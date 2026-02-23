«Валиева вообще в одни ворота бы выиграла». Ягудин об Олимпиаде-2026
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил соревнования одиночниц на Олимпиаде-2026 в Милане.
Победила американка Алиса Лью, россиянка Аделия Петросян заняла шестое место.
«Я читал несколько статей, в том числе и высказывания Татьяны Анатольевны Тарасовой. Она сказала, что это худшая Олимпиада. В корне не согласен. Олимпиада другая, никто так никогда в жизни не катался, как Алиса Лью. И я не знаю никого даже близко по состоянию. Она уникальная, она крутая.
Крутая не в том плане, что такой условно для многих простой контент. А ты иди покажи этот контент на Олимпийских играх. Иди и вот так заряжай себя, всех вокруг этими улыбками и позитивным настроением. Спортивная программа была. Костюмы, платья, на что обычно обращают внимание девочки, а мне все равно – были. Хореография была. Тогда в чем проблема? Ну вот такой уровень данной Олимпиады.
Да, не было, условно, наших девчонок. Хотя Аделия Петросян – вот, пожалуйста. Четверной не сделала, хотя весь мир его видел на шестиминутной разминке. На этих Играх уровень такой, а на других будет другой, а восемь лет назад он был иным – мне кажется, мы не должны сравнивать Олимпиады. Давайте вспоминать, когда еще Роднина каталась. Условно, тогда были программы более глубокие, а сейчас поверхностные. Мир все равно развивается, эта Олимпиада прошла вот так. В мальчиках понятно какой скачок, в девочках – вот так. Я считаю, наикрутейшая Олимпиада.
Недавно увидел шикарный четверной тулуп у Камилы Валиевой. Если бы вопрос стоял про мужские фамилии и имена, я бы сказал, что наверное стоит или не стоит кого-то ждать на Олимпиаде 2030. А с женщинами, девушками – они очень быстро меняются. Поэтому загадывать тут вообще бесполезно. Если бы у нас был возрастной вид спорта, все катались бы уже далеко за 20, за 30, можно было бы предположить. Но потенциал есть. Аделька – четверные прыжки, тройной аксель, это все есть.
Четыре года – колоссальный срок для спортсмена. Одно можно сказать – что Аделька мегаодаренный человек. Дотянут ли девочки до Олимпиады – не знаю. Это была как раз ее Олимпиада, это была Олимпиада Камилы Валиевой. Здесь Камилка вообще в одни ворота бы выиграла. У нас есть Машка Захарова еще, которая с четверным тулупом стала третьей на чемпионате России. У нас есть Алиска Двоеглазова, тоже мегакрутая», – сказал Ягудин.
Он, когда говорит такие вещи, не понимает, что почувствует Аделия, когда прочтет это? Что, мол, вместо неё должна была Валиева ехать. Это как вообще?
Спасибо, насмотрелись.
Камила была дисквалифицирована. Точка. Никто не знает, выкатает ли она сейчас прогу с квадом, точка. На Прыжковом она не всегда свой тулуп так-то делала..
На прыжковом были и недокруты, и падения. И это без программы. Плюс, Камила не самая стабильная фигуристка. Но, кажется, все про это забыли.