Дед Малинина о его неудаче на Олимпиаде: «Из каждого утюга на Илью лилось, что он гений и чудо. Так нельзя»

Дед Малинина: из каждого утюга на Илью лилось, что он гений, так нельзя.

Валерий Малинин, дед олимпийского чемпиона по фигурному катанию из США Ильи Малинина, высказался о причинах его неудачного выступления на Олимпиаде .

Малинин сорвал произвольную программу и занял в личном турнире 8-е место.

«Он все равно молодец. У него бывали ошибки, но он быстро спохватывался и программу докатывал успешно. А тут просто развалился. Меня беспокоили хвалебные фанфары. Из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо. На божничку посадили. Так нельзя.

А вторая ошибка – тренерская. Нельзя было ставить его на две программы. Нужно было или на командник, или на личное. Он не готов физически, психологически неустойчив для этого.

Мне кажется, Илья пошел на четверной аксель и не совладал. Если спортсмен рассчитывает на элемент, а тот не получается, он порой не может перестроиться и держит неудачу в голове. Начинает плохо готовиться к следующему элементу и так далее. А так нельзя. Если начал программу и ошибся, нужно отпустить негатив и дальше катать.

Он амбициозный парень, и я надеюсь, его это только разозлит и раскочегарит. Он должен пойти дальше. Я вижу его технические способности, они действительно обалденные. Он многое может. Он вставляет сложные элементы, придуманные им, не боится трудностей, все у него будет», – сказал Валерий Малинин.

