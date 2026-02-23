38

Александр Лакерник: «Очень хотелось бы, чтобы Валиева вернулась. Она себя не исчерпала»

Лакерник: хотелось бы, чтобы Валиева вернулась, она не исчерпала себя.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник высказался о перспективах участия российских фигуристов в Олимпиаде-2030.

«Четыре года – очень большой срок. Те спортсмены, которые выступали сейчас, могут дожить до следующей Олимпиады. У них есть такие возможности. Но могут появляться и другие спортсмены, потому что взрослый возраст начинается, грубо говоря, с 17 лет. То есть тем людям, которые могут выступать на следующей Олимпиаде, сейчас всего около 13-14 лет. Поэтому очень сложно оценивать и говорить, что из этого может произойти, а что – нет. Слишком большой срок!

Возвращение Валиевой? Я ее на льду не видел, не знаю, как она смотрится. Поэтому очень бы хотелось, чтобы она вернулась. Потому что она себя не исчерпала. И ей, конечно, было бы очень интересно, если бы после всех этих напастей и передряг она смогла выйти на высокий уровень. Но это желание, а возможности надо оценивать», – сказал Лакерник.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoКамила Валиева
Александр Лакерник
женское катание
logoсборная России
Олимпиада-2030
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У нас очень много спортсменов с не исчерпанным потенциалом, во всех видах. Они все вернутся на пик своих возможностей, если функционеры сделают свое дело и добьются допуска на МС.

