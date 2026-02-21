Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»
Жулин считает, что фигуристы Гуменник и Петросян были бы фаворитами на ЧМ-2026.
Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира в Праге.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что никто из россиян не получил допуск на соревнования. Они пройдут с 24 по 29 марта.
«Очень плохо и очень-очень жалко. Вообще без понятия, как скоро нас вернут. Думаю, как только СВО закончится, будет все понятно.
Гуменник и Петросян? Думаю, что да, конечно, они были бы фаворитами на чемпионате мира», – сказал Жулин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Да и Адель тоже, если бы с тулупом совладала.
По поводу Аделии, то тут Слава Богу для нее что нет ЧМ, мне кажется ей просто нужен отдых и перезагрузка, чтобы прийти в нормальное физическое и ментальное состояние. Потому что после ЧМ она просто могла бы сразу в психушку уехать.
Нельзя же всё в одно рыло.