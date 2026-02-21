  • Спортс
  • «Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады
36

«Все идет к тому, что мы скоро будем выступать на всех соревнованиях, со всеми государственными символами». Роднина о допуске россиян на закрытие Олимпиады

Роднина считает, что россиян скоро допустят на все соревнования в полном объеме.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о допуске российских спортсменов на закрытие Олимпиады-2026 в Италии.

Церемония пройдет в Вероне 22 февраля. Ожидается, что ее посетят ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристка Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«Конечно, хорошо, что наших спортсменов пригласили на закрытие Олимпиады. Они же ничего не нарушили. Потихонечку все начинает становиться на свои позиции. Ограничения не снимаются так быстро.

Это хорошая тенденция. Все идет к тому, что мы скоро будем выступать в полном объеме: на всех соревнованиях, со всеми государственными символами», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoИрина Роднина
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
36 комментариев
Нас пустили постоять в прихожей, погреться, но недолго. После ОИ - снова за дверь.
Все уши в лапше уже, некуда еще вешать.
Ответ Mira Val
Все уши в лапше уже, некуда еще вешать.
+++++ее дело успокаивать и ни за что не отвечать!
Единственное, что все увидели, что пока не будет полного восстановления всех прав, будут придираться к любой зацепке, занижать за всё, искать любые возможности психологического давления, но нашим чиновникам лишь бы в загранку прорваться любым путем.
Видимо допуск наших/нейтральных спортсменов на ОИ их так взбодрил...Но ведь у этой единоразовой подачки есть определённые цели, и они явно никак не рассчитаны на полноценный допуск в ближайшее время.
Из чего такие выводы непонятно. Ничего никуда не идёт пока.
Ответ olvl
Из чего такие выводы непонятно. Ничего никуда не идёт пока.
До коммунизма нам,как до Луны,но мы к нему идем семимильными шагами...
Все время все идет к тому, что сейчас мы будем там выступать, но так и не дойдет.
Это уже года два как говорят)
С чего такой оптимизм?
Ответ Утренняя Аврора
С чего такой оптимизм?
Вот именно. На ЧР уже не едем..
О, Господи, опять двадцать пять. Сколько раз уже слышали подобное, а воз и ныне там.
Прям все идёт к тому)? Можно перечислить, что именно?
