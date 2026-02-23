Каролина Костнер: «Петросян – замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя увереннее»

Костнер: опыт, полученный на Олимпиаде, может сделать Петросян увереннее в себе.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Каролина Костнер назвала россиянку Аделию Петросян замечательной фигуристкой.

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Могу сказать, что она еще молодая. Знаю, что в России у нее были большие выступления, и она замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя более уверенно», – сказала Костнер.