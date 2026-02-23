  • Спортс
71

Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»

Родионенко: Гуменника засудили на Олимпиаде, МОК должен отреагировать.

Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство в фигурном катании на Олимпиаде-2026. 

Российский фигурист Петр Гуменник занял 6-е место в мужском одиночном турнире. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков. 

«Я болельщик фигурного катания, и я очень возмущена судейством нашего фигуриста на Олимпиаде. Очевидно, что Петра Гуменника засудили. Думаю, был некий сговор среди судей.

Международный олимпийский комитет должен реагировать на такие ситуации. Судейством возмущалась же не только Россия, но и другие страны заметили странные оценки.

Это просто вопиющее безобразие и беспредел! Гуменнику не было равных, а некоторые судьи просто закрыли глаза на его блестящее выступление. Нашему фигуристу не дали соревноваться в честной борьбе», – сказала Родионенко. 

Гуменник проиграл не соперникам, а системе

Очевидно, что Гуменика больше засуживать не будут. Потому что международные соревнования для него закрыты. Думаю от этого он расстраивается больше, чем от занятого места.
Очевидно, что Гуменика больше засуживать не будут. Потому что международные соревнования для него закрыты. Думаю от этого он расстраивается больше, чем от занятого места.
тут вопрос в другом. вроде бывший тренер сборной, а делает вид что не понимает процедур на ОИ. МОК не имеет никакого отношения к судьям. это вопросы федераций. требовать что то нужно от них. МОК просто организатор игр
Очевидно, что Гуменика больше засуживать не будут. Потому что международные соревнования для него закрыты. Думаю от этого он расстраивается больше, чем от занятого места.
Грустно как-то.
Главное что сам Петр не жалуется, и просто счастлив просто от того что вообще удалось поучаствовать в Олимпиаде и получить бесценный опыт и эмоции
Главное что сам Петр не жалуется, и просто счастлив просто от того что вообще удалось поучаствовать в Олимпиаде и получить бесценный опыт и эмоции
У Петра не такой характер, чтобы жаловаться.
Главное что сам Петр не жалуется, и просто счастлив просто от того что вообще удалось поучаствовать в Олимпиаде и получить бесценный опыт и эмоции
Какая странная позиция. Сколько труда вложено им, его родителями, тренерами, не говорю уже о денежных ресурсах, травмах и т.д.
Дружба11, вот этих троих и нужно было подвинуть:
3. Шун Сато (Япония) – 274,90
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92
5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78

Какая разница, кто на каком месте был после КП, дело в баллах, Гуменнику как минимум баллов 5-6 не додали за две программы и в компонентах, и в ГОЕ. А не хватило всего 3, 5 балла. Со всеми своими недокрутами, местами очень сомнительными, он всё равно должен был быть выше этой троицы. Хотя бы контент сравните... И прога у него отличная.
Дружба11, вот этих троих и нужно было подвинуть: 3. Шун Сато (Япония) – 274,90 4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92 5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78 Какая разница, кто на каком месте был после КП, дело в баллах, Гуменнику как минимум баллов 5-6 не додали за две программы и в компонентах, и в ГОЕ. А не хватило всего 3, 5 балла. Со всеми своими недокрутами, местами очень сомнительными, он всё равно должен был быть выше этой троицы. Хотя бы контент сравните... И прога у него отличная.
А с чего вы решили, что Гуменнику компонентов не додали! Получил то, что накатал! Как сонная муха откатался ваш Петя-6! Это что за расстрельный список вы здесь предоставили? Почему этих фигуристов надо убрать с Петиного триумфального, мандаринового пути? Сегодня их, а завтра и до Кагиямы с Шайдоровым доберетесь! Аппетит приходит во время еды!
А с чего вы решили, что Гуменнику компонентов не додали! Получил то, что накатал! Как сонная муха откатался ваш Петя-6! Это что за расстрельный список вы здесь предоставили? Почему этих фигуристов надо убрать с Петиного триумфального, мандаринового пути? Сегодня их, а завтра и до Кагиямы с Шайдоровым доберетесь! Аппетит приходит во время еды!
Список тех, от кого от отстал на 3 балла, всего лишь. Я внимательно смотрела, и в состоянии сравнивать, а потом внимательно изучила протоколы. Кагияму оcтавим, хотя он напортачил и нагрязнил столько, что будь он не японец с вагоном грибов, а какой-нибудь венгр, улетел бы в конец десятки.
А Петросян поставили щедрые оценки в произвольной. Как с этим разбираться будем? Или не будем?

