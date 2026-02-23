355

«Валиева вообще в одни ворота бы выиграла». Ягудин об Олимпиаде-2026

Ягудин об Олимпиаде-2026: Валиева вообще в одни ворота бы выиграла.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил соревнования одиночниц на Олимпиаде-2026 в Милане.

Победила американка Алиса Лью, россиянка Аделия Петросян заняла шестое место.

«Я читал несколько статей, в том числе и высказывания Татьяны Анатольевны Тарасовой. Она сказала, что это худшая Олимпиада. В корне не согласен. Олимпиада другая, никто так никогда в жизни не катался, как Алиса Лью. И я не знаю никого даже близко по состоянию. Она уникальная, она крутая.

Крутая не в том плане, что такой условно для многих простой контент. А ты иди покажи этот контент на Олимпийских играх. Иди и вот так заряжай себя, всех вокруг этими улыбками и позитивным настроением. Спортивная программа была. Костюмы, платья, на что обычно обращают внимание девочки, а мне все равно – были. Хореография была. Тогда в чем проблема? Ну вот такой уровень данной Олимпиады.

Да, не было, условно, наших девчонок. Хотя Аделия Петросян – вот, пожалуйста. Четверной не сделала, хотя весь мир его видел на шестиминутной разминке. На этих Играх уровень такой, а на других будет другой, а восемь лет назад он был иным – мне кажется, мы не должны сравнивать Олимпиады. Давайте вспоминать, когда еще Роднина каталась. Условно, тогда были программы более глубокие, а сейчас поверхностные. Мир все равно развивается, эта Олимпиада прошла вот так. В мальчиках понятно какой скачок, в девочках – вот так. Я считаю, наикрутейшая Олимпиада.

Недавно увидел шикарный четверной тулуп у Камилы Валиевой. Если бы вопрос стоял про мужские фамилии и имена, я бы сказал, что наверное стоит или не стоит кого-то ждать на Олимпиаде 2030. А с женщинами, девушками – они очень быстро меняются. Поэтому загадывать тут вообще бесполезно. Если бы у нас был возрастной вид спорта, все катались бы уже далеко за 20, за 30, можно было бы предположить. Но потенциал есть. Аделька – четверные прыжки, тройной аксель, это все есть.

Четыре года – колоссальный срок для спортсмена. Одно можно сказать – что Аделька мегаодаренный человек. Дотянут ли девочки до Олимпиады – не знаю. Это была как раз ее Олимпиада, это была Олимпиада Камилы Валиевой. Здесь Камилка вообще в одни ворота бы выиграла. У нас есть Машка Захарова еще, которая с четверным тулупом стала третьей на чемпионате России. У нас есть Алиска Двоеглазова, тоже мегакрутая», – сказал Ягудин.

Конечно! И сборная России по хоккею всех бы вынесла и Большунов вместо Клэбо взял бы 6 золотых медалей. При наличии соответствующего воображения список можно продолжить.
Ответ Potapson
Конечно! И сборная России по хоккею всех бы вынесла и Большунов вместо Клэбо взял бы 6 золотых медалей. При наличии соответствующего воображения список можно продолжить.
По количеству гипотетических медалей сборная России уже заняла первое место в командном зачёте!
Ответ Potapson
Конечно! И сборная России по хоккею всех бы вынесла и Большунов вместо Клэбо взял бы 6 золотых медалей. При наличии соответствующего воображения список можно продолжить.
Комментарий скрыт
Валиева уже один раз в одни ворота выиграла, потопив всю сборную, спасибо, больше не надо
Ответ AAPolyansky
Валиева уже один раз в одни ворота выиграла, потопив всю сборную, спасибо, больше не надо
Скоро на КПК собирается всех вынести. И ведь будут тащить.
Ответ Marya Y
Скоро на КПК собирается всех вынести. И ведь будут тащить.
Откуда столько злости?
А когда прекратится возвышение Валиевой над другими фигуристками? Или все, отмашка дана, и пошел тотальный пиар?

