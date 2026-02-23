Александр Лакерник: «Очень хотелось бы, чтобы Валиева вернулась. Она себя не исчерпала»

Лакерник: хотелось бы, чтобы Валиева вернулась, она не исчерпала себя.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник высказался о перспективах участия российских фигуристов в Олимпиаде-2030.

«Четыре года – очень большой срок. Те спортсмены, которые выступали сейчас, могут дожить до следующей Олимпиады. У них есть такие возможности. Но могут появляться и другие спортсмены, потому что взрослый возраст начинается, грубо говоря, с 17 лет. То есть тем людям, которые могут выступать на следующей Олимпиаде, сейчас всего около 13-14 лет. Поэтому очень сложно оценивать и говорить, что из этого может произойти, а что – нет. Слишком большой срок!

Возвращение Валиевой? Я ее на льду не видел, не знаю, как она смотрится. Поэтому очень бы хотелось, чтобы она вернулась. Потому что она себя не исчерпала. И ей, конечно, было бы очень интересно, если бы после всех этих напастей и передряг она смогла выйти на высокий уровень. Но это желание, а возможности надо оценивать», – сказал Лакерник.