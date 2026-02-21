Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»

Жулин считает, что фигуристы Гуменник и Петросян были бы фаворитами на ЧМ-2026.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира в Праге.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил , что никто из россиян не получил допуск на соревнования. Они пройдут с 24 по 29 марта.

«Очень плохо и очень-очень жалко. Вообще без понятия, как скоро нас вернут. Думаю, как только СВО закончится, будет все понятно.

Гуменник и Петросян? Думаю, что да, конечно, они были бы фаворитами на чемпионате мира», – сказал Жулин.