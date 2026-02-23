Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»

Родионенко: Гуменника засудили на Олимпиаде, МОК должен отреагировать.

Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство в фигурном катании на Олимпиаде -2026.

Российский фигурист Петр Гуменник занял 6-е место в мужском одиночном турнире. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.

«Я болельщик фигурного катания, и я очень возмущена судейством нашего фигуриста на Олимпиаде. Очевидно, что Петра Гуменника засудили. Думаю, был некий сговор среди судей.

Международный олимпийский комитет должен реагировать на такие ситуации. Судейством возмущалась же не только Россия, но и другие страны заметили странные оценки.

Это просто вопиющее безобразие и беспредел! Гуменнику не было равных, а некоторые судьи просто закрыли глаза на его блестящее выступление. Нашему фигуристу не дали соревноваться в честной борьбе», – сказала Родионенко.

Гуменник проиграл не соперникам, а системе