Сарновский о победе на первенстве Москвы: «Рад, что в произвольной сделал пять четверных»

Фигурист Сарновский высказался о пяти четверных на первенстве Москвы.

Фигурист Никита Сарновский прокомментировал победу на первенстве Москвы старшего возраста.

– В итоге вы на первенстве Москвы поднялись с пятого места после короткой на итоговое первое. Какие впечатления от золота? Что думаете про произвольную программу?

– По поводу произвольной программы вообще доволен, вращения все четвертого уровня, кроме одного. Пять четверных сделал, рад! Тренеры поздравили с победой.

– Как долго готовили «пятиквадку»?

– Недолго. Все-то думали, что я пойду четыре четверных делать, но в мыслях у меня было совсем другое – пять четверных.

– Вы по ходу проката перестроили контент? Советуетесь ли с тренерами по такому поводу?

– Я иногда того контента, который на бумаге, не придерживаюсь. То есть понимаю, что если по силам все хорошо, то могу что-то переделать в ту или иную сторону. Сергей Андреевич [Алексеев] даже не знал, что я пойду даже в тот же самый четверной лутц.

– Какие мысли насчет камбэка? Как настраивались на произвольную после короткой программы?

– После короткой программы настроение вообще было... Не вау. Рад, что хотя бы попал на первенство России старшего возраста, уже доволен. Насчет настроя – просто поспал с этими мыслями, что надо делать свою работу, вот и все. <...>

– На прыжковом турнире вы стали победителем. Как готовились к нему?

– На шоу напрыгал прыжки. У меня прыжки и так были более-менее. А там они просто понадобились в нужное время и в нужном месте.

– Какие эмоции от золота сейчас, спустя время?

– Эмоции только положительные. Приятно, что прокаты были более-менее.

– Как долго готовили секвенцию лутц-аксель-аксель к тому турниру? Тут вы, кстати, прыгнули похожую комбинацию (Никита исполнил 4Lz+3A+3A на чемпионате России по прыжкам и 4Lz+3A+2A в произвольной программе на первенстве Москвы).

– Прям долго готовил. Я ее напрыгивал очень долго. И сейчас ее просто... Никто не думал, что я пойду в четверной лутц-тройной аксель. Все думали, что сделаю более упрощенный контент. Потом по силам понял, что можно попробовать, – сказал Сарновский.