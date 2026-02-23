«Валиева вообще в одни ворота бы выиграла». Ягудин об Олимпиаде-2026

Ягудин об Олимпиаде-2026: Валиева вообще в одни ворота бы выиграла.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил соревнования одиночниц на Олимпиаде-2026 в Милане.

Победила американка Алиса Лью, россиянка Аделия Петросян заняла шестое место.

«Я читал несколько статей, в том числе и высказывания Татьяны Анатольевны Тарасовой. Она сказала, что это худшая Олимпиада. В корне не согласен. Олимпиада другая, никто так никогда в жизни не катался, как Алиса Лью . И я не знаю никого даже близко по состоянию. Она уникальная, она крутая.

Крутая не в том плане, что такой условно для многих простой контент. А ты иди покажи этот контент на Олимпийских играх. Иди и вот так заряжай себя, всех вокруг этими улыбками и позитивным настроением. Спортивная программа была. Костюмы, платья, на что обычно обращают внимание девочки, а мне все равно – были. Хореография была. Тогда в чем проблема? Ну вот такой уровень данной Олимпиады.

Да, не было, условно, наших девчонок. Хотя Аделия Петросян – вот, пожалуйста. Четверной не сделала, хотя весь мир его видел на шестиминутной разминке. На этих Играх уровень такой, а на других будет другой, а восемь лет назад он был иным – мне кажется, мы не должны сравнивать Олимпиады. Давайте вспоминать, когда еще Роднина каталась. Условно, тогда были программы более глубокие, а сейчас поверхностные. Мир все равно развивается, эта Олимпиада прошла вот так. В мальчиках понятно какой скачок, в девочках – вот так. Я считаю, наикрутейшая Олимпиада.

Недавно увидел шикарный четверной тулуп у Камилы Валиевой. Если бы вопрос стоял про мужские фамилии и имена, я бы сказал, что наверное стоит или не стоит кого-то ждать на Олимпиаде 2030. А с женщинами, девушками – они очень быстро меняются. Поэтому загадывать тут вообще бесполезно. Если бы у нас был возрастной вид спорта, все катались бы уже далеко за 20, за 30, можно было бы предположить. Но потенциал есть. Аделька – четверные прыжки, тройной аксель, это все есть.

Четыре года – колоссальный срок для спортсмена. Одно можно сказать – что Аделька мегаодаренный человек. Дотянут ли девочки до Олимпиады – не знаю. Это была как раз ее Олимпиада, это была Олимпиада Камилы Валиевой. Здесь Камилка вообще в одни ворота бы выиграла. У нас есть Машка Захарова еще, которая с четверным тулупом стала третьей на чемпионате России. У нас есть Алиска Двоеглазова, тоже мегакрутая», – сказал Ягудин.