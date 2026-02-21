18

«Спасибо Самоделкиной за Sunset Boulevard». Певица Шерзингер поблагодарила фигуристку за выбор музыки к Олимпиаде

Шерзингер поблагодарила фигуристку Самоделкину за выбор музыки к Олимпиаде.

Американская певица, бывшая солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер поблагодарила фигуристку Софью Самоделкину за выбор музыки к Олимпиаде‑2026 в Милане.

В произвольной программе Самоделкина, представляющая Казахстан, каталась под Sunset Boulevard. Шерзингер также известна своей ролью в одноименном мюзикле.

«Спасибо Софье Самоделкиной из Казахстана за выступление под Sunset Boulevard на Олимпийских играх-2026 года», – написала певица в соцсети.

«О боже мой! Спасибо вам за прекрасную музыку! Я люблю вас», – отреагировала фигуристка в комментариях.

Самоделкина на Олимпиаде-2026 заняла десятое место.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Николь Шерзингер
Софья Самоделкина
музыка
сборная Казахстана
женское катание
Олимпиада-2026
Приятно, когда музыканты так реагируют
Здорово! Мадонна поддержала Эмбер, Шерзингер отметила Самоделкину. В такие моменты начинаешь понимать масштаб олимпиады, дошло даже до мировых знаменитостей
Ответ Кошка Матраскина
Здорово! Мадонна поддержала Эмбер, Шерзингер отметила Самоделкину. В такие моменты начинаешь понимать масштаб олимпиады, дошло даже до мировых знаменитостей
Здорово, все всех поддержали, и только Гуменнику запретили музыку
Самоделкину хорошо и грамотно подготовили,подвели к ОИ,обе программы,особенно КП, можно пересматривать и наслаждаться!
А мне очень понравилась короткая программа Софьи, она в ней такая яркая, жизнерадостная, пышущая энергией! Девушка-сама жизнь!
Ответ Лутц-Ритт
А мне очень понравилась короткая программа Софьи, она в ней такая яркая, жизнерадостная, пышущая энергией! Девушка-сама жизнь!
Поддерживаю комментарий.
Умница Софья, две яркие чистые программы. Понятно, что рассчет был на следующий сезон.
Вчера видела, что министр на неформальной встрече поблагодарил Арутюняна И подтвердил, что работа продолжится.
Вообще забавно было видеть, как министр спорта и глава НОК Головкин вместе с остальными казахстанцами активно болели на трибунах за наших фигуристов. ) Миша тоже пришёл на произволку.
Софья отлично подготовилась к Олимпиаде.Ее программы очень яркие и она органична в них.Еще раз поздравляю ее с успехом.
У меня был диссонанс от Софы, катающейся под арию Нормы Дезмонд. Вот как-то совсем Софья не сочетается у меня с образом стареющей и живущей в мире иллюзий бывшей звездой немого кино. Ария настолько характерная, что какой-то другой образ туда не пришьёшь. Очень странный выбор музыки, из-за него, кмк, произвольная получилась куда менее яркой по сравнению с короткой. В КП попадание 10 из 10.
Ответ snowwings
У меня был диссонанс от Софы, катающейся под арию Нормы Дезмонд. Вот как-то совсем Софья не сочетается у меня с образом стареющей и живущей в мире иллюзий бывшей звездой немого кино. Ария настолько характерная, что какой-то другой образ туда не пришьёшь. Очень странный выбор музыки, из-за него, кмк, произвольная получилась куда менее яркой по сравнению с короткой. В КП попадание 10 из 10.
По мне так прога получилась очень тяжеловесной. Вообще не образ Софы
Жаль Майкла с нами нет, он бы оценил номер Аделии
Ответ scjg2r8njk
Жаль Майкла с нами нет, он бы оценил номер Аделии
Американский фан клуб Джексона оценил, много восторженных комментариев и про передачу образа, и про костюм, и про музыкальность
Чайковский ничего не написал финской фигуристке?
Ответ agentkuper
Чайковский ничего не написал финской фигуристке?
А Бритни Спирс за музыку к короткой?))))
Софья хорошо выступила с яркими программами, Михаил ее поддерживал в произвольной программе на трибунах и публика принимала очень хорошо.
