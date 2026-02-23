Лакерник о том, что российские фигуристы впервые остались без медалей на Олимпиаде: «Мы выступали урезанной командой. Сравнение некорректное»

Лакерник о россиянах на Олимпиаде: учитывая обстоятельства, результат достойный.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник оценил результаты российских фигуристов на Олимпиаде в Милане.

Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.

«Итоги Олимпиады? С одной стороны, учитывая все обстоятельства, которые были, я считаю, что результат достойный. А с другой стороны, надо делать выводы, думать, почему он не стал лучшим. И на будущее надо извлекать все уроки из этого.

Антирекорд? Если мы выступали урезанной командой, командой из двух человек, как можно сравнивать результат такой вот урезанной команды с результатом на предыдущих Олимпиадах, где у нас была практически полная команда по три номера в каждом виде? Считаю, что это некорректное сравнение», – сказал Лакерник.