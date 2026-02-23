  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глейхенгауз об Олимпиаде-2026: «Чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Единения, большой дружной команды не хватало»
109

Глейхенгауз об Олимпиаде-2026: «Чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Единения, большой дружной команды не хватало»

Глейхенгауз об Играх-2026: чувствовал себя лишним и не в своей тарелке.

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился впечатлениями от Олимпийских игр в Италии. 

Ученица Глейхенгауза Аделия Петросян заняла на Играх 6-е место в женском одиночном катании.

«Олимпиада-2026 завершена! Пора возвращаться домой и продолжать заниматься любимым делом! Расскажу немного про свои ощущения: они личные и субъективные.

Олимпиада – это всегда праздник спорта, и в этот раз тоже так было, но я чувствовал себя немного лишним и не в своей тарелке. Того единения, большой нашей дружной команды мне не хватало.

При этом все были доброжелательны и любезны. Как-то грустно было прощаться с другими спортсменами и тренерами, которые тебе говорят: «До встречи на чемпионате мира», а ты такой: «Нет, мой друг, нет».

Хочется уже, чтобы эти четыре года закончились чемпионатом мира, и следующий олимпийский цикл мы прошли, выступая на всех международных соревнованиях! Спасибо и всем добра!» – написал Глейхенгауз в телеграм-канале.

30 героев Олимпиады в Милане

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Глейхенгауза
logoсборная России
logoАделия Петросян
женское катание
logoДаниил Глейхенгауз
logoОлимпиада-2026
109 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самая грустная олимпиада на моей памяти. И дело не только в отсутствии медалей у наших фигуристов, Хотя у Пети серебро должно быть точно. Мне как болельщице ТШТ очень очень грустно и обидно за Аделию, за весь штаб. Является ли это следствием определенных неверных шагов или это просто невезение, случайность.. Для меня вопрос открытый. Ясно одно, нужно начинать все сначала. Мне очень хочется, чтоб Аделька доказала, что она не случайная фигура в фк. Желаю ей продолжать соревноваться. Вообще много хочется сказать, но думаю слова излишни. Мы душой и сердцем с ТШТ. Верим в вас, как впрочем и в другие тренерские штабы и их спортсменов. Всем любителям ФК посылаю лучи поддержки, не расстраиваться.. мы к сожалению очень зависим от политической ситуации, страдают изза этого наши замечательные спортсмены. Но, будем верить в лучшее! Сумбурно, но это отражает то, что сейчас на душе.
Ответ Eva2426
Самая грустная олимпиада на моей памяти. И дело не только в отсутствии медалей у наших фигуристов, Хотя у Пети серебро должно быть точно. Мне как болельщице ТШТ очень очень грустно и обидно за Аделию, за весь штаб. Является ли это следствием определенных неверных шагов или это просто невезение, случайность.. Для меня вопрос открытый. Ясно одно, нужно начинать все сначала. Мне очень хочется, чтоб Аделька доказала, что она не случайная фигура в фк. Желаю ей продолжать соревноваться. Вообще много хочется сказать, но думаю слова излишни. Мы душой и сердцем с ТШТ. Верим в вас, как впрочем и в другие тренерские штабы и их спортсменов. Всем любителям ФК посылаю лучи поддержки, не расстраиваться.. мы к сожалению очень зависим от политической ситуации, страдают изза этого наши замечательные спортсмены. Но, будем верить в лучшее! Сумбурно, но это отражает то, что сейчас на душе.
Является ли это следствием определенных неверных шагов или это просто невезение, случайность.. Для меня вопрос открытый.

