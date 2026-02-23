  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
61

Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»

Леонова: считаю, что Валиева будет бороться за попадание на Игры-2030.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что фигуристка Камила Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду. 

Зимние Игры-2030 пройдут во Франции. Валиевой к тому времени будет 23 года. 

«Сложно сказать, как сложится. Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Лидия Плескачева, Елена Костылева, да и много кто.

Это будут юниорки, которые добиваются высоких результатов на своем уровне. Дай Бог им донести все это до взрослого уровня, чтобы они поехали на Олимпиаду сильными и на две головы выше, чем остальные», – сказала Леонова. 

Поговорили с той самой американской журналисткой, которая критикует Валиеву, Тутберидзе и Фурнье-Бодри

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
женское катание
Олимпиада-2030
logoЕлена Костылева
logoКамила Валиева
logoсборная России
Лидия Плескачева
logoАлена Леонова
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Четыре года до Олимпиады, клоуны. Один только Бог знает, кто там будет за неё бороться. Возможно лидером будет девушка, которая вообще сейчас не на слуху. Четыре года назад никто даже вообразить не мог по поводу двукратной ОЧ Алисы Лью.
Ответ Twenty2
Четыре года до Олимпиады, клоуны. Один только Бог знает, кто там будет за неё бороться. Возможно лидером будет девушка, которая вообще сейчас не на слуху. Четыре года назад никто даже вообразить не мог по поводу двукратной ОЧ Алисы Лью.
А вот два года назад, когда она вернулась, все сразу стало понятно.
Ответ Twenty2
Четыре года до Олимпиады, клоуны. Один только Бог знает, кто там будет за неё бороться. Возможно лидером будет девушка, которая вообще сейчас не на слуху. Четыре года назад никто даже вообразить не мог по поводу двукратной ОЧ Алисы Лью.
после бана и без наших "вообразить" можно было кого-угодно.
Но вероятнее из сильной федерации.
Ожидал что удача отвернется от Каори потому удача когда-то переходит к другим.
Костылевой еще подрасти надо и оформиться после пубертата.
Ответ AilinAlex
Костылевой еще подрасти надо и оформиться после пубертата.
А федерации надо окончательно опозориться, отправив её куда-нибудь "в мир. Это будет эпичное завершение карьеры АТС.
Ками еще ни одной программы не скатала, а бомонд ее уже на ОИ 2030 упаковывает
Ответ Тотли Тауэрс
Ками еще ни одной программы не скатала, а бомонд ее уже на ОИ 2030 упаковывает
дык, методичка спущена - нужно отрабатывать
А про Трусову почему то молчат. Хотя она то точно вернулась, чтоб в спорт. Иначе, не пошла бы в ТШТ. Но конечно, куда уж там про Сашу вспоминать..
Список претендентов будет гораздо больше, чем обозначила Леонова. 4 года в ЖО ФК -- это не 4 года сидеть на обзвоне.
От Костылевых будет бороться мамаира.
Дай бог, чтобы там вообще были наши фигуристки. И желательно больше одной.
Ответ Alina66
Дай бог, чтобы там вообще были наши фигуристки. И желательно больше одной.
Наши это кто?
Почему Плескачева, а не Дзепка, например?
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Почему Плескачева, а не Дзепка, например?
Вероятно потому что кто-то посмотрел только последнее первенство, на котором Дзепка провалилась, а Лидия вторая
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Почему Плескачева, а не Дзепка, например?
16летняя Дзепка наверно уже во взрослые переходит. Хотя если позволят на юниорскую международку то конечно не откажется.
У Плескачевой уже спад, не факт, что на прежний уровень вернется после пубера. Базылюк тоже пока тень самой себя, Андреева тоже. Про Костылеву уже все и так написали, и много. Не верю, что она вообще до взрослых дотянет.
И забыли главное - никто возвращать нас просто так не будет, кончится СВО - снова достанут допинговую тему. Так что опять будет актуален вопрос - а будет ли смысл снова соваться в это гуано?
Ответ Darth_Pershman
У Плескачевой уже спад, не факт, что на прежний уровень вернется после пубера. Базылюк тоже пока тень самой себя, Андреева тоже. Про Костылеву уже все и так написали, и много. Не верю, что она вообще до взрослых дотянет. И забыли главное - никто возвращать нас просто так не будет, кончится СВО - снова достанут допинговую тему. Так что опять будет актуален вопрос - а будет ли смысл снова соваться в это гуано?
Не надо камней в Плескачеву, с ее вторым местом на Первенстве.С ее прекрасно откатанными двумя прогами, и это после перелома ноги сложного в самом начале сезона?Плескачева, которая делает триксель и восстанавливает квад 4 сальхов.Не надо набрасывать на эту фигуристку.А Костылева собирает квады как никто в мире, да пубертат никого не обходит, но судя по Лидии Плескачевой, Лена справится с ним так же.Что касается Марго, поверьте моей интуиции дело идет к восстановлению, будет она стабильно делать один квад точно.
Ответ Darth_Pershman
У Плескачевой уже спад, не факт, что на прежний уровень вернется после пубера. Базылюк тоже пока тень самой себя, Андреева тоже. Про Костылеву уже все и так написали, и много. Не верю, что она вообще до взрослых дотянет. И забыли главное - никто возвращать нас просто так не будет, кончится СВО - снова достанут допинговую тему. Так что опять будет актуален вопрос - а будет ли смысл снова соваться в это гуано?
Какой спад, она только в этом сезоне прыгнула и триксель и квад в одной программе, завоевала серебро, дважды обыграла Костылеву, всем бы такой спад.
Камиле нужно для попадания на ОИ 2030:
-получить нейтральный статус (маловероятно);
-вернуть медали и призовые;
-откатать 4 сезона без травм;
-в 23 года иметь более сложный контент, чем у молодых вчерашних юниорок.

