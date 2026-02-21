Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»
Тарасова назвала ISU подлецами из-за недопуска россиян на чемпионат мира.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Международный союз конькобежцев (ISU) подлецами за недопуск российских фигуристов на чемпионат мира.
Соревнования пройдут в Праге с 24 по 29 марта. Россияне не смогут принять участие даже в нейтральном статусе.
– Как смотрите на такую позицию ISU?
– Подлецы они. Самые настоящие подлецы! У нас есть не только Петр (Гуменник) и Аделия (Петросян), но еще и другие способные спортсмены. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит. Но есть другие турниры, следующий год.
Руководство федерации находится на Олимпийских играх – для чего? Думаю, чтобы нашу команду допустили. И Сихарулидзе, и Коган находятся там. Жаль, если им не удается ни с кем договориться, – сказала Тарасова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
На ОИ их допустил не ИСУ, а МОК.
Ничего нового не случилось, а криков, как будто дали и отобрали.
В отличие от нашего остального гериатрического отделения.
В старости-то пора уже не бояться свое мнение сказать?
Всю жизнь в позиции "кабы чего не вышло", в коленно-локтевой позе, на них плюют, а они все в рот заглядывают, оправдывают преступное судейство, недопуск и боятся лишний раз слово от себя сказать.
Их мордой по асфальту возят, а они кланяются: мы довольны! Ну они впервые спортсмена видят и не знают как судить! ))) вы это слышали, судьи, отобранные на главный старт четырехлетия, не знают, как судить. Не знаешь - сиди дома.
Всю жизнь на коленях у кормушки.
Зачем им допуск вообще, чиновникам? Как дикий бюджет пилить на местных водокачках.
Не нужно было самолет с агентом КГБ сажать.