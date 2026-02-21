  • Спортс
  • Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что вопрос допуска российских фигуристов на междунанродные старты находится «в процессе переговоров».

– Если говорить в целом о нашем присутствии на Олимпиаде, о шестых местах наших спортсменов, как все это расценивать на перспективу? 

– У нас у всех сложилось очень приятное впечатление от турнира. Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам. Ребята выступали так, будто этих четырех лет отсутствия на международной арене не было.

И про Аделию, и про Петра [Гуменника] говорят все. Западные СМИ уделяют им большое внимание. Я читал материалы американских аналитиков, которые прямо пишут, что именно сложность, которую показывают наши спортсмены, и есть развитие фигурного катания. Это важные слова.

Для Петра и Аделии этот турнир был крайне важен. Мы благодарны помощнику президента РФ Алексею Дюмину и президенту Олимпийского комитета России, министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву за внимание и поддержку.

Наши спортсмены оказались на Играх-2026, почувствовали себя частью мировой спортивной элиты. Судьи их увидели, а фигуристы поняли, что появились новые соперники. Это придает уверенность. Мы получили четкое понимание, что необходимо дорабатывать, особенно в части компонентов. А в техническом плане Аделия и Петр показали, что мировому фигурному катанию за ними тянуться.

– Что дальше? Нас увидели. Но к другим международным стартам мы так и не допущены. Есть ли подвижки?

– Мы опираемся только на официальные документы. На слухи и разговоры внимания не обращаем. Сейчас все находится в процессе переговоров. Недавно Международный олимпийский комитет снял ограничения с российских и белорусских юниоров и рекомендовал международным федерациям допускать их к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь решение за федерациями.

По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но никаких официальных документов от нашей международной федерации пока нет, поэтому делать однозначные выводы преждевременно, – сказал Сихарулидзе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
– У нас у всех сложилось очень приятное впечатление от турнира. Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам.

Это просто плевок на всю аудиторию фигурного катания, которая встала на защиту наших спортсменов в соцсетях. Хуже руководителя, чем сдающего свою команду в пользу чужим интересам, не существует.
Ответ Yasenka
– У нас у всех сложилось очень приятное впечатление от турнира. Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам. Это просто плевок на всю аудиторию фигурного катания, которая встала на защиту наших спортсменов в соцсетях. Хуже руководителя, чем сдающего свою команду в пользу чужим интересам, не существует.
И ведь его партнеры по "хорошим отношениям" этот прогиб не оценят. Просто посмеются и ещё сильнее будут прогибать.
Ответ Ринн24
И ведь его партнеры по "хорошим отношениям" этот прогиб не оценят. Просто посмеются и ещё сильнее будут прогибать.
Однозначно. Только посмеются, что можно и дальше рисовать какие угодно баллы.
Просто мерзость.
Вот уж действительно сделай ещё хуже, чем было, и люди начнут с ностальгией вспоминать прошлые времена.
Сихарулидзе - это просто позорище.
Сиха не увидел предвзятого к нашим спортсменам отношения, а как отсудили Петра тоже не увидел, лицемер😏
Ответ Westmoreland
Сиха не увидел предвзятого к нашим спортсменам отношения, а как отсудили Петра тоже не увидел, лицемер😏
Комментарий скрыт
Ответ Westmoreland
Сиха не увидел предвзятого к нашим спортсменам отношения, а как отсудили Петра тоже не увидел, лицемер😏
Он глава федерации, он не может говорить на весь мир какие все мрази. Они пытаются вернуть флаг и международные турниры спортсменам, и приходится показывать хорошую мину при плохой игре, или как там говорится
«Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам».

Серьезно? Ну пусть скажет это в глаза Петру, который на пике формы лишился крайне редкого шанса взять медаль международного турнира.

До чего же бесхребетный и недалекий человек. Спортсмены рано или поздно потеряют последнюю мотивацию ломать себя ради местных турниров, спонсоры перестанут финансировать все эти забавы без новых титулованных звезд, и сказать «спасибо» мы сможем только главе федерации. Настолько труслив, что не в состоянии признать неадекватность судейства, что уж говорить об обращениях в КАС.
Ответ taylor momsen
«Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам». Серьезно? Ну пусть скажет это в глаза Петру, который на пике формы лишился крайне редкого шанса взять медаль международного турнира. До чего же бесхребетный и недалекий человек. Спортсмены рано или поздно потеряют последнюю мотивацию ломать себя ради местных турниров, спонсоры перестанут финансировать все эти забавы без новых титулованных звезд, и сказать «спасибо» мы сможем только главе федерации. Настолько труслив, что не в состоянии признать неадекватность судейства, что уж говорить об обращениях в КАС.
Я вообще не понимаю мотивации сейчас идти в фк, кроме денег на шоу (по большей части, низкопробных "сказочек") и какой-то непреодолимой тяги к этому виду спорта.
А может уже начать что-то делать? Другие федерации просто не сидели сложа руки, надеясь на какие-то мифические "хорошие отношения".
Ответ Ринн24
А может уже начать что-то делать? Другие федерации просто не сидели сложа руки, надеясь на какие-то мифические "хорошие отношения".
А у него еще с 2002 наверное там "хорошие отношения" ... 😏😉
Сихарулидзе когда-то прогнулся и согласился на вручение второй медали канадцам! Его так и будут нагибать, а он улыбаться! И не станет он ничего делать, чтобы наших ребят допустили!😡
Руководство ФФКР позорище полное. Очевидно, что никакого допуска не будет и ребята будут опять 4 года кататься по внутренним водокачкам, а им даже спортивное гражданство не дадут сменить. Потом, в 2029, опять кость кинут и допустят двух человек, которые уже точно будут знать, что они для судей ноунеймы и что шансов на пьедестал у них нет. Видимо ФФКР выгодно, что они набивают карманы внутри страны, только они видимо не думают, что спортсменам скоро надоест это и они просто начнут уходить, ибо уж лучше учиться, чем проводить карьеру внутри страны без шанса на мировые первенства. Спонсоры тоже перестанут это финансировать рано или поздно, ибо финансовой прибыли от этого не будет
Ответ esctyyyyy
Руководство ФФКР позорище полное. Очевидно, что никакого допуска не будет и ребята будут опять 4 года кататься по внутренним водокачкам, а им даже спортивное гражданство не дадут сменить. Потом, в 2029, опять кость кинут и допустят двух человек, которые уже точно будут знать, что они для судей ноунеймы и что шансов на пьедестал у них нет. Видимо ФФКР выгодно, что они набивают карманы внутри страны, только они видимо не думают, что спортсменам скоро надоест это и они просто начнут уходить, ибо уж лучше учиться, чем проводить карьеру внутри страны без шанса на мировые первенства. Спонсоры тоже перестанут это финансировать рано или поздно, ибо финансовой прибыли от этого не будет
ФФКР конечно бездельники, но в данном вопросе они ничего не решают. От них никак допуск не зависит. Подавать какие - то протесты, экономия туалетной бумаги.
Ответ Shummy78
ФФКР конечно бездельники, но в данном вопросе они ничего не решают. От них никак допуск не зависит. Подавать какие - то протесты, экономия туалетной бумаги.
Интересно, а другие федерации почему тогда решают? "Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену."
какая же мямля... какая бесполая федерация! Почему не борются, почему не идут в КАС?? Всё боятся навлечь гнев "святого" ИСУ. Постоянно "на связи", от которой нет никакого толку, задолбали просто. Только и делают, что делают вид деятельности, извините за тавтологию. Ну пойдите вы уже к коллегам, поучитесь принимать решения и реально менять ситуацию! Как, например, санники (федерация санного спорта, ФССР), которые подали апелляцию в КАС на сентябрьское решение конгресса международной федерации бобслея и скелетона отказать российским спортсменам в международных стартах даже в нейтральном статусе, и выиграли. Далее по их стопам пошли лыжники. А эти все будут на попе ровно сидеть и годами кормить завтраками, что, мол, вот-вот, вот сейчас. Прекрасно помню как Сих болтал про некое миланское начало разморозки бана. Ну и? Понятно же, что само-собой ничего не случится. По юниорам, уже МОК прямо высказал позицию - допустить юниоров без ограничений. Вы делаете что-то в данном направлении? Вы вообще чем там занимаетесь? "мы в процессе переговоров" - перевожу с чиновничьего: мы стоим в позе прачки и смиренно ждем милости барина
Капец, для главы ФФКР очень важно мнение американских аналитиков, которым нравится как развивается российское фк. А на мнение российских зрителей и болельщиков Антону конечно наплевать. 😡
Ответ Westmoreland
Капец, для главы ФФКР очень важно мнение американских аналитиков, которым нравится как развивается российское фк. А на мнение российских зрителей и болельщиков Антону конечно наплевать. 😡
почитал газетку, доволен😁
Я не понимаю чем они там занимаются? Допуск детей был бы уже в 2023 году. При грамотной защите - не было бы ни в кас ни у кого аргументов против недопуска детей. Крайний случай флаг ИСУ как это было в 2021 у нас на ЧМ. И всё. Остальное без ограничений. Аргументов с детьми миллионы, которые не кроются ничем. Сразу нао было действовать и разделить взрослых и детей и параллельно добиваться. Взрослых бы оставили как сейчас скорее, но дети давно бы ездили всюду.
Кас с отдельным иском по юниорам давно бы все разрешил, к 2024 году уж точно.
Ответ Иван Иванов
Я не понимаю чем они там занимаются? Допуск детей был бы уже в 2023 году. При грамотной защите - не было бы ни в кас ни у кого аргументов против недопуска детей. Крайний случай флаг ИСУ как это было в 2021 у нас на ЧМ. И всё. Остальное без ограничений. Аргументов с детьми миллионы, которые не кроются ничем. Сразу нао было действовать и разделить взрослых и детей и параллельно добиваться. Взрослых бы оставили как сейчас скорее, но дети давно бы ездили всюду. Кас с отдельным иском по юниорам давно бы все разрешил, к 2024 году уж точно.
биатлонисты бьются через КАС и ГДЕ они?!
Ответ Порядка.нет
биатлонисты бьются через КАС и ГДЕ они?!
Ну да, биатлонистам иск не помог до сих пор.
Блин, какая же у нас федра бесхребетная… «Не увидел предвзятого отношения» 🤦‍♀️Сих, ты оценки Пети с пятиквадкой видел?
Ответ ashley
Блин, какая же у нас федра бесхребетная… «Не увидел предвзятