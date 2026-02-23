229

Тарасова об Олимпиаде-2026: «У нас не одна медаль, а две. Гуменника просто обокрали»

Тарасова об Олимпиаде: у нас не одна медаль, а две, Гуменника просто обокрали.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что россиянина Петра Гуменника засудили на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял шестое место. Всего российские спортсмены по итогам Игр завоевали одну серебряную медаль (серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме).

«Все наши спортсмены, кому удалось выступить, – молодцы. Для российских атлетов это не был праздник спорта. Невозможно праздновать, когда все вот так. И очень обидно за талантливых спортсменов, которым не дали возможности себя показать.

Единственная медаль? У нас она не одна, а их две. Потому что Петю Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Советский спорт»
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoОлимпиада-2026
logoТатьяна Тарасова
logoСоветский спорт
229 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ТАТ абсолютно права.
Сделали всё чтобы вывести нашего фигуриста из равновесия, а когда это не получилось, бессовестно обокрали оценками.
Ответ bunya_hoh
ТАТ абсолютно права. Сделали всё чтобы вывести нашего фигуриста из равновесия, а когда это не получилось, бессовестно обокрали оценками.
ну простите мы что не ожидали провокаций - и с визой, и с музыкой, это же все хорошо просчитывалось! почему Тутберидзе заранее подумала о рисках с музыкой, и с визой, все эти риски исключила, а в случае с Петром федерация не помогла ему? Понятно же, что Тамара Николаевна человек старой формации, и каких-то моментов не видит в силу возраста и стереотипов. Понятно было, что она не сможет приехать и не сможет служить ледоколом, значит нужно было забашлять Рафу чтобы он фигурировал как второй тренер, сидел с Петром в КиКе и ходил по кулуарам рассказывал, какой Петр замечательный благодаря нему и заслуживает медалей
Ответ bunya_hoh
ТАТ абсолютно права. Сделали всё чтобы вывести нашего фигуриста из равновесия, а когда это не получилось, бессовестно обокрали оценками.
Комментарий скрыт
Петя моя печаль этих Игр(
Как же все с самого начала шло наперекосяк, но он находил выходы из ситуации, причем как?
С юмором, и с достоинством
А как катал божественно
Опять пишу и плачу
Этот аристократизм и эстетика на льду - чистое наслаждение!
При этом с таким самообладанием держался
Петр Гуменник запомнился всем в ФК на этих Играх, это точно
Ответ 4AIKA
Петя моя печаль этих Игр( Как же все с самого начала шло наперекосяк, но он находил выходы из ситуации, причем как? С юмором, и с достоинством А как катал божественно Опять пишу и плачу Этот аристократизм и эстетика на льду - чистое наслаждение! При этом с таким самообладанием держался Петр Гуменник запомнился всем в ФК на этих Играх, это точно
Я с вами.
Хотя я вообще не особенный поклонник ФК.
Но этот парень меня просто покорил.
Я уже раз 10 пересмотрела его ПП. Это что-то невероятное… Он единственный, кто рассказал на льду историю. Осанка, улыбка, уверенность, достоинство в каждом жесте…
Вся эта грязь, в которую его пытались втоптать - просто не прилипает к нему.
Если бы не скотское судейство по паспорту, он бы однозначно был на пьедестале.
Татьяна Анатольна права. Именно так.
Миша Шайдоров победил, соглашусь. Но японцев с их корявым катанием и падениями вообще не должно быть в тройке! Какой- то сюр в судействе ((
Ответ Лизавета Анна -Мария
Татьяна Анатольна права. Именно так. Миша Шайдоров победил, соглашусь. Но японцев с их корявым катанием и падениями вообще не должно быть в тройке! Какой- то сюр в судействе ((
Ну с Юмой все понятно, тут не поспорить. Но Шун вроде ПП очень хорошо выкатал, да и скольжение у него на уровне.
Ответ Внешнее ребро
Ну с Юмой все понятно, тут не поспорить. Но Шун вроде ПП очень хорошо выкатал, да и скольжение у него на уровне.
По сравнению с нашим статным Петром- оба
к о р я в ы е! 😅
Именно так - нагло занизили оценки Петру, а другим завысили. Медаль украдена и все это видели.
Ответ olvl
Именно так - нагло занизили оценки Петру, а другим завысили. Медаль украдена и все это видели.
Гуменник не Трусова, у которой на олимпиаде в соперницах были только Щербакова и Валиева, здесь были лучшие из лучших.Мировых лидеров не перекатаешь с 12 места в короткой, ошибками в произвольной, не олимпийскими программами, таким скольжением, спасибо Малинину, что 6, а не 7 место.
Ответ заблокированному пользователю
Гуменник не Трусова, у которой на олимпиаде в соперницах были только Щербакова и Валиева, здесь были лучшие из лучших.Мировых лидеров не перекатаешь с 12 места в короткой, ошибками в произвольной, не олимпийскими программами, таким скольжением, спасибо Малинину, что 6, а не 7 место.
Гнусное вранье
А вот Сихарулидзе считает, что к ребятам не было предвзятого отношения, у него сложилось приятное впечатление от турнира.
Ответ tanya_1111
