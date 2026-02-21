«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады

Роднина считает, что россиян скоро допустят на все соревнования в полном объеме.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о допуске российских спортсменов на закрытие Олимпиады-2026 в Италии.

Церемония пройдет в Вероне 22 февраля. Ожидается, что ее посетят ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристка Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«Конечно, хорошо, что наших спортсменов пригласили на закрытие Олимпиады. Они же ничего не нарушили. Потихонечку все начинает становиться на свои позиции. Ограничения не снимаются так быстро.

Это хорошая тенденция. Все идет к тому, что мы скоро будем выступать в полном объеме: на всех соревнованиях, со всеми государственными символами», – сказала Роднина.