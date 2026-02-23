Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
Леонова: считаю, что Валиева будет бороться за попадание на Игры-2030.
Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что фигуристка Камила Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду.
Зимние Игры-2030 пройдут во Франции. Валиевой к тому времени будет 23 года.
«Сложно сказать, как сложится. Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Лидия Плескачева, Елена Костылева, да и много кто.
Это будут юниорки, которые добиваются высоких результатов на своем уровне. Дай Бог им донести все это до взрослого уровня, чтобы они поехали на Олимпиаду сильными и на две головы выше, чем остальные», – сказала Леонова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
Но вероятнее из сильной федерации.
Ожидал что удача отвернется от Каори потому удача когда-то переходит к другим.
И забыли главное - никто возвращать нас просто так не будет, кончится СВО - снова достанут допинговую тему. Так что опять будет актуален вопрос - а будет ли смысл снова соваться в это гуано?
-получить нейтральный статус (маловероятно);
-вернуть медали и призовые;
-откатать 4 сезона без травм;
-в 23 года иметь более сложный контент, чем у молодых вчерашних юниорок.
Слишком много всего должно совпасть.