Фото
172

«Олимпиада закончилась. Буду скучать». Гуменник опубликовал фото с Малининым с закрытия Милана-2026

Гуменник опубликовал фото с Малининым с закрытия Милана-2026.

Российский фигурист Петр Гуменник сфотографировался с американцем Ильей Малининым на закрытии Олимпиады-2026 в Милане.

«Олимпиада закончилась! Буду скучать», – написал Гуменник.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Петра Гуменника
logoсборная США
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoсборная России
logoфото
172 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Один из лучших кадров этих ОИ!Как хочется,чтобы в следующем цикле ребята постоянно встречались на соревнованиях!
Ответ чайникнальду
Один из лучших кадров этих ОИ!Как хочется,чтобы в следующем цикле ребята постоянно встречались на соревнованиях!
Конечно, хочется. В первую очередь, для наших спортсменов, ну и интереснее было бы смотреть, и не только нам.
Ответ чайникнальду
Один из лучших кадров этих ОИ!Как хочется,чтобы в следующем цикле ребята постоянно встречались на соревнованиях!
Встречались не просто на соревнованиях - на пьедестале!
грустно..
Нашим нужно возвращаться! По Петру заметно, как понравилась ему эта атмосфера международных стартов, со всеми общался, катался, это большой опыт, которого лишены наши спортсмены.
мандариновый сам-то накатался в свое время, неужели не понимает, каково ребятам мариноваться на внутренних водокачках😢
Ответ bezsugar
грустно.. Нашим нужно возвращаться! По Петру заметно, как понравилась ему эта атмосфера международных стартов, со всеми общался, катался, это большой опыт, которого лишены наши спортсмены. мандариновый сам-то накатался в свое время, неужели не понимает, каково ребятам мариноваться на внутренних водокачках😢
Очень грустно, даже смотреть не могла толком. Обидно за наших.
Ответ bezsugar
грустно.. Нашим нужно возвращаться! По Петру заметно, как понравилась ему эта атмосфера международных стартов, со всеми общался, катался, это большой опыт, которого лишены наши спортсмены. мандариновый сам-то накатался в свое время, неужели не понимает, каково ребятам мариноваться на внутренних водокачках😢
А что от него что-то зависит?
Пожелание Пете и Илье удачи и встретится на Олимпиаде 2030 года!
Ответ Дядя Коля 026
Пожелание Пете и Илье удачи и встретится на Олимпиаде 2030 года!
И уехать оттуда с медалями! ❤️
Ответ Дядя Коля 026
Пожелание Пете и Илье удачи и встретится на Олимпиаде 2030 года!
Пусть встретятся уже на каком-нибудь этапе гран-при в следующем году)
Конечно, и Петя, и все наши всегда будут хотеть соревноваться на МС, и мечтать попасть на ОИ. Ну а как иначе. Для того они и тренируются с четырёх лет, жертвуя почти всем. Рада за Аделию с Петром, они всё-таки попали на Олимпиаду, и выступили очень хорошо. Но в целом ужасная ситуация продолжается и конца ей не видно. Почему никто ничего не делает непонятно. Всё ждут заседаний, после которых нам про надлежащее время опять объявят. Сколько можно ждать то. Пора уже действовать.
Ответ olvl
Конечно, и Петя, и все наши всегда будут хотеть соревноваться на МС, и мечтать попасть на ОИ. Ну а как иначе. Для того они и тренируются с четырёх лет, жертвуя почти всем. Рада за Аделию с Петром, они всё-таки попали на Олимпиаду, и выступили очень хорошо. Но в целом ужасная ситуация продолжается и конца ей не видно. Почему никто ничего не делает непонятно. Всё ждут заседаний, после которых нам про надлежащее время опять объявят. Сколько можно ждать то. Пора уже действовать.
нас просто не хотят пускать из за сильных атлетов, уж очень их у нас много, ну и плюс нашу страну исторически не любят, мягко говоря. Что там наши могут дать взамен допуска сложно предположить, видимо, до сих пор не придумали.
Ответ olvl
Конечно, и Петя, и все наши всегда будут хотеть соревноваться на МС, и мечтать попасть на ОИ. Ну а как иначе. Для того они и тренируются с четырёх лет, жертвуя почти всем. Рада за Аделию с Петром, они всё-таки попали на Олимпиаду, и выступили очень хорошо. Но в целом ужасная ситуация продолжается и конца ей не видно. Почему никто ничего не делает непонятно. Всё ждут заседаний, после которых нам про надлежащее время опять объявят. Сколько можно ждать то. Пора уже действовать.
Расскажите как действовать? Вы же знаете причину отстранения. Этот вопрос на данный момент нерешаем.
А Малинин фото к себе репостнул.
Ответ Manatusik
А Малинин фото к себе репостнул.
он вообще хороший парень по-человечески, как бы тут не верещали, что зазвездился, нет в нем этого чванства
Ответ Manatusik
А Малинин фото к себе репостнул.
И молодец. Без житейских комплексов и чванства.
Не поймешь по подписи, по кому или чему Пётр будет скучать - по Малинину или Олимпиаде)))
Ответ B.l.a.z.e
Не поймешь по подписи, по кому или чему Пётр будет скучать - по Малинину или Олимпиаде)))
По обоим))
Ответ B.l.a.z.e
Не поймешь по подписи, по кому или чему Пётр будет скучать - по Малинину или Олимпиаде)))
Он же написал, Олимпиада закончилась, по ней и скучать будет естественно
На этой фотке такой контраст, Илья весь из себя нарядный, с медалью, и наш как бедолага, не пойми во что одет. Грустно это всё.
Ответ Другая_
На этой фотке такой контраст, Илья весь из себя нарядный, с медалью, и наш как бедолага, не пойми во что одет. Грустно это всё.
да, конкретно на этом фото вся суть, досадно за Петра.
Ответ Другая_
На этой фотке такой контраст, Илья весь из себя нарядный, с медалью, и наш как бедолага, не пойми во что одет. Грустно это всё.
Комментарий скрыт
еще раз пересмотрела фото.
у наших фк чинуш ничего не ёкает?
стоит Малинин, увешан надписями usa на каждом квадратном сантиметре куртки и шапки, с медалью, наш Петр в курточке без опознавательных признаков, даже смартфон зажали, на закрытии толком не показывали..
Да, сами поехали, сами согласились на нейтральные условия, но унижать зачем мелкими пакостями..
Петру и Илье здоровья и новых побед!
Хорошие какие мальчишки! А Шайдоров, поди, боится с нашими фотографироваться!)
Ответ Любовь Потанина
Хорошие какие мальчишки! А Шайдоров, поди, боится с нашими фотографироваться!)
Он постоянно дистанцируется, и подчеркивает, что к РФ отношения не имеет.
Ответ Любовь Потанина
Хорошие какие мальчишки! А Шайдоров, поди, боится с нашими фотографироваться!)
Шайдоров это к сожалению вариант Марсака. Пусть катится со своим папой и тренером Урмановым из Сочи в Казахстан и там пусть развивают фигурное катание
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник о Малинине: «Удивился, какой он простой, добродушный парень, совершенно обычный. С ним можно о чем угодно поговорить»
20 февраля, 18:32
Гуменник об идеале фигуриста: «Нэтан Чен и в какой-то степени Малинин. Но на Илью равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый»
18 февраля, 14:22
Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026
18 февраля, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
Мемориал Жука. Артем Федотов, Жураховский, Евдокимов, Дудченко выступят с произвольными программами
сегодня, 11:30Live
Мемориал Жука. Корчажникова лидирует после короткой программы и элементов, Заикина – 2-я, Чистякова – 3-я, Докукина – 4-я, Сарновская – 10-я
сегодня, 11:29
ISU о судействе на Олимпиаде: «Полностью уверены в выставленных оценках и остаемся приверженными справедливости и прозрачности»
сегодня, 10:09
Костнер об участии российских фигуристов в Олимпиаде: «Надеюсь, им удастся исполнить свою мечту»
сегодня, 08:23
Выступление Шайдорова в шоу в Казахстане отменено в связи с непредвиденными обстоятельствами
сегодня, 08:14
Президент Казахстана Токаев наградил Урманова орденом Дружбы за подготовку Шайдорова к Олимпиаде-2026
сегодня, 06:29
Турнир памяти Русакова. Пасечник и Чиризано, Рыбакова и Махноносов, Коломенская и Фролов покажут ритм-танцы
вчера, 20:38
Глейхенгауз о возвращении Трусовой на соревнования: «Это сильно зависит от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время»
вчера, 21:11
Отец Гуменника: «Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность»
вчера, 20:29
Отец Гуменника о выступлении сына на Олимпиаде: «Петя держался хорошо и даже помогал преодолеть волнение нам: «Я сейчас в форме, все получится»
вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем