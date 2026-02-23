Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство в фигурном катании на Олимпиаде-2026.
Российский фигурист Петр Гуменник занял 6-е место в мужском одиночном турнире. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.
«Я болельщик фигурного катания, и я очень возмущена судейством нашего фигуриста на Олимпиаде. Очевидно, что Петра Гуменника засудили. Думаю, был некий сговор среди судей.
Международный олимпийский комитет должен реагировать на такие ситуации. Судейством возмущалась же не только Россия, но и другие страны заметили странные оценки.
Это просто вопиющее безобразие и беспредел! Гуменнику не было равных, а некоторые судьи просто закрыли глаза на его блестящее выступление. Нашему фигуристу не дали соревноваться в честной борьбе», – сказала Родионенко.
3. Шун Сато (Япония) – 274,90
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92
5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78
Какая разница, кто на каком месте был после КП, дело в баллах, Гуменнику как минимум баллов 5-6 не додали за две программы и в компонентах, и в ГОЕ. А не хватило всего 3, 5 балла. Со всеми своими недокрутами, местами очень сомнительными, он всё равно должен был быть выше этой троицы. Хотя бы контент сравните... И прога у него отличная.
Почему у нас разборы только "когда засудили"? А когда хорошо накинули, так никто оценки не изучает...
К тому же выступать самому спортсмену в роли « бедной Лизы « как то не то комильфо . Может лучше прекратить эту кампанию « Засудили Петю « ?
Все, кто хоть что-то понимает в ФК, об этом говорят.
Кого надо было двигать?
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58
2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06
3. Шун Сато (Япония) – 274,90
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92
5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78
Гоголева -который чисто откатал? Джуна, которого и так задвинули в кп, Шайдорова, олимпийского чемпиона, Кагияму, который в короткой был 2-ым, а не 12-ым, Сато,который хорошо откатал, корейца? Скорей Гоголев мог быть выше с таким прокатом хорошим и легчайшим.
Не хватает хайпа ?