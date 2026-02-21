183

Татьяна Тарасова: «ISU – самые настоящие подлецы. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит»

Тарасова назвала ISU подлецами из-за недопуска россиян на чемпионат мира.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Международный союз конькобежцев (ISU) подлецами за недопуск российских фигуристов на чемпионат мира.

Соревнования пройдут в Праге с 24 по 29 марта. Россияне не смогут принять участие даже в нейтральном статусе.

– Как смотрите на такую позицию ISU?

– Подлецы они. Самые настоящие подлецы! У нас есть не только Петр (Гуменник) и Аделия (Петросян), но еще и другие способные спортсмены. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит. Но есть другие турниры, следующий год.

Руководство федерации находится на Олимпийских играх – для чего? Думаю, чтобы нашу команду допустили. И Сихарулидзе, и Коган находятся там. Жаль, если им не удается ни с кем договориться, – сказала Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Татьяне Анатольевна спасибо, что называет вещи своими именами! Миллионам российских болельщиков фигурного катания тоже хотелось бы узнать чем заняты Сихарулидзе и Коган на Олимпиаде. И в чём, по их мнению, заключаются их тёплые дружеские отношения с ИСУ, которая глумится над нашими фигуристами уже который год.
Ответ Ринн24
Татьяне Анатольевна спасибо, что называет вещи своими именами! Миллионам российских болельщиков фигурного катания тоже хотелось бы узнать чем заняты Сихарулидзе и Коган на Олимпиаде. И в чём, по их мнению, заключаются их тёплые дружеские отношения с ИСУ, которая глумится над нашими фигуристами уже который год.
В смысле, чем занимаются Сихарулидзе и Коган? Вон, Петя говорил, что пицца в Милане вкусная! Достопримечательности опять же посмотрели, разные виды спорта, на солнышке погрелись. Да мало ли что можно поделать в февральском Милане.
Ответ Ринн24
Татьяне Анатольевна спасибо, что называет вещи своими именами! Миллионам российских болельщиков фигурного катания тоже хотелось бы узнать чем заняты Сихарулидзе и Коган на Олимпиаде. И в чём, по их мнению, заключаются их тёплые дружеские отношения с ИСУ, которая глумится над нашими фигуристами уже который год.
Сихарулидзе и Коган, так же, как наше министерство спорта во главе с министром М.Дегтяревым, делают всё возможное в их силах, чтобы добиться допуска наших спортсменов на международные старты. Но не всё в их силах. Над спортивными чиновниками всех стран сверху стоит их политическое руководство, которое и указывает, что им, спортивным чиновникам, позволено делать, а что - нет. Так вот, евросоюзовские антироссийские санкции (включая и санкции против наших спортсменов) никто не отменял. Более того, руководство Евросоюза продолжает ужесточать эти санкции. На следующей неделе в Евросоюзе собираются принять следующий, 20-й пакет антироссийских санкций. Видимо, пока не закончится СВО, ждать милостей от этих подлецов из ISU не приходится.
Сихарулидзе снять надо! Бесполезный руководитель! Контракты только с другими федерациями и нашими тренерами составляют..., жрут да тусуются.... Наших фигуристов в заточении держат, обещаниями кормят... Вы посмотрите, что делают, что не топ, то наши тренеры там. Да это им выгодно! Они в сговоре!!!
Ответ Людмила Сагайдакова_1117071415
Сихарулидзе снять надо! Бесполезный руководитель! Контракты только с другими федерациями и нашими тренерами составляют..., жрут да тусуются.... Наших фигуристов в заточении держат, обещаниями кормят... Вы посмотрите, что делают, что не топ, то наши тренеры там. Да это им выгодно! Они в сговоре!!!
Зато как похорошела сборная Грузии при Сихарулидзе.
Ответ Redaries
Зато как похорошела сборная Грузии при Сихарулидзе.
Это Вы в точку 🤣
Уважаемая Татьяна Анатольевна, советую поискать подлецов поближе.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уважаемая Татьяна Анатольевна, советую поискать подлецов поближе.
Она дальнозоркая)
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Уважаемая Татьяна Анатольевна, советую поискать подлецов поближе.
Поищите прежде всего их на ОККО, куда вас приглашают хаха
Никто никогда не утверждал, что пустит наших на ЧМ. С чего такой кипеш???

На ОИ их допустил не ИСУ, а МОК.

Ничего нового не случилось, а криков, как будто дали и отобрали.
Ответ Zhuuuzhik
Никто никогда не утверждал, что пустит наших на ЧМ. С чего такой кипеш??? На ОИ их допустил не ИСУ, а МОК. Ничего нового не случилось, а криков, как будто дали и отобрали.
Просто всех уже бесит бездействие нашей федерации.
Ответ Zhuuuzhik
Никто никогда не утверждал, что пустит наших на ЧМ. С чего такой кипеш??? На ОИ их допустил не ИСУ, а МОК. Ничего нового не случилось, а криков, как будто дали и отобрали.
Потому что на ЮЧМ нам дали добро.
Если опять только мы были бы в нейтральном статусе, может и хорошо, что нас там не будет. Жаль спортсменов, но лично я сыта по горло новостями о том, что нашим не додали шампунь, телефоны, goe, компоненты… А федерации нормалёк.
Ответ Iaroslava
Если опять только мы были бы в нейтральном статусе, может и хорошо, что нас там не будет. Жаль спортсменов, но лично я сыта по горло новостями о том, что нашим не додали шампунь, телефоны, goe, компоненты… А федерации нормалёк.
На ЧМ не может быть нейтральных фигуристов, потому что квоты дают странам.
Ответ Katerina Sunny
На ЧМ не может быть нейтральных фигуристов, потому что квоты дают странам.
А как же гимнасты наши выступают и другие виды спорта?
Надо было Козловского посылать. Он бы договорился получше наших функционеров.
Ответ Магали
Надо было Козловского посылать. Он бы договорился получше наших функционеров.
Он бы быстро всех в очередь поставил
Ответ Утренняя Аврора
Он бы быстро всех в очередь поставил
+++++++
Спасибо ТАТ, что говорит, кто есть кто.
В отличие от нашего остального гериатрического отделения.
В старости-то пора уже не бояться свое мнение сказать?
Всю жизнь в позиции "кабы чего не вышло", в коленно-локтевой позе, на них плюют, а они все в рот заглядывают, оправдывают преступное судейство, недопуск и боятся лишний раз слово от себя сказать.
Их мордой по асфальту возят, а они кланяются: мы довольны! Ну они впервые спортсмена видят и не знают как судить! ))) вы это слышали, судьи, отобранные на главный старт четырехлетия, не знают, как судить. Не знаешь - сиди дома.
Всю жизнь на коленях у кормушки.
Зачем им допуск вообще, чиновникам? Как дикий бюджет пилить на местных водокачках.
Белорусским спортсменам еще обиднеее. Они страдают за компанию.
Ответ Утренняя Аврора
Белорусским спортсменам еще обиднеее. Они страдают за компанию.
За Батьку они страдают, а не за компанию.
Ответ Утренняя Аврора
Белорусским спортсменам еще обиднеее. Они страдают за компанию.
За какую компанию?
Не нужно было самолет с агентом КГБ сажать.
В ISU подлецы, так и в ФФККР отнюдь не молодцы собрались. А по больше части говорливые туристы, а не решалы.
Ну, кстати, я тоже не понимаю, что поменялось вдруг, что Гуменник за время ОИ перестал соответствовать.
Ответ Игорь Горшков
Ну, кстати, я тоже не понимаю, что поменялось вдруг, что Гуменник за время ОИ перестал соответствовать.
Когда был отбор на ОИ, сразу сказали, что это касается только ОИ. А тот, кто раскатал губу на ЧМ, может её закатать.
Ответ Игорь Горшков
Ну, кстати, я тоже не понимаю, что поменялось вдруг, что Гуменник за время ОИ перестал соответствовать.
Соответствовать чему? Не было у наших допуска на международные старты, кроме ОИ.
