. Он возлагал на себя большие надежды, что сможет здесь все вытянуть. Мне жаль, но он не смог», – сказала Крылова. 

Мне не жаль Чок и Бейтса. Они потухли на фоне гениев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Чок и Бейтс по уровню катания на голову ниже ФБС. Они не должны в принципе с ними соревноваться, да, была помарка, но на общий уровень проката это не повлияло.
Самая справедливая победа на этих ОИ
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Чок и Бейтс по уровню катания на голову ниже ФБС. Они не должны в принципе с ними соревноваться, да, была помарка, но на общий уровень проката это не повлияло. Самая справедливая победа на этих ОИ
При том,что за эту помарку французам снизили оценки.Так бы еще больше получили
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Чок и Бейтс по уровню катания на голову ниже ФБС. Они не должны в принципе с ними соревноваться, да, была помарка, но на общий уровень проката это не повлияло. Самая справедливая победа на этих ОИ
2 грубых ошибки, влияющие на уровни и ГОЕ двух элементов... Причем значительно сильнее, чем это нашло отражение в протоколах.
Мне жаль, что Крылова это сказала. Примерно понимаю почему.
Ответ Tante Ellen
Мне жаль, что Крылова это сказала. Примерно понимаю почему.
Потому она и ПЧ не ценит как надо было бы
Ответ Tante Ellen
Мне жаль, что Крылова это сказала. Примерно понимаю почему.
При чем
До этого говорила что ФС лучше и хвалила
Чок и Бейтс вообще не должны изначально быть претендентами на золото, если бы их все эти годы не тянула амер федра.
Ответ Solovey1
Чок и Бейтс вообще не должны изначально быть претендентами на золото, если бы их все эти годы не тянула амер федра.
Особенно когда на ЧМ Гиллесов с шикарным " Грозовым перевалом" упаковали по упавших Чоков.
Ответ Solovey1
Чок и Бейтс вообще не должны изначально быть претендентами на золото, если бы их все эти годы не тянула амер федра.
Плюсую. Пара, которая за три сета твиззлов еле сдвинулась с места, искренне верит, что катается на 9.5-9.75.
Если в деле замешана политика, то Сизерон победил не благодаря ей, а вопреки.
Ответ Виверна
Если в деле замешана политика, то Сизерон победил не благодаря ей, а вопреки.
и с женщиной ему повезло, на этот раз. Когда стало нужно - она его и вытащила.
Воздалось за годы.
Ответ БезызбежноНаКрасный
и с женщиной ему повезло, на этот раз. Когда стало нужно - она его и вытащила. Воздалось за годы.
Да, из сериала «glitter&gold » видно, насколько Лоранс - целостная личность и человек с четко расставленными приоритетами, на которого можно положиться!
Да пофиг Сизерону на твои «жаль», удивительно, если тренер по танцам не понимает, что изначально и базово ФБС выше уровнем катания, то о чем говорить с Крыловой. Чоки всегда отвлекали от своих весьма скромных навыков яркими постановками и костюмами, но это и подвело Мэдди, юбка ещё больше замедляла их ход
Ответ Гийома на царство!
Да пофиг Сизерону на твои «жаль», удивительно, если тренер по танцам не понимает, что изначально и базово ФБС выше уровнем катания, то о чем говорить с Крыловой. Чоки всегда отвлекали от своих весьма скромных навыков яркими постановками и костюмами, но это и подвело Мэдди, юбка ещё больше замедляла их ход
Комментарий скрыт
Ответ Лакс
Комментарий скрыт
Пешеходы ЧБ даже рядом не стоят с ФБС. Посмотрите их программы без звука и особенно увидите, как ФБС катит и ЧБ идут пешком и мельтешат
А вот Жулин так не думает. Он бы на первое место поставил "Цицерона". На второе вообще своего Ваньку. А на третье канадцев. Чоки по его мнению даже в тройку не входят. Вот так вот он оценил их уровень😁✌️
Ответ Инна1945
А вот Жулин так не думает. Он бы на первое место поставил "Цицерона". На второе вообще своего Ваньку. А на третье канадцев. Чоки по его мнению даже в тройку не входят. Вот так вот он оценил их уровень😁✌️
Слушайте, ну мы бы также поставили, если бы наш катался, ну че греха таить, каждый топит за своих. Не на первое место конечно, по справедливости пусть на первом будет лучше, но второе точно нашим положено))))
Два сезона Вася с Максом копируют стиль ПС.
Но всё ей Сизерон не тот.
Ну-ну
Анжелика, как то странно тренеру не понимать, что откатайся Сизерон и Лоранс без ошибок, там отрыв еще больше был бы.
ФБС заслуженно победили
P.S. И на ФГП они не чисто откатали.
Там Лоранс за юбку зацепилась, и они упали
Ответ Ритт
Два сезона Вася с Максом копируют стиль ПС. Но всё ей Сизерон не тот. Ну-ну Анжелика, как то странно тренеру не понимать, что откатайся Сизерон и Лоранс без ошибок, там отрыв еще больше был бы. ФБС заслуженно победили P.S. И на ФГП они не чисто откатали. Там Лоранс за юбку зацепилась, и они упали
Для меня ПС в России - Хавронина+Нарижный
Ответ Ритт
Два сезона Вася с Максом копируют стиль ПС. Но всё ей Сизерон не тот. Ну-ну Анжелика, как то странно тренеру не понимать, что откатайся Сизерон и Лоранс без ошибок, там отрыв еще больше был бы. ФБС заслуженно победили P.S. И на ФГП они не чисто откатали. Там Лоранс за юбку зацепилась, и они упали
С чего Вы взяли, что КН копируют Сизерона, вообще друой стиль. Сизерона никто не может копировать, такого скольжения плавного нет ни у кого, чтоб можно было копировать. И КН скоростные фигуристы, вообще ничего общего с французами.
Хорошо, что Чокам не дали выиграть. Это им ответка за победу на ЧМ 2024, когда беспринципное судейство протащило их по головам Гиллес и Пуарье, на самом деле выигравшим тот чемпионат.
это у Чок и Бейтс было нечемпионское катание
Вот поэтому Крылова тянет к Кагановскую и задвигает Пасечник. Полное отсутствие всякого присутствия.
Ответ Lz+Lo
Вот поэтому Крылова тянет к Кагановскую и задвигает Пасечник. Полное отсутствие всякого присутствия.
Она как будто живет в системе 6.0 до сих пор
Ответ Lz+Lo
Вот поэтому Крылова тянет к Кагановскую и задвигает Пасечник. Полное отсутствие всякого присутствия.
Да пусть тянет, выйдет на международку и займет заслуженное первое место с конца
