Лакерник о том, что российские фигуристы впервые остались без медалей на Олимпиаде: «Мы выступали урезанной командой. Сравнение некорректное»

Лакерник о россиянах на Олимпиаде: учитывая обстоятельства, результат достойный.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник оценил результаты российских фигуристов на Олимпиаде в Милане.

Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.

«Итоги Олимпиады? С одной стороны, учитывая все обстоятельства, которые были, я считаю, что результат достойный. А с другой стороны, надо делать выводы, думать, почему он не стал лучшим. И на будущее надо извлекать все уроки из этого.

Антирекорд? Если мы выступали урезанной командой, командой из двух человек, как можно сравнивать результат такой вот урезанной команды с результатом на предыдущих Олимпиадах, где у нас была практически полная команда по три номера в каждом виде? Считаю, что это некорректное сравнение», – сказал Лакерник.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
А судиться за допуск к международным стартам ФФКР, конечно, не собирается?
Всё ещё лелеем тщетные надежды на то, что после отстранения сразу удастся вернуть прежнее влияние и вась-вась с другими федерациями?
Намёки на Играх недостаточно прозрачными были?
Ответ Revery
А судиться за допуск к международным стартам ФФКР, конечно, не собирается? Всё ещё лелеем тщетные надежды на то, что после отстранения сразу удастся вернуть прежнее влияние и вась-вась с другими федерациями? Намёки на Играх недостаточно прозрачными были?
Ну если это обращение в сторону Лакерника то мимо он не то что не собирается судиться он будет отговаривать даже если Сихарулидзе захочет Лакерник и есть часть ISU он их представитель у нас а не наш у них .
Ответ Revery
А судиться за допуск к международным стартам ФФКР, конечно, не собирается? Всё ещё лелеем тщетные надежды на то, что после отстранения сразу удастся вернуть прежнее влияние и вась-вась с другими федерациями? Намёки на Играх недостаточно прозрачными были?
Он небось пенсию получает за работу в международной организации. Судиться это не про него.
Кто-нибудь уже спросит у них почему они не подали в суд за юниоров хотя бы? А лучше бы и за всех.
Ответ tanya_1111
Кто-нибудь уже спросит у них почему они не подали в суд за юниоров хотя бы? А лучше бы и за всех.
И суд, конечно, всех сразу допустит, скажет, чтож вы так долго не обращались? Ездите конечно, пожалуйста в Европу, США, Канаду с вашим флагом, там никто не посмеет слова сказать. Авиарейсов прямых нет, так тоже сейчас вернем.
А я считаю, что у нас и урезанной команды не было! Одна юная девушка и один молодой человек, выступавшие в нейтральном статусе: не за страну, не за федерацию, а каждый за себя. Без рейтинга, без компонентов, бе опыта на м/с. И естественно чуда не случилось.
Говорят у победы много отцов, а проигрыш всегда сирота.
Не надо Петра упрекать ошибками в КП, Аделию упаденным квадом в ПП. Это никому не делает чести!Им, конечно, хотелось лучше, качественнее, но как получилось. Надо перевернуть эту олимпийскую страницу и жить дальше.
Кто-то продолжит заниматься ФК дальше, кто-то, может быть, нет. Кто-то захочет закрыть гештальт - удачи!
Желаю нашим фигуристам и не только им на следующие ОИ поехать не в урезанной группке, а в полных командах с гимном и Флагом! Всем здоровья: ведь его много понадобится для подготовки в течение долгих четырех лет!
Только выводы нужно делать не спортсменам, они очень достойно выдержали дичайшее давление и выступили, а федерации) вот кому стоит крепко задуматься
Наши фигуристы из первой разминки поднялись в сильнейшую. Это огромное достижение в данной ситуации. Пӗтр и Аделия наши герои! Спасибо, ребята!
Ответ Маргарита В Сафронова
Наши фигуристы из первой разминки поднялись в сильнейшую. Это огромное достижение в данной ситуации. Пӗтр и Аделия наши герои! Спасибо, ребята!
Может конечно и не герои , но осуждения точно не должно быть , войти в топ-6 при отсутствии соревновательной международной практики это очень даже не плохо, а если учесть , что не было единой команды, а Аделия вообще выступала без основного тренера , результат точно положительный. Молодцы ребятки.
Уважаемый директор гос.катка он же почётный президент МСК прошу рассказать, что было сделано для возвращения наших трёх квот на ОИ? Что было сделано вашим союзом и ФФК для того что бы вернуть все наши виды (пары и танцы) и наши все квоты в этих видах, которые наша команда нейтральных атлетов заработала ранее. Вы что сделали во главе с Михаилом Дягтерёвым? В баню сходили? На заседание? На симпозиум? Ассамблею посетили?
Честно сказать, я думаю, что еще 4 года отстранения будет слишком тяжелым ударом. Надо уже что-то делать!
Интересно, какие уроки они все собираются извлекать?) уже в принципе все давно можно было извлечь, если честно))

Даже на спортс уже все извлекли давно в комментариях. 😁
И с урезанными оценками
Наши ребята молодцы!! 👏