Ну скажем так. Сам отбор проходил год назад а не как у всех в декабре, за год в спорте что угодно может случиться что ни делай и как не планируй подготовку.
Так случилось что ни Адель ни Алина в этом сезоне не были в хорошей форме.
Такие условия уже в принципе проигрышные
Ответ Eva2426
Самая грустная олимпиада на моей памяти. И дело не только в отсутствии медалей у наших фигуристов, Хотя у Пети серебро должно быть точно. Мне как болельщице ТШТ очень очень грустно и обидно за Аделию, за весь штаб. Является ли это следствием определенных неверных шагов или это просто невезение, случайность.. Для меня вопрос открытый. Ясно одно, нужно начинать все сначала. Мне очень хочется, чтоб Аделька доказала, что она не случайная фигура в фк. Желаю ей продолжать соревноваться. Вообще много хочется сказать, но думаю слова излишни. Мы душой и сердцем с ТШТ. Верим в вас, как впрочем и в другие тренерские штабы и их спортсменов. Всем любителям ФК посылаю лучи поддержки, не расстраиваться.. мы к сожалению очень зависим от политической ситуации, страдают изза этого наши замечательные спортсмены. Но, будем верить в лучшее! Сумбурно, но это отражает то, что сейчас на душе.
Ну как минимум странно что Этери уехала на ОИ почти за 2 недели до Адель, Эгадзе ( и дочь) не должны быть важнее для нее в спорте. До сих пор никаких комментов от Этери в публичном поле тоже нет. Из девочек Адель поддержала только Даша. Какая то не очень хорошая обстановка сейчас в ТШТ по всем ощущениям. Ну а главная ставка на следующий год думаю будет на Сашу.
Все надеемся на это. Наших спортсменов должен видеть мир.
Ответ Утренняя Аврора
Все надеемся на это. Наших спортсменов должен видеть мир.
Поддерживаю комментарий.
Анетта 28.
Кто открестился , Тутберидзе никого в жизни не называла талантливой , только Камилу , какие программы ей ставили после ОИ или вспомните как ЭГ подошла к судьям , когда Валиевой сняли баллы . Нельзя так , теперь из за Петросян претензии пошли . ТШТ лучший штаб , да из за бана , бедновато с результатом , но не их вина. Любую другую россиянку даже не заметили бы на ОИ . Это чудо , что они довели ее до ОИ и сделали шестой . Довольно много у девочки проблем физических и ментальных тоже .
В нынешних реалиях, отсутствуя 4 года на МС, не имея рейтинга и у многих были завышенные ожидания от наших фигуристов. Они выступили достойно и на хорошем уровне, их заметили и отметили специалисты и болельщики любители ФК. Нужна практика участия на МС, где они будут зарабатывать рейтинг, титулы, авторитет и имя у судей.
Ответ Док Аксель
В нынешних реалиях, отсутствуя 4 года на МС, не имея рейтинга и у многих были завышенные ожидания от наших фигуристов. Они выступили достойно и на хорошем уровне, их заметили и отметили специалисты и болельщики любители ФК. Нужна практика участия на МС, где они будут зарабатывать рейтинг, титулы, авторитет и имя у судей.
Да вообще наших упрекнуть не в чем Пётр из семи не один четверной не сорвал а Аделия только с четверного упала но это девушка единственная пробовала его на ОИ в женском не зазорно упасть с квада . наши отлично выступили исходя из обстоятельств судейство отсутствие международного опыта а конкурентов в год больше таких стартов чем у наших за всю жизнь .
Ответ Док Аксель
В нынешних реалиях, отсутствуя 4 года на МС, не имея рейтинга и у многих были завышенные ожидания от наших фигуристов. Они выступили достойно и на хорошем уровне, их заметили и отметили специалисты и болельщики любители ФК. Нужна практика участия на МС, где они будут зарабатывать рейтинг, титулы, авторитет и имя у судей.
Надо еще в биатлоне, лыжах, шорт-треке ввести понятие авторитет. Выиграл по секундам, но медаль не дали, ретинга мало, +20 секунд. Так чтоли?
Это всё действительно грустно. У меня самой настроение не очень последние дни, причем такого не было после летних игр.

