Сарновский о победе на первенстве Москвы: «Рад, что в произвольной сделал пять четверных»

Фигурист Сарновский высказался о пяти четверных на первенстве Москвы.

Фигурист Никита Сарновский прокомментировал победу на первенстве Москвы старшего возраста.

– В итоге вы на первенстве Москвы поднялись с пятого места после короткой на итоговое первое. Какие впечатления от золота? Что думаете про произвольную программу?

– По поводу произвольной программы вообще доволен, вращения все четвертого уровня, кроме одного. Пять четверных сделал, рад! Тренеры поздравили с победой.

– Как долго готовили «пятиквадку»?

– Недолго. Все-то думали, что я пойду четыре четверных делать, но в мыслях у меня было совсем другое – пять четверных.

– Вы по ходу проката перестроили контент? Советуетесь ли с тренерами по такому поводу?

– Я иногда того контента, который на бумаге, не придерживаюсь. То есть понимаю, что если по силам все хорошо, то могу что-то переделать в ту или иную сторону. Сергей Андреевич [Алексеев] даже не знал, что я пойду даже в тот же самый четверной лутц.

– Какие мысли насчет камбэка? Как настраивались на произвольную после короткой программы?

– После короткой программы настроение вообще было... Не вау. Рад, что хотя бы попал на первенство России старшего возраста, уже доволен. Насчет настроя – просто поспал с этими мыслями, что надо делать свою работу, вот и все. <...>

– На прыжковом турнире вы стали победителем. Как готовились к нему?

– На шоу напрыгал прыжки. У меня прыжки и так были более-менее. А там они просто понадобились в нужное время и в нужном месте.

– Какие эмоции от золота сейчас, спустя время?

– Эмоции только положительные. Приятно, что прокаты были более-менее.

– Как долго готовили секвенцию лутц-аксель-аксель к тому турниру? Тут вы, кстати, прыгнули похожую комбинацию (Никита исполнил 4Lz+3A+3A на чемпионате России по прыжкам и 4Lz+3A+2A в произвольной программе на первенстве Москвы).

– Прям долго готовил. Я ее напрыгивал очень долго. И сейчас ее просто... Никто не думал, что я пойду в четверной лутц-тройной аксель. Все думали, что сделаю более упрощенный контент. Потом по силам понял, что можно попробовать, – сказал Сарновский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Никита Сарновский
первенство Москвы
logoсборная России
мужское катание
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Перепрыгал детей и понеслось
Квадов напрыгал, молодец, осталось научиться кататься.
технически Сарновский, конечно, мега подкованный спортсмен. У него просто огромнейшие пролетные прыжки, он как в космос улетает. Но.... все остальное это обнять и плакать. Там нет связок, нет скольжения, нет презентации, там есть сутулая спина и отличные прыжки.
Позорник. Взрослый дылда пришел к малышне в песочницу и отобрал медаль.
Ответ Тотли Тауэрс
Позорник. Взрослый дылда пришел к малышне в песочницу и отобрал медаль.
Ну может он не за медалью а за практикой ?
Ответ Тотли Тауэрс
Позорник. Взрослый дылда пришел к малышне в песочницу и отобрал медаль.
Может ему просто КМС надо было? Почему надо катить на парня, когда он дело делает?
После победы очень простого по катанию и постановкам, но выдающегося джампера Шайдорова на этих ОИ, нужно терпимее относиться к Никите, и у него есть 4 года, чтобы вкатать 5-6-квадку, стабилизироваться и улучшиться, он сейчас не в прайме, допустили бы только на международку. Да, больше по душе такие катальщики, как Юмочка, Чжун Хван, Адам и Кевин, даже Торгашев, Бричги и Саша Селевко, из наших Матвей, Артур и Рома, но баллы набираются прыжками. Пора уже перестать хейтить Никиту за пробелы в хорео, а только держать кулачки за его квады.
Ответ Mariaku
После победы очень простого по катанию и постановкам, но выдающегося джампера Шайдорова на этих ОИ, нужно терпимее относиться к Никите, и у него есть 4 года, чтобы вкатать 5-6-квадку, стабилизироваться и улучшиться, он сейчас не в прайме, допустили бы только на международку. Да, больше по душе такие катальщики, как Юмочка, Чжун Хван, Адам и Кевин, даже Торгашев, Бричги и Саша Селевко, из наших Матвей, Артур и Рома, но баллы набираются прыжками. Пора уже перестать хейтить Никиту за пробелы в хорео, а только держать кулачки за его квады.
Держать кулачки как раз за все остальное надо. С квадами у него порядок )
С прыжками он давно дружит, а вот с вращениями, компами, презентацией программ по-прежнему остаются вопросы.
Хороший парень. Всё адекватно понимает. Ему есть над чем работать, но прыжковый контент очень хороший. Молодец!
Умнеет парень. Работать надо не только над прыжками. Успехов.
Никита классный парень, намного талантливее брата и сестры, есть у него энергетика.Подтянет компоненты и будет в топе, прыжки офигенные, при таком росте очень хорошая техника
Ответ tanygavr
Никита классный парень, намного талантливее брата и сестры, есть у него энергетика.Подтянет компоненты и будет в топе, прыжки офигенные, при таком росте очень хорошая техника
Прыжки офигенные, возможно лучшие в России - но остальное править и править.
Молоток! Нормальные компы на международке всё равно никому не поставят, так что лучше делать ставку на прыжки.
