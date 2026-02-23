Каролина Костнер: «Петросян – замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя увереннее»
Костнер: опыт, полученный на Олимпиаде, может сделать Петросян увереннее в себе.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Каролина Костнер назвала россиянку Аделию Петросян замечательной фигуристкой.
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.
«Могу сказать, что она еще молодая. Знаю, что в России у нее были большие выступления, и она замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя более уверенно», – сказала Костнер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Аделия, держаться, сделала, что смогоа в тот момент. Пете куда обиднее, его обокрали на голубом глазу.
Аделия всё равно молодец. Просидеть 4 года в изоляции, получить травму в аккурат перед ОИ, поехать туда как изгой, но не развалиться совсем, не каждая бы смогла, наверно.
Если болячки уйдут, ещё покажет себя.