Тарасова об Олимпиаде-2026: «У нас не одна медаль, а две. Гуменника просто обокрали»
Тарасова об Олимпиаде: у нас не одна медаль, а две, Гуменника просто обокрали.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что россиянина Петра Гуменника засудили на Олимпиаде в Милане.
Гуменник занял шестое место. Всего российские спортсмены по итогам Игр завоевали одну серебряную медаль (серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме).
«Все наши спортсмены, кому удалось выступить, – молодцы. Для российских атлетов это не был праздник спорта. Невозможно праздновать, когда все вот так. И очень обидно за талантливых спортсменов, которым не дали возможности себя показать.
Единственная медаль? У нас она не одна, а их две. Потому что Петю Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Советский спорт»
229 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сделали всё чтобы вывести нашего фигуриста из равновесия, а когда это не получилось, бессовестно обокрали оценками.
Как же все с самого начала шло наперекосяк, но он находил выходы из ситуации, причем как?
С юмором, и с достоинством
А как катал божественно
Опять пишу и плачу
Этот аристократизм и эстетика на льду - чистое наслаждение!
При этом с таким самообладанием держался
Петр Гуменник запомнился всем в ФК на этих Играх, это точно
Хотя я вообще не особенный поклонник ФК.
Но этот парень меня просто покорил.
Я уже раз 10 пересмотрела его ПП. Это что-то невероятное… Он единственный, кто рассказал на льду историю. Осанка, улыбка, уверенность, достоинство в каждом жесте…
Вся эта грязь, в которую его пытались втоптать - просто не прилипает к нему.
Если бы не скотское судейство по паспорту, он бы однозначно был на пьедестале.
Миша Шайдоров победил, соглашусь. Но японцев с их корявым катанием и падениями вообще не должно быть в тройке! Какой- то сюр в судействе ((
к о р я в ы е! 😅
На этих ОИ пересматриваю только ПП Петра и ФБС.
Только при просмотре ФБС их прокат вызывает радость, а когда смотрю Петю на душе прям опустошение и дикая обида за эту несправедливость.