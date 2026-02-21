41

Александр Жулин: «Гуменник и Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира»

Жулин считает, что фигуристы Гуменник и Петросян были бы фаворитами на ЧМ-2026.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян были бы фаворитами на чемпионате мира в Праге.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что никто из россиян не получил допуск на соревнования. Они пройдут с 24 по 29 марта.

«Очень плохо и очень-очень жалко. Вообще без понятия, как скоро нас вернут. Думаю, как только СВО закончится, будет все понятно.

Гуменник и Петросян? Думаю, что да, конечно, они были бы фаворитами на чемпионате мира», – сказал Жулин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoсборная России
logoПетр Гуменник
logoАлександр Жулин
logoАделия Петросян
logoчемпионат мира по фигурному катанию
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Такими же фаворитами как и на ОИ!
Ничему прошедшая Олимпиада не научила, завели старую песню
Ответ SilverSnake
Ничему прошедшая Олимпиада не научила, завели старую песню
Поддерживаю комментарий.
Фаворитами второй пятёрки?
Ответ Twenty2
Фаворитами второй пятёрки?
Ну Петя вполне себе мог бы побороться за медаль, но это при адекватном судействе, конечно же. Он по факту и здесь на медаль накатал.
Да и Адель тоже, если бы с тулупом совладала.
Ответ Skyolker
Ну Петя вполне себе мог бы побороться за медаль, но это при адекватном судействе, конечно же. Он по факту и здесь на медаль накатал. Да и Адель тоже, если бы с тулупом совладала.
Смотря что считать адекватным судейством. Ну не будут судьи ноунеймного мальчика воспринимать серьёзно, пока этот мальчик не будет от старта к старту показывать им что с ним нужно считаться. У Пети такой возможности не было и нет, на данный момент.
По поводу Аделии, то тут Слава Богу для нее что нет ЧМ, мне кажется ей просто нужен отдых и перезагрузка, чтобы прийти в нормальное физическое и ментальное состояние. Потому что после ЧМ она просто могла бы сразу в психушку уехать.
Жулин в каком-то своем параллельном мире живет.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Жулин в каком-то своем параллельном мире живет.
Не в параллельном, в алкогольном
Если б да кабы...
Ну если Гуменник полностью оправдал выбор в его пользу и заслуживает ехать на ЧМ, то Петросян нет, можно и другим дать шанс. Хотя, всё равно, к сожалению ЧМ без России
Ответ Маша Шукшина
Ну если Гуменник полностью оправдал выбор в его пользу и заслуживает ехать на ЧМ, то Петросян нет, можно и другим дать шанс. Хотя, всё равно, к сожалению ЧМ без России
А кто сейчас сильнее Аделии в России? Да и нейтральный статус есть только у нее. Алиса по возрасту не пройдет.
Ответ Маша Шукшина
Ну если Гуменник полностью оправдал выбор в его пользу и заслуживает ехать на ЧМ, то Петросян нет, можно и другим дать шанс. Хотя, всё равно, к сожалению ЧМ без России
Вы уверены, что любая из наших девочек ,кроме Петросян , будь то Захарова,Двоеглазова, Фролова,кто угодно,приехав бы на свой первый межд.старт Олимпийский игры, выдали бы прокаты жизни, без ошибок и падений, с дорожками и вращениями на 4 уровень, яркими хорео программами,которые не развалили бы от страха. Большие сомнения. Другие наши девочки в предложенных обстоятельствах неизвестно как показали бы себя, Олимпийские игры это не Кубок первого канала по уровню напряжения и стресса
А первая пятёрка ОИ в МО и ЖО разве сказала, что пропустит ЧМ?
Может хватит уже? Потерпели и будет. Теперь только суды.
Опять "Петросян едет за золотом"? Спасибо.
А почему опять Петросян? Можно было Захарову послать для разнообразия.
Нельзя же всё в одно рыло.
Ответ Konyok
А почему опять Петросян? Можно было Захарову послать для разнообразия. Нельзя же всё в одно рыло.
Тутберидзе не даст)) особенно, если 1 квота, костьми ляжет
Ответ Konyok
А почему опять Петросян? Можно было Захарову послать для разнообразия. Нельзя же всё в одно рыло.
У Захаровой нет тренеру вроде грузинки,которая обувает страну
Еще одно выступление Петросян на Олимпиаде: звала на показалки Гуменника, но не разрешили
21 февраля, 13:00
Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира в Праге
21 февраля, 09:24
Амаяк Акопян обратился к российским спортсменам: «Драгоценные алмазы моего сердца, вы должны выступать и побеждать несмотря ни на что»
20 февраля, 17:15
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
