«Спасибо Самоделкиной за Sunset Boulevard». Певица Шерзингер поблагодарила фигуристку за выбор музыки к Олимпиаде
Шерзингер поблагодарила фигуристку Самоделкину за выбор музыки к Олимпиаде.
Американская певица, бывшая солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер поблагодарила фигуристку Софью Самоделкину за выбор музыки к Олимпиаде‑2026 в Милане.
В произвольной программе Самоделкина, представляющая Казахстан, каталась под Sunset Boulevard. Шерзингер также известна своей ролью в одноименном мюзикле.
«Спасибо Софье Самоделкиной из Казахстана за выступление под Sunset Boulevard на Олимпийских играх-2026 года», – написала певица в соцсети.
«О боже мой! Спасибо вам за прекрасную музыку! Я люблю вас», – отреагировала фигуристка в комментариях.
Самоделкина на Олимпиаде-2026 заняла десятое место.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Николь Шерзингер
Вчера видела, что министр на неформальной встрече поблагодарил Арутюняна И подтвердил, что работа продолжится.
Вообще забавно было видеть, как министр спорта и глава НОК Головкин вместе с остальными казахстанцами активно болели на трибунах за наших фигуристов. ) Миша тоже пришёл на произволку.