И плюс после летних сразу пошли какие-то допуски, через несколько месяцев ЧМ по водным видам и т.д. В популярных же у нас зимних видах всё очень глухо, беспросветно. Причем в тех видах где мы исторически сильнее, чем в том же плавании. То есть ни уважения к былым победам и огромному количеству болельщиков, ни благодарности за крутые турниры, которые мы проводили, ничего. Они обнулили всё и сделали вид, что великого советского и российского фк никогда не существовало.
Мдаа... Каково было Даниилу Марковича слышать, причем, скорее всего не единожды - "до встречи на ЧМ "...
Ответ Elena Savanuk
Мдаа... Каково было Даниилу Марковича слышать, причем, скорее всего не единожды - "до встречи на ЧМ "...
Так может он с грузинской командой приедет
Медали не хватило, чего уж там говорить.Ника облажался и в личном и в команднике, Адель наваляла.Этери тоже была как не в своей тарелке, плохо подготовились, проигрывать всегда не весело
Ответ tanygavr
Медали не хватило, чего уж там говорить.Ника облажался и в личном и в команднике, Адель наваляла.Этери тоже была как не в своей тарелке, плохо подготовились, проигрывать всегда не весело
Странно, что Глейх и Тутберидзе никак не прокомментировали выступление Аделии. Хоть бы спасибо ей сказали за борьбу. Всё таки она полгода через боль тренировалась, до последнего старалась там в Милане уже на тренировках, десятками напрыгивая квад. Хоть бы как-то поддержали...
Ответ Дженифер
Странно, что Глейх и Тутберидзе никак не прокомментировали выступление Аделии. Хоть бы спасибо ей сказали за борьбу. Всё таки она полгода через боль тренировалась, до последнего старалась там в Милане уже на тренировках, десятками напрыгивая квад. Хоть бы как-то поддержали...
Она не зря объявила о травме до ОИ, она уже тогда понимала, что не выиграет
ТШТ в печали, мы тоже.
Вот это звучит честнее, чем «хорошо, что съездили» и «какая там атмосфера»
Ответ Black&White
Вот это звучит честнее, чем «хорошо, что съездили» и «какая там атмосфера»
Почему честнее-то? Он не первый раз был на Олимпиаде, у него свои впечатления. А Петр или Никита Филиппов первый раз, у них свои, и никто не врет
Ответ Black&White
Вот это звучит честнее, чем «хорошо, что съездили» и «какая там атмосфера»
У всех свои ощущения просто, посмотрите на Петю, Савелия? Они сияли от радости.
Да, нам всем тоже хочется.
Есть предпосылки, что так и будет. Но, если нет, то федре надо перестать сиськи мять и идти в КАС отстаивать своих спортсменов, как это делали лыжники и гимнасты.
Ответ Skyolker
Да, нам всем тоже хочется. Есть предпосылки, что так и будет. Но, если нет, то федре надо перестать сиськи мять и идти в КАС отстаивать своих спортсменов, как это делали лыжники и гимнасты.
Наша федра свой административный ресурс не использует. Скажут — невозможно? Но другие федерации что-то делали и у них неплохо получилось.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Слуцкая: «Все понимали, что это будет очень сложная для нас Олимпиада. Не всегда новичкам жертвуют хорошие оценки»
23 февраля, 13:53
Лакерник о том, что российские фигуристы впервые остались без медалей на Олимпиаде: «Мы выступали урезанной командой. Сравнение некорректное»
23 февраля, 11:33
Каролина Костнер: «Петросян – замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя увереннее»
23 февраля, 09:16
Рекомендуем
Главные новости
Мемориал Жука. Артем Федотов, Жураховский, Евдокимов, Дудченко выступят с произвольными программами
сегодня, 11:30Live
Мемориал Жука. Корчажникова лидирует после короткой программы и элементов, Заикина – 2-я, Чистякова – 3-я, Докукина – 4-я, Сарновская – 10-я
сегодня, 11:29
ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»
сегодня, 10:09
Костнер об участии российских фигуристов в Олимпиаде: «Надеюсь, им удастся исполнить свою мечту»
сегодня, 08:23
Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами
сегодня, 08:14
Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026
сегодня, 06:29
Турнир памяти Русакова. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы
вчера, 20:38
Глейхенгауз о возвращении Трусовой на соревнования: «Это сильно зависит от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время»
вчера, 21:11
Отец Гуменника: «Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность»
вчера, 20:29
Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем