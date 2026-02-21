Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»

Тарасова назвала ISU подлецами из-за недопуска россиян на чемпионат мира.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Международный союз конькобежцев (ISU) подлецами за недопуск российских фигуристов на чемпионат мира.

Соревнования пройдут в Праге с 24 по 29 марта. Россияне не смогут принять участие даже в нейтральном статусе.

– Как смотрите на такую позицию ISU?

– Подлецы они. Самые настоящие подлецы! У нас есть не только Петр (Гуменник) и Аделия (Петросян), но еще и другие способные спортсмены. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит. Но есть другие турниры, следующий год.

Руководство федерации находится на Олимпийских играх – для чего? Думаю, чтобы нашу команду допустили. И Сихарулидзе, и Коган находятся там. Жаль, если им не удается ни с кем договориться, – сказала Тарасова.