Он, когда говорит такие вещи, не понимает, что почувствует Аделия, когда прочтет это? Что, мол, вместо неё должна была Валиева ехать. Это как вообще?
Ответ pavrinas
А когда прекратится возвышение Валиевой над другими фигуристками? Или все, отмашка дана, и пошел тотальный пиар? Он, когда говорит такие вещи, не понимает, что почувствует Аделия, когда прочтет это? Что, мол, вместо неё должна была Валиева ехать. Это как вообще?
Он не только про Валиеву говорит, если вы не заметили
Ответ pavrinas
А когда прекратится возвышение Валиевой над другими фигуристками? Или все, отмашка дана, и пошел тотальный пиар? Он, когда говорит такие вещи, не понимает, что почувствует Аделия, когда прочтет это? Что, мол, вместо неё должна была Валиева ехать. Это как вообще?
Так в идеальном мире было бы три квоты и поехало бы 3 девочки, которые бы отобрались не в прошлом году, а по итогам национального чемпионата и чемпионата Европы
Чёт Лёшка чушь какую-то несёт. У американцев один уже выиграл в одни ворота)
Ответ Alex Tarakanoff
Чёт Лёшка чушь какую-то несёт. У американцев один уже выиграл в одни ворота)
Так это вроде стёб, нет?)
Ответ Alex Tarakanoff
Чёт Лёшка чушь какую-то несёт. У американцев один уже выиграл в одни ворота)
Видимо, вчера хорошее было закрытие ОИ. Итальянские вина и все такое.
Камилка уже один раз съездила в одни ворота выиграть.
Спасибо, насмотрелись.
Ответ Revery
Камилка уже один раз съездила в одни ворота выиграть. Спасибо, насмотрелись.
Что вы, это няньки и слуги не досмотрели, АДАМС не отследили и обед не посторожили. Вот оно как-то и съелось, девочка не виновата, что есть хотела.
Ответ Revery
Камилка уже один раз съездила в одни ворота выиграть. Спасибо, насмотрелись.
А кто вас спросит, кому потом ехать?
Мне уже интересно, сколько времени товарищи бомонд будут гнобить Аделию, сравнивая её с Камилой? Зачем это всё???

Камила была дисквалифицирована. Точка. Никто не знает, выкатает ли она сейчас прогу с квадом, точка. На Прыжковом она не всегда свой тулуп так-то делала..
Ответ Zhuuuzhik
Мне уже интересно, сколько времени товарищи бомонд будут гнобить Аделию, сравнивая её с Камилой? Зачем это всё??? Камила была дисквалифицирована. Точка. Никто не знает, выкатает ли она сейчас прогу с квадом, точка. На Прыжковом она не всегда свой тулуп так-то делала..
Комментарий скрыт
Ответ Владислава Крюкова
Комментарий скрыт
В программе сколько раз она это сделает? Прыгнуть на турнире и откатать чисто программу с 11 прыжками - это разные вещи. Совершенно.

На прыжковом были и недокруты, и падения. И это без программы. Плюс, Камила не самая стабильная фигуристка. Но, кажется, все про это забыли.
Олимпиада Камилы была 4 года назад, она ее профукала и команду подвела ( говорю так, потому что никаких доказательств ее невиновности или иных вариантов - НЕ предоставлено. И правды так мы и не знаем. А что нам думать? Если молчит - значит согласна со своей виновностью.
Ответ Алина Бель
Олимпиада Камилы была 4 года назад, она ее профукала и команду подвела ( говорю так, потому что никаких доказательств ее невиновности или иных вариантов - НЕ предоставлено. И правды так мы и не знаем. А что нам думать? Если молчит - значит согласна со своей виновностью.
Нет. Камила как раз говорила, что допинг она осознанно не принимала. Что до нынешней олимпиады, в той форме, в которой она сейчас, она, конечно, ничего бы не выиграла. Квад-тулуп у неё сейчас получается приблизительно в той же нестабильности, что и у Петросян.
Ответ Алина Бель
Олимпиада Камилы была 4 года назад, она ее профукала и команду подвела ( говорю так, потому что никаких доказательств ее невиновности или иных вариантов - НЕ предоставлено. И правды так мы и не знаем. А что нам думать? Если молчит - значит согласна со своей виновностью.
Комментарий скрыт
Камилка,Машка, Алиска. Они что ему подружки? Не знаю, по мне так, такая фамильярность как то глупо выглядит с его стороны.
Ответ Юлия
Камилка,Машка, Алиска. Они что ему подружки? Не знаю, по мне так, такая фамильярность как то глупо выглядит с его стороны.
Ну, Лёнчик так самоутверждается. Лёха же имеет огромное ЧСВ. Вот и самореализуется за счёт панибратства.
Ответ Михаил Михайлов
Ну, Лёнчик так самоутверждается. Лёха же имеет огромное ЧСВ. Вот и самореализуется за счёт панибратства.
Стареть не хочет, пыжится, пытается преподности себя, как равного дружбана.
Совсем берега попутал Ягудин? Что это за уничижительные адельки, алиски, машки? Возмутительный высокомерный вой.
Ответ Ирина Иванова
Совсем берега попутал Ягудин? Что это за уничижительные адельки, алиски, машки? Возмутительный высокомерный вой.
Взрослый мужчина, как так можно? Это как-то не в какие ворота. Была в шоке от якобы ласково-пренебрежительного Алиска, Аделька, Машка... они что, просили так себя называть?
Ответ Ирина Иванова
Совсем берега попутал Ягудин? Что это за уничижительные адельки, алиски, машки? Возмутительный высокомерный вой.
Вот от вас он и слышится
Валиева, это как мессенджер MAX в фигурном катании, все его хвалят и навязывают
Ответ Alko78
Валиева, это как мессенджер MAX в фигурном катании, все его хвалят и навязывают
Прям в точку...
Ответ Hwanrina
Прям в точку...
Постыдитесь. Хватит уже
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
