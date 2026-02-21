Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»

Сихарулидзе о допуске фигуристов: по юниорам вопрос будет решаться до лета.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Антон Сихарулидзе заявил, что вопрос допуска российских фигуристов на междунанродные старты находится «в процессе переговоров».

– Если говорить в целом о нашем присутствии на Олимпиаде, о шестых местах наших спортсменов, как все это расценивать на перспективу?

– У нас у всех сложилось очень приятное впечатление от турнира. Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам. Ребята выступали так, будто этих четырех лет отсутствия на международной арене не было.

И про Аделию, и про Петра [Гуменника ] говорят все. Западные СМИ уделяют им большое внимание. Я читал материалы американских аналитиков, которые прямо пишут, что именно сложность, которую показывают наши спортсмены, и есть развитие фигурного катания. Это важные слова.



Для Петра и Аделии этот турнир был крайне важен. Мы благодарны помощнику президента РФ Алексею Дюмину и президенту Олимпийского комитета России, министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву за внимание и поддержку.

Наши спортсмены оказались на Играх-2026, почувствовали себя частью мировой спортивной элиты. Судьи их увидели, а фигуристы поняли, что появились новые соперники. Это придает уверенность. Мы получили четкое понимание, что необходимо дорабатывать, особенно в части компонентов. А в техническом плане Аделия и Петр показали, что мировому фигурному катанию за ними тянуться.

– Что дальше? Нас увидели. Но к другим международным стартам мы так и не допущены. Есть ли подвижки?

– Мы опираемся только на официальные документы. На слухи и разговоры внимания не обращаем. Сейчас все находится в процессе переговоров. Недавно Международный олимпийский комитет снял ограничения с российских и белорусских юниоров и рекомендовал международным федерациям допускать их к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь решение за федерациями.

По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но никаких официальных документов от нашей международной федерации пока нет, поэтому делать однозначные выводы преждевременно, – сказал Сихарулидзе.