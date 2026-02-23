Глейхенгауз об Олимпиаде-2026: «Чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Единения, большой дружной команды не хватало»

Глейхенгауз об Играх-2026: чувствовал себя лишним и не в своей тарелке.

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Италии.

Ученица Глейхенгауза Аделия Петросян заняла на Играх 6-е место в женском одиночном катании.

«Олимпиада -2026 завершена! Пора возвращаться домой и продолжать заниматься любимым делом! Расскажу немного про свои ощущения: они личные и субъективные.

Олимпиада – это всегда праздник спорта, и в этот раз тоже так было, но я чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Того единения, большой нашей дружной команды мне не хватало.

При этом все были доброжелательны и любезны. Как-то грустно было прощаться с другими спортсменами и тренерами, которые тебе говорят: «До встречи на чемпионате мира», а ты такой: «Нет, мой друг, нет».

Хочется уже, чтобы эти четыре года закончились чемпионатом мира, и следующий олимпийский цикл мы прошли, выступая на всех международных соревнованиях! Спасибо и всем добра!» – написал Глейхенгауз в телеграм-канале.