А вот Сихарулидзе считает, что к ребятам не было предвзятого отношения, у него сложилось приятное впечатление от турнира.
А Вы от него чего ожидали))))?
Ответ tanya_1111
А вот Сихарулидзе считает, что к ребятам не было предвзятого отношения, у него сложилось приятное впечатление от турнира.
видос, где Шаман лижет Байкал, о чём-то говорит?
Все верно, ТАТ права.
На этих ОИ пересматриваю только ПП Петра и ФБС.
Только при просмотре ФБС их прокат вызывает радость, а когда смотрю Петю на душе прям опустошение и дикая обида за эту несправедливость.
Иного ждать и не следовало в нынешних реалиях. Каковым было сито отбора и допуска наших спортсменов на ОИ, что не добавляло оптимизма. Потом перед ними и на самих ОИ тоже хватало нервотрёпки особенно у Пети. Но он со всеми проблемами справился и выступил очень достойно.
Ответ Док Аксель
Иного ждать и не следовало в нынешних реалиях. Каковым было сито отбора и допуска наших спортсменов на ОИ, что не добавляло оптимизма. Потом перед ними и на самих ОИ тоже хватало нервотрёпки особенно у Пети. Но он со всеми проблемами справился и выступил очень достойно.
У других олимпиоников видимо не было нервотрепки и она случилось только и исключительно у Петра), а не по поводу ли собственной безответственности , хапнули чужую музыку и с правами не порешали как другие спортсмены и штабы, еще и даму сердца на олимпиаду подвезли,а вы говорите нервотрепка), там одни претензии к организаторам, ошибки у Сизерона и полный релакс, одно расстройство костюм оптимуса прайма там и не одел). Как был туристом втащен. таки и игры провел и ведет себя так, только Аделия извинилась за прокат.
Ответ Дружба11
У других олимпиоников видимо не было нервотрепки и она случилось только и исключительно у Петра), а не по поводу ли собственной безответственности , хапнули чужую музыку и с правами не порешали как другие спортсмены и штабы, еще и даму сердца на олимпиаду подвезли,а вы говорите нервотрепка), там одни претензии к организаторам, ошибки у Сизерона и полный релакс, одно расстройство костюм оптимуса прайма там и не одел). Как был туристом втащен. таки и игры провел и ведет себя так, только Аделия извинилась за прокат.
За что он должен извиняться?
Сделанного уже не вернешь! Петру не расстраиваться, оценить это событие так, чтобы мотивация была еще больше, стараться еще улучшиться во всех аспектах и вперед к покорению вершин! Нам скорейшего допуска к международным соревнованиям, хочется увидеть как будут оценивать наших фигуристов по отношению друг к другу.
Пете судьи занизили баллы, но мы видели и знаем он классный фигурист!
Ответ Дядя Коля 026
Пете судьи занизили баллы, но мы видели и знаем он классный фигурист!
Так пожелаем же абсолютно всем считающим, что Гуменник классный фигурист таких же классных строителей, летчиков, стоматологов и хирургов по жизни, пусть именно такие классные как Петр Гуменник специалисты им встречаются по жизни.
Ответ заблокированному пользователю
Так пожелаем же абсолютно всем считающим, что Гуменник классный фигурист таких же классных строителей, летчиков, стоматологов и хирургов по жизни, пусть именно такие классные как Петр Гуменник специалисты им встречаются по жизни.
Да, это будет отлично! Учитывая, что парень еще и учится в серьезном вузе и очень умен. Таких специалистов точно было бы неплохо иметь в нашей стране в большом количестве.
Да где скорость то низкая у него? Достали с этой мантрой. Нормальная скорость и концентрация. Или он на Онегине должен был нестись, сломя голову? И при пяти квадах он не смог дорожку выкатать что ли? Такие сказочники!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ягудин о судействе на Олимпиаде: «Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так»
21 февраля, 21:58
Коростелев сравнил лыжи и фигурное катание по токсичности: «У нас не сильно лучше. Пытаюсь фильтровать информацию и класть болт на негатив»
21 февраля, 14:18
Чайковская о 6-м месте Петросян на Олимпиаде: «Это очень большой опыт. Она еще молоденькая девушка, ей все в копилку»
20 февраля, 10:12
Рекомендуем
Главные новости
Мемориал Жука. Артем Федотов, Жураховский, Евдокимов, Дудченко выступят с произвольными программами
сегодня, 11:30Live
Мемориал Жука. Корчажникова лидирует после короткой программы и элементов, Заикина – 2-я, Чистякова – 3-я, Докукина – 4-я, Сарновская – 10-я
сегодня, 11:29
ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»
сегодня, 10:09
Костнер об участии российских фигуристов в Олимпиаде: «Надеюсь, им удастся исполнить свою мечту»
сегодня, 08:23
Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами
сегодня, 08:14
Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026
сегодня, 06:29
Турнир памяти Русакова. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы
вчера, 20:38
Глейхенгауз о возвращении Трусовой на соревнования: «Это сильно зависит от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время»
вчера, 21:11
Отец Гуменника: «Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность»
вчера, 20:29
Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем