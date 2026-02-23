Глейхенгауз об Олимпиаде-2026: «Чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Единения, большой дружной команды не хватало»
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Италии.
Ученица Глейхенгауза Аделия Петросян заняла на Играх 6-е место в женском одиночном катании.
«Олимпиада-2026 завершена! Пора возвращаться домой и продолжать заниматься любимым делом! Расскажу немного про свои ощущения: они личные и субъективные.
Олимпиада – это всегда праздник спорта, и в этот раз тоже так было, но я чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Того единения, большой нашей дружной команды мне не хватало.
При этом все были доброжелательны и любезны. Как-то грустно было прощаться с другими спортсменами и тренерами, которые тебе говорят: «До встречи на чемпионате мира», а ты такой: «Нет, мой друг, нет».
Хочется уже, чтобы эти четыре года закончились чемпионатом мира, и следующий олимпийский цикл мы прошли, выступая на всех международных соревнованиях! Спасибо и всем добра!» – написал Глейхенгауз в телеграм-канале.
Ну скажем так. Сам отбор проходил год назад а не как у всех в декабре, за год в спорте что угодно может случиться что ни делай и как не планируй подготовку.
Так случилось что ни Адель ни Алина в этом сезоне не были в хорошей форме.
Такие условия уже в принципе проигрышные
Кто открестился , Тутберидзе никого в жизни не называла талантливой , только Камилу , какие программы ей ставили после ОИ или вспомните как ЭГ подошла к судьям , когда Валиевой сняли баллы . Нельзя так , теперь из за Петросян претензии пошли . ТШТ лучший штаб , да из за бана , бедновато с результатом , но не их вина. Любую другую россиянку даже не заметили бы на ОИ . Это чудо , что они довели ее до ОИ и сделали шестой . Довольно много у девочки проблем физических и ментальных тоже .
И плюс после летних сразу пошли какие-то допуски, через несколько месяцев ЧМ по водным видам и т.д. В популярных же у нас зимних видах всё очень глухо, беспросветно. Причем в тех видах где мы исторически сильнее, чем в том же плавании. То есть ни уважения к былым победам и огромному количеству болельщиков, ни благодарности за крутые турниры, которые мы проводили, ничего. Они обнулили всё и сделали вид, что великого советского и российского фк никогда не существовало.
Есть предпосылки, что так и будет. Но, если нет, то федре надо перестать сиськи мять и идти в КАС отстаивать своих спортсменов, как это делали лыжники и гимнасты.