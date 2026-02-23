«Олимпиада закончилась. Буду скучать». Гуменник опубликовал фото с Малининым с закрытия Милана-2026
Гуменник опубликовал фото с Малининым с закрытия Милана-2026.
Российский фигурист Петр Гуменник сфотографировался с американцем Ильей Малининым на закрытии Олимпиады-2026 в Милане.
«Олимпиада закончилась! Буду скучать», – написал Гуменник.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Петра Гуменника
Нашим нужно возвращаться! По Петру заметно, как понравилась ему эта атмосфера международных стартов, со всеми общался, катался, это большой опыт, которого лишены наши спортсмены.
мандариновый сам-то накатался в свое время, неужели не понимает, каково ребятам мариноваться на внутренних водокачках😢
у наших фк чинуш ничего не ёкает?
стоит Малинин, увешан надписями usa на каждом квадратном сантиметре куртки и шапки, с медалью, наш Петр в курточке без опознавательных признаков, даже смартфон зажали, на закрытии толком не показывали..
Да, сами поехали, сами согласились на нейтральные условия, но унижать зачем мелкими пакостями..