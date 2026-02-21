«Спасибо Самоделкиной за Sunset Boulevard». Певица Шерзингер поблагодарила фигуристку за выбор музыки к Олимпиаде

Шерзингер поблагодарила фигуристку Самоделкину за выбор музыки к Олимпиаде.

Американская певица, бывшая солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер поблагодарила фигуристку Софью Самоделкину за выбор музыки к Олимпиаде‑2026 в Милане.

В произвольной программе Самоделкина, представляющая Казахстан, каталась под Sunset Boulevard. Шерзингер также известна своей ролью в одноименном мюзикле.

«Спасибо Софье Самоделкиной из Казахстана за выступление под Sunset Boulevard на Олимпийских играх-2026 года», – написала певица в соцсети.

«О боже мой! Спасибо вам за прекрасную музыку! Я люблю вас», – отреагировала фигуристка в комментариях.

Самоделкина на Олимпиаде-2026 заняла десятое место.