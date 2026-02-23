Лакерник о том, что российские фигуристы впервые остались без медалей на Олимпиаде: «Мы выступали урезанной командой. Сравнение некорректное»
Лакерник о россиянах на Олимпиаде: учитывая обстоятельства, результат достойный.
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев, судья Александр Лакерник оценил результаты российских фигуристов на Олимпиаде в Милане.
Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места.
«Итоги Олимпиады? С одной стороны, учитывая все обстоятельства, которые были, я считаю, что результат достойный. А с другой стороны, надо делать выводы, думать, почему он не стал лучшим. И на будущее надо извлекать все уроки из этого.
Антирекорд? Если мы выступали урезанной командой, командой из двух человек, как можно сравнивать результат такой вот урезанной команды с результатом на предыдущих Олимпиадах, где у нас была практически полная команда по три номера в каждом виде? Считаю, что это некорректное сравнение», – сказал Лакерник.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Всё ещё лелеем тщетные надежды на то, что после отстранения сразу удастся вернуть прежнее влияние и вась-вась с другими федерациями?
Намёки на Играх недостаточно прозрачными были?
Говорят у победы много отцов, а проигрыш всегда сирота.
Не надо Петра упрекать ошибками в КП, Аделию упаденным квадом в ПП. Это никому не делает чести!Им, конечно, хотелось лучше, качественнее, но как получилось. Надо перевернуть эту олимпийскую страницу и жить дальше.
Кто-то продолжит заниматься ФК дальше, кто-то, может быть, нет. Кто-то захочет закрыть гештальт - удачи!
Желаю нашим фигуристам и не только им на следующие ОИ поехать не в урезанной группке, а в полных командах с гимном и Флагом! Всем здоровья: ведь его много понадобится для подготовки в течение долгих четырех лет!
Даже на спортс уже все извлекли давно в комментариях. 😁