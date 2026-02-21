107

Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»

Дед Малинина: из каждого утюга на Илью лилось, что он гений, так нельзя.

Валерий Малинин, дед олимпийского чемпиона по фигурному катанию из США Ильи Малинина, высказался о причинах его неудачного выступления на Олимпиаде.

Малинин сорвал произвольную программу и занял в личном турнире 8-е место.

«Он все равно молодец. У него бывали ошибки, но он быстро спохватывался и программу докатывал успешно. А тут просто развалился. Меня беспокоили хвалебные фанфары. Из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо. На божничку посадили. Так нельзя.

А вторая ошибка – тренерская. Нельзя было ставить его на две программы. Нужно было или на командник, или на личное. Он не готов физически, психологически неустойчив для этого.

Мне кажется, Илья пошел на четверной аксель и не совладал. Если спортсмен рассчитывает на элемент, а тот не получается, он порой не может перестроиться и держит неудачу в голове. Начинает плохо готовиться к следующему элементу и так далее. А так нельзя. Если начал программу и ошибся, нужно отпустить негатив и дальше катать.

Он амбициозный парень, и я надеюсь, его это только разозлит и раскочегарит. Он должен пойти дальше. Я вижу его технические способности, они действительно обалденные. Он многое может. Он вставляет сложные элементы, придуманные им, не боится трудностей, все у него будет», – сказал Валерий Малинин. 

Крах Малинина

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ngs.ru
logoИлья Малинин
logoОлимпиада-2026
logoсборная США
мужское катание
Валерий Малинин
107 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А дед дело то говорит
Илья был настолько недосягаем последние два с половиной года, что в его гениальные способности поверили абсолютно все.
Поэтому, думаю, не смогли критично оценить, как он сможет вытянуть 4 соревновательных проката со сложнейшей программой за 6 дней.
Ответ snowwings
Илья был настолько недосягаем последние два с половиной года, что в его гениальные способности поверили абсолютно все. Поэтому, думаю, не смогли критично оценить, как он сможет вытянуть 4 соревновательных проката со сложнейшей программой за 6 дней.
Опыт Камиллы и Юлии Липницкой никого не учит
Ответ Black&White
Опыт Камиллы и Юлии Липницкой никого не учит
Комментарий скрыт
Богом квадов он сам себя назвал, не надо на утюги стрелочки переводить.
Ответ Kibaw
Богом квадов он сам себя назвал, не надо на утюги стрелочки переводить.
Вот вот
Дед хорош, молодец, по делу все про внука сказал. Не стал сопли на кулак наматывать и конкретно обосновал причины такого провала. Илья молодой, все у него ещё будет, каждая неудача это удача, смысл которой осознается позже. Для Ильи это поражение станет мотиватором для более продуманной подготовки, и для федры США будет уроком, что лучше бы США получили серебро в команде, сделав замену Ильи на того же Торгашева, а в личке Илья бы смог показать себя без такого напряжения за неделю
Ответ esctyyyyy
Дед хорош, молодец, по делу все про внука сказал. Не стал сопли на кулак наматывать и конкретно обосновал причины такого провала. Илья молодой, все у него ещё будет, каждая неудача это удача, смысл которой осознается позже. Для Ильи это поражение станет мотиватором для более продуманной подготовки, и для федры США будет уроком, что лучше бы США получили серебро в команде, сделав замену Ильи на того же Торгашева, а в личке Илья бы смог показать себя без такого напряжения за неделю
А Вы думаете, что для федерации фигурного катания США важнее было бы личное золото, чем золото в команде?
Я вот не очень понимаю, честно говоря, что для федерации важнее
Ответ Yulia Iz
А Вы думаете, что для федерации фигурного катания США важнее было бы личное золото, чем золото в команде? Я вот не очень понимаю, честно говоря, что для федерации важнее
Вообще командник показывает общий уровень подготовки сборной, поэтому все за него так и цепляются. Кататься в команднике считается престижно, значит тебе доверили защищать честь сборной и тд. Личная медаль это результат конкретного спортсмена, а командная это показатель общего уровня сборной. В команде у США получилось 7 олимпийских чемпионов
Абсолютно прав дедушка Ильи. Все по делу сказал.
Мне кажется это очень часто бывает у спортсменов один элемент не получается и они гаснут и программа уже с трудом вывозится.
Так от части и у Адель получилось, тулуп не вышел и все, настроение ушло. Но тут все от спортсмена зависит, тренеры постоянно твердят не сбрасывай программу после неудачи, но видимо в моменте сложно совладать с эмоциями ..
Ответ Daria Kurko
Абсолютно прав дедушка Ильи. Все по делу сказал. Мне кажется это очень часто бывает у спортсменов один элемент не получается и они гаснут и программа уже с трудом вывозится. Так от части и у Адель получилось, тулуп не вышел и все, настроение ушло. Но тут все от спортсмена зависит, тренеры постоянно твердят не сбрасывай программу после неудачи, но видимо в моменте сложно совладать с эмоциями ..
и что именно ушло у Адель после тулупа если она по сумме прыжковых вторая после Эмбер. 2-й оценки как у остальных в разминке у неё быть не могло. Разницу в компах могла перекрыть только чистым тулупом. А без него её результат соответствует существующему порядку оценивания компов.
Причем два титула ЧЕ Петрокиной менее значимы чем принадлежность к сильной и богатой федерации.
Ответ Лакс
и что именно ушло у Адель после тулупа если она по сумме прыжковых вторая после Эмбер. 2-й оценки как у остальных в разминке у неё быть не могло. Разницу в компах могла перекрыть только чистым тулупом. А без него её результат соответствует существующему порядку оценивания компов. Причем два титула ЧЕ Петрокиной менее значимы чем принадлежность к сильной и богатой федерации.
Я не утверждаю что если бы она после упаденного тулупа откатала с лучшим настроением компоненты были бы лучше, думаю разницы бы не было. Но сам факт в том что она уже докатывала без настроения и было видно что она очень расстроилась.
Ну так прав его дед. Изначально было ясно, что ставить катать 4 проги за неделю было огромной ошибкой. Талантливый спортсмен по большому счету стал жертвой амбиций федерации, которая хотела золото командника любой ценой. Ну и плюс вся эта нездоровая шумиха вокруг него сказалась. Слишком рано Илью пиарить начали и внушать, что он непобедим, не выдержала психика таких нагрузок
Ответ ashley
Ну так прав его дед. Изначально было ясно, что ставить катать 4 проги за неделю было огромной ошибкой. Талантливый спортсмен по большому счету стал жертвой амбиций федерации, которая хотела золото командника любой ценой. Ну и плюс вся эта нездоровая шумиха вокруг него сказалась. Слишком рано Илью пиарить начали и внушать, что он непобедим, не выдержала психика таких нагрузок
И Валиеву тоже не нужно было ставить на 4 программы тогда 😔
Ответ l_Lila_l
И Валиеву тоже не нужно было ставить на 4 программы тогда 😔
При чем тут Валиева? Потаскайтесь ночами перед личкой по заседаниях мок и кас по поводу допинга, и мы посмотрим, как вы откатаете 4 программы...совсем разная психологич.нагрузка 2х этих спортсменов. Серия из 14 побед с рекордами против допинга с возможным остранением от лички
Этот дед, какой надо дед, шарит по-настоящему.
Ответ Ю. Евгеньевич
Этот дед, какой надо дед, шарит по-настоящему.
Дед профессионально всё оценивает, а не как родственник!
У Ильи очень классный дедушка, который все очень правильно и точно сказал! К тому же замечательный тренер, на самом деле понимающий всю изнанку.
Прочитала интервью дедушки, хорошие трезвые мысли.
Дедушка абсолютно прав. Илья поверил, что он непобедим при любом раскладе, ему это внушили. Уверенность—это хорошо, а вот самоуверенность и гордыня—приводят к таким результатам.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем