Тарасова об Олимпиаде-2026: «У нас не одна медаль, а две. Гуменника просто обокрали»

Тарасова об Олимпиаде: у нас не одна медаль, а две, Гуменника просто обокрали.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что россиянина Петра Гуменника засудили на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял шестое место. Всего российские спортсмены по итогам Игр завоевали одну серебряную медаль (серебро Никиты Филиппова в ски-альпинизме).

«Все наши спортсмены, кому удалось выступить, – молодцы. Для российских атлетов это не был праздник спорта. Невозможно праздновать, когда все вот так. И очень обидно за талантливых спортсменов, которым не дали возможности себя показать.

Единственная медаль? У нас она не одна, а их две. Потому что Петю Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», – сказала Тарасова.