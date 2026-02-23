Ирина Слуцкая: «Все понимали, что это будет очень сложная для нас Олимпиада. Не всегда новичкам жертвуют хорошие оценки»

Слуцкая об Олимпиаде: Гуменник – вообще умничка, Петросян тоже справилась.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила результаты российских фигуристов на Олимпиаде в Милане.

Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.

«Никаких ожиданий перед Олимпиадой не было. Мне хотелось, чтобы было красивое катание. И все мы понимали, что это будет очень сложная для нас Олимпиада, потому что мы, скажем так, вышли со своими новыми спортсменами в новое для нас пространство, и не всегда новичкам жертвуют хорошие оценки.

Но по катанию: Гуменник – вообще умничка, Петросян тоже справилась, но с небольшой ошибкой. В любом случае они молодцы и очень хорошо катались. Самая тяжелая Олимпиада по давлению на наших спортсменов? Не была там, тяжело сказать», – сказала Слуцкая.