  • Каролина Костнер: «Петросян – замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя увереннее»
43

Каролина Костнер: «Петросян – замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя увереннее»

Костнер: опыт, полученный на Олимпиаде, может сделать Петросян увереннее в себе.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Каролина Костнер назвала россиянку Аделию Петросян замечательной фигуристкой.

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Могу сказать, что она еще молодая. Знаю, что в России у нее были большие выступления, и она замечательная фигуристка. То, что она получила такой непростой опыт, возможно, в будущем поможет ей чувствовать себя более уверенно», – сказала Костнер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
43 комментария
Почувствуйте разницу, прочитав реакции на выступление и результат Аделии Петросян чужой Костнер и нашего Ягудина. Спасибо за поддержку, Каролина!
Ответ Ирина Иванова
Почувствуйте разницу, прочитав реакции на выступление и результат Аделии Петросян чужой Костнер и нашего Ягудина. Спасибо за поддержку, Каролина!
Каролина знает, что такое неудачи на ОИ, она на своей домашней стала 16-ой, если не ошибаюсь. Потом еще дисквал за допинг отсидела. И после этого возвращалась.
Ответ Дженифер
Каролина знает, что такое неудачи на ОИ, она на своей домашней стала 16-ой, если не ошибаюсь. Потом еще дисквал за допинг отсидела. И после этого возвращалась.
Причём дисквал она отсидела за чужой допинг, так что опыт несправедливого отстранения у неё был
Каролине спасибо за поддержку Аделии.. 💫
Спасибо Каролине! Очень приятно, что спортсменка, за которую я когда-то болела, оказалась ещё и хорошим человеком.
Безумно жаль Аделию, просто невероятно как.... Такой немаленький путь и остаться без заветной мечты... Не понимаю я этот мир, не понимаю. Как распределяется наверху, кому и что.
Ответ наталья Головченко
Безумно жаль Аделию, просто невероятно как.... Такой немаленький путь и остаться без заветной мечты... Не понимаю я этот мир, не понимаю. Как распределяется наверху, кому и что.
Мне кажется даже с бронзой ей было бы проще, а в итоге без медали да очень жаль что травма и помешала ей.
Ответ Hwanrina
Мне кажется даже с бронзой ей было бы проще, а в итоге без медали да очень жаль что травма и помешала ей.
Зато такой расклад возможно задержит ее в спорте еще на 4 года, даст мотивацию пролечиться и вернуть уверенный тулуп, а с ним и большие шансы на медали разного достоинства. Сейчас в 17 будут из юниоров выходить, а это уже гарантированный пубертат, и всем будет тяжело, то есть ситуации как с Загитовой, по которой просто катком проехались ТЩК с у-си, можно уже не ожидать.
Олимпийские фигурнокатательные боги сильно подвели в этот раз, хотя до этого ни разу не ошибались. Увы. ОЧ со слабым технабором и на фарме.
Аделия, держаться, сделала, что смогоа в тот момент. Пете куда обиднее, его обокрали на голубом глазу.
Ответ Тотли Тауэрс
Олимпийские фигурнокатательные боги сильно подвели в этот раз, хотя до этого ни разу не ошибались. Увы. ОЧ со слабым технабором и на фарме. Аделия, держаться, сделала, что смогоа в тот момент. Пете куда обиднее, его обокрали на голубом глазу.
А есть пруфы про фарму? Я что-то впервые от вас услышала. Вы точно с Эмбер не путаете?
Ответ Тотли Тауэрс
Олимпийские фигурнокатательные боги сильно подвели в этот раз, хотя до этого ни разу не ошибались. Увы. ОЧ со слабым технабором и на фарме. Аделия, держаться, сделала, что смогоа в тот момент. Пете куда обиднее, его обокрали на голубом глазу.
Аделию не обокрали что ли?
Спасибо Каролине за поддержку!
Каролина редкой души человек. Легендарная спортсменка поддержала нашу крошку, у которой практически не было опыта на международке.
Аделия всё равно молодец. Просидеть 4 года в изоляции, получить травму в аккурат перед ОИ, поехать туда как изгой, но не развалиться совсем, не каждая бы смогла, наверно.
Если болячки уйдут, ещё покажет себя.
Ответ nikolett
Каролина редкой души человек. Легендарная спортсменка поддержала нашу крошку, у которой практически не было опыта на международке. Аделия всё равно молодец. Просидеть 4 года в изоляции, получить травму в аккурат перед ОИ, поехать туда как изгой, но не развалиться совсем, не каждая бы смогла, наверно. Если болячки уйдут, ещё покажет себя.
Мне кажется Каролине искренее понравилась Аделия. Она же видит уровень, качество программ, и сравнивает с победительницей...
Надеюсь у Аделии все сложится
Будем надеятся, что у Аделии это было только начало ее соревнований на МС. Она хорошо все сделала для начала.
Каролина добрая душа. Хорошо понимает состояние Аделии. Будем надеяться, что спортивная карьера её продолжится и будет успешной. Удачи Аделии !