Но век спортсмена короток, поэтому на такие разговоры времени все меньше (
Трусова тоже собирается , вернулась В ТШТ , так что организуйте международку. Посмотрим на всех .
Ответ Lapo Elkann
Трусова тоже собирается , вернулась В ТШТ , так что организуйте международку. Посмотрим на всех .
Если их сравнивать, то в успешное возвращение Камилы на международку я больше верю, чем Трусовой
Ответ scjg2r8njk
Если их сравнивать, то в успешное возвращение Камилы на международку я больше верю, чем Трусовой
Камиле не дадут нейтральный статус с её беграундом, любая комиссия посмотрит её соцсети и закроет все двери на межнар. Ближайшие годы у нас допуск будет только по этим статусам)
Валиева уже никогда не вернется на тот уровень, какой у нее был, и с каждым годом будет кататься все хуже и хуже. Зачем ей спорт? Без работы и зарплаты она и так не останется.
А ещё сложно оценивать, потому что неизвестно, что ИСУ придумает к Олимпиаде во Франции.
Это ФФККР и другие федры могут сидеть и ждать, даже будучи на пенсии, а у спортсменов высших достижений не так много времени, чтобы ждать допуска к МС. Поэтому надо работать и действовать в правовом поле.
Ответ Док Аксель
Это ФФККР и другие федры могут сидеть и ждать, даже будучи на пенсии, а у спортсменов высших достижений не так много времени, чтобы ждать допуска к МС. Поэтому надо работать и действовать в правовом поле.
Можно ещё в Спортлото написать.))
Ответ Anneta28
Можно ещё в Спортлото написать.))
вы глубоко ошибаетесь. есть ресурс для того, чтобы разговаривать с другими федерациями - просто у нас спортом управляют, к сожалению, случайные люди, не несущие никакой ответственности за результаты. мы не можем даже федерации которые от нас зависят - израильскую, грузинскую, казахстанскую, азербайджанскую, армянскую, голосовать за нас - имея все козыри на руках. потому что а зачем рыпаться? деньги капают, можно просто громко возмущаться
Не смешите, Валиева даже на кубке Деда Мороза(чемпионате по прыжкам) в числе последних, какая Олимпиада? Совсем потеряли связь с реальностью
Ответ olgakamchatka1903
Не смешите, Валиева даже на кубке Деда Мороза(чемпионате по прыжкам) в числе последних, какая Олимпиада? Совсем потеряли связь с реальностью
Что за чушь? В каком числе последних - прошла в полуфинал. Квадтулуп у Ками уже вполне стабильный, было 5 соревновательных попыток - одна хорошая в 1/4 лички, одна отличная в полуфинале дуэтов, две с помарками, одно падение. Не следует путать прыжковый турнир с КП и ПП, где есть непрыжковые элеметы и компоненты где Ками нет равных.
Ответ Ad notam
Что за чушь? В каком числе последних - прошла в полуфинал. Квадтулуп у Ками уже вполне стабильный, было 5 соревновательных попыток - одна хорошая в 1/4 лички, одна отличная в полуфинале дуэтов, две с помарками, одно падение. Не следует путать прыжковый турнир с КП и ПП, где есть непрыжковые элеметы и компоненты где Ками нет равных.
Это было раньше, а что осталось теперь надо ещё посмотреть. Но все эксперты расписываются в одном, что огромные грибы на наших соревнованиях ей гарантированы.
Теперь Валиевой точно не отвертеться от ОИ 203. Наш ответ Алисе Лю - I will be back.))
Какой то бессмысленный пиар Валиевой начался? Зачем? Она ещё не на одно соревнование не вышла по настоящему. Ничему не научил опыт опыт её пиара перед ОИ, начиная с юниоров. Всё с начала начнем((
Ответ Elena Grishanova
Какой то бессмысленный пиар Валиевой начался? Зачем? Она ещё не на одно соревнование не вышла по настоящему. Ничему не научил опыт опыт её пиара перед ОИ, начиная с юниоров. Всё с начала начнем((
Не уверен что это специальная пиар компания просто журналистам лишь бы спросить естественно им вежливо уважительно про Каму отвечают желают всего хорошего банального побед чего ещё желать , не думаю что он сам начал эту тему просто так подают выдержки из ответов от разных личностей из-за этого кажется что все только про Камилу и говорят .
Ответ Elena Grishanova
Какой то бессмысленный пиар Валиевой начался? Зачем? Она ещё не на одно соревнование не вышла по настоящему. Ничему не научил опыт опыт её пиара перед ОИ, начиная с юниоров. Всё с начала начнем((
Это не пиар , наоборот мешают ожиданиями и ажиотажем . Переводят стрелки от реальной проблемы .
Все ждут Камилу) даже злобная американская тетка Кристин Бреннан (она типа журналистка) следила за прыжковым турниром))
Ответ Александр Иванов
Все ждут Камилу) даже злобная американская тетка Кристин Бреннан (она типа журналистка) следила за прыжковым турниром))
Комментарий скрыт
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Лакерник о том, что российские фигуристы впервые остались без медалей на Олимпиаде: «Мы выступали урезанной командой. Сравнение некорректное»
23 февраля, 11:33
«Валиева вообще в одни ворота бы выиграла». Ягудин об Олимпиаде-2026
23 февраля, 09:11
Лакерник о результатах российских фигуристов на Олимпиаде: «Это не поражение, но и не победа»
22 февраля, 14:06
Рекомендуем
Главные новости
Мемориал Жука. Артем Федотов, Жураховский, Евдокимов, Дудченко выступят с произвольными программами
сегодня, 11:30Live
Мемориал Жука. Корчажникова лидирует после короткой программы и элементов, Заикина – 2-я, Чистякова – 3-я, Докукина – 4-я, Сарновская – 10-я
сегодня, 11:29
ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»
сегодня, 10:09
Костнер об участии российских фигуристов в Олимпиаде: «Надеюсь, им удастся исполнить свою мечту»
сегодня, 08:23
Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами
сегодня, 08:14
Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026
сегодня, 06:29
Турнир памяти Русакова. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы
вчера, 20:38
Глейхенгауз о возвращении Трусовой на соревнования: «Это сильно зависит от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время»
вчера, 21:11
Отец Гуменника: «Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность»
вчера, 20:29
Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем