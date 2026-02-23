Ирина Слуцкая: «Все понимали, что это будет очень сложная для нас Олимпиада. Не всегда новичкам жертвуют хорошие оценки»
Слуцкая об Олимпиаде: Гуменник – вообще умничка, Петросян тоже справилась.
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила результаты российских фигуристов на Олимпиаде в Милане.
Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.
«Никаких ожиданий перед Олимпиадой не было. Мне хотелось, чтобы было красивое катание. И все мы понимали, что это будет очень сложная для нас Олимпиада, потому что мы, скажем так, вышли со своими новыми спортсменами в новое для нас пространство, и не всегда новичкам жертвуют хорошие оценки.
Но по катанию: Гуменник – вообще умничка, Петросян тоже справилась, но с небольшой ошибкой. В любом случае они молодцы и очень хорошо катались. Самая тяжелая Олимпиада по давлению на наших спортсменов? Не была там, тяжело сказать», – сказала Слуцкая.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
9 комментариев
Гуменник - моя личная боль… Не могу сосчитать сколько раз пересмотрела пп Онегин и в каждый раз получала прям эстетическое удовольствие. Какая прекрасная программа и как Петя ее классно откатал. До слез обидно за медаль, которую не дали.
Медали не дают, их завоевывают.
Не знал ,что оценки жертвуют..
Жертвуют! 🤦🏼♀️🤦🏼♀️
А у Гуменника ошибок не было?
Если падение с прыжка - это небольшая ошибка, то у Гуменника ошибок не было.
Жертвуют?
У Гуменника ошибка была, поэтому он и был первоначально на 12 месте. У Аделии было падение с прыжка в 4 оборота. Всё отражено в оценках.
Пете судьи баллы занизили, что повлияло на конечный результат! Желаю ему сил и здоровья!
