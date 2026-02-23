Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»

Леонова: считаю, что Валиева будет бороться за попадание на Игры-2030.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что фигуристка Камила Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду.

Зимние Игры-2030 пройдут во Франции. Валиевой к тому времени будет 23 года.

«Сложно сказать, как сложится. Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Лидия Плескачева , Елена Костылева , да и много кто.

Это будут юниорки, которые добиваются высоких результатов на своем уровне. Дай Бог им донести все это до взрослого уровня, чтобы они поехали на Олимпиаду сильными и на две головы выше, чем остальные», – сказала Леонова.