Почему у нас разборы только "когда засудили"? А когда хорошо накинули, так никто оценки не изучает...
А Петросян поставили щедрые оценки в произвольной. Как с этим разбираться будем? Или не будем? Почему у нас разборы только "когда засудили"? А когда хорошо накинули, так никто оценки не изучает...
На каком элементе Петросян накинули?
А Петросян поставили щедрые оценки в произвольной. Как с этим разбираться будем? Или не будем? Почему у нас разборы только "когда засудили"? А когда хорошо накинули, так никто оценки не изучает...
Аделии ничего не накинули. Но судили ее адекватно, в отличие от Пети.
Что дает этот обзвон самых разных людей ? Гуменнику дадут золото ? Нет. Сотрясение воздуха , не более .
К тому же выступать самому спортсмену в роли « бедной Лизы « как то не то комильфо . Может лучше прекратить эту кампанию « Засудили Петю « ?
Как любят у нас искать стрелочников,заговоры, всё, что угодно, лишь бы найти оправдание. Гуменюк получил то, что заработал. Он не был лучшим, как хотят нам показать. Не надо пылить, г-жа Радионенко.
Как любят у нас искать стрелочников,заговоры, всё, что угодно, лишь бы найти оправдание. Гуменюк получил то, что заработал. Он не был лучшим, как хотят нам показать. Не надо пылить, г-жа Радионенко.
Гуменюк - это у вас))) И вы правы, у вас любят искать стрелочников) У нас Пётр Гуменник.
Как любят у нас искать стрелочников,заговоры, всё, что угодно, лишь бы найти оправдание. Гуменюк получил то, что заработал. Он не был лучшим, как хотят нам показать. Не надо пылить, г-жа Радионенко.
Он не был лучшим, но заслужил серебро.
Все, кто хоть что-то понимает в ФК, об этом говорят.
Видите нарушение, подавайте протест... А то, оказывается, МОК должен выполнять вашу работу...
При всем уважении, а с 12 места без рейтинга без каскада 3-3 в произвольной и 4-мя недокрутами, с унылейшей и никакущей прогой, проблемами в скольжении и медленном прокате как можно прыгнуть на пьедестал было вперед лидеров мировой фигурки,(несмотря на командник) идеально откатавшими короткую в личке, а не на 12 место.
Кого надо было двигать?
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58
2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06
3. Шун Сато (Япония) – 274,90
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92
5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78
Гоголева -который чисто откатал? Джуна, которого и так задвинули в кп, Шайдорова, олимпийского чемпиона, Кагияму, который в короткой был 2-ым, а не 12-ым, Сато,который хорошо откатал, корейца? Скорей Гоголев мог быть выше с таким прокатом хорошим и легчайшим.
При всем уважении, а с 12 места без рейтинга без каскада 3-3 в произвольной и 4-мя недокрутами, с унылейшей и никакущей прогой, проблемами в скольжении и медленном прокате как можно прыгнуть на пьедестал было вперед лидеров мировой фигурки,(несмотря на командник) идеально откатавшими короткую в личке, а не на 12 место. Кого надо было двигать? 1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58 2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06 3. Шун Сато (Япония) – 274,90 4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92 5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78 Гоголева -который чисто откатал? Джуна, которого и так задвинули в кп, Шайдорова, олимпийского чемпиона, Кагияму, который в короткой был 2-ым, а не 12-ым, Сато,который хорошо откатал, корейца? Скорей Гоголев мог быть выше с таким прокатом хорошим и легчайшим.
Всех, кроме Шайдорова.
Да. порадуйтесь уже. Российский тренер воспитал олимпийского чемпиона, российский фигурист показал высокий результат в сложных условиях. Что стонать без толку. Ну, порезали ему последние прыжки кьюшками. Обычная практика. Тем более там еще ничего не ясно было. Накаи также порезали, когда там уже все было ясно. Украли серебро. Она ревела. Но, это их японский загимед. А Гуменника еще по юниорам сами же под карлана задвигали, как здесь под Петросян, а теперь льют крокодиловы слезы.
Да. порадуйтесь уже. Российский тренер воспитал олимпийского чемпиона, российский фигурист показал высокий результат в сложных условиях. Что стонать без толку. Ну, порезали ему последние прыжки кьюшками. Обычная практика. Тем более там еще ничего не ясно было. Накаи также порезали, когда там уже все было ясно. Украли серебро. Она ревела. Но, это их японский загимед. А Гуменника еще по юниорам сами же под карлана задвигали, как здесь под Петросян, а теперь льют крокодиловы слезы.
Ничего у Накаи не украли, если смотреть протоколы.
Ничего у Накаи не украли, если смотреть протоколы.
Кьюшки на последних прыжках это классика еще со времен Туктик и Щ. Накаи может взять реванш через месяц. А здесь какой смысл прессовать панель: Доолжоок! Все равно его вернуть не получится.
С чего это бабушка вдруг возбудилась ?
Не хватает хайпа ?
С чего это бабушка вдруг возбудилась ? Не хватает хайпа ?
Работа у неё такая - звиздеть по поводу и без.