Слишком много всего должно совпасть.
Ответ Виверна
Камиле нужно для попадания на ОИ 2030: -получить нейтральный статус (маловероятно); -вернуть медали и призовые; -откатать 4 сезона без травм; -в 23 года иметь более сложный контент, чем у молодых вчерашних юниорок. Слишком много всего должно совпасть.
Если Камила тренируется и выступает в турнирах ффккр, то никаких вопрос к медалям и призовым нет
Ответ Владислава Крюкова
Если Камила тренируется и выступает в турнирах ффккр, то никаких вопрос к медалям и призовым нет
ОИ - не турнир ФФККР
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Лакерник: «Очень хотелось бы, чтобы Валиева вернулась. Она себя не исчерпала»
23 февраля, 13:39
Костылева исполнила 5 ультра-си в произвольной программе на первенстве России, Стрельцова – 3, Плескачева – 2
6 февраля, 13:06
⚡ Первенство России. Костылева победила, Плескачева – 2-я, Стрельцова – 3-я
6 февраля, 12:54
Рекомендуем
Главные новости
Мемориал Жука. Артем Федотов, Жураховский, Евдокимов, Дудченко выступят с произвольными программами
сегодня, 11:30Live
Мемориал Жука. Корчажникова лидирует после короткой программы и элементов, Заикина – 2-я, Чистякова – 3-я, Докукина – 4-я, Сарновская – 10-я
сегодня, 11:29
ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»
сегодня, 10:09
Костнер об участии российских фигуристов в Олимпиаде: «Надеюсь, им удастся исполнить свою мечту»
сегодня, 08:23
Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами
сегодня, 08:14
Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026
сегодня, 06:29
Турнир памяти Русакова. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы
вчера, 20:38
Глейхенгауз о возвращении Трусовой на соревнования: «Это сильно зависит от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время»
вчера, 21:11
Отец Гуменника: «Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность»
вчера, 20:29
Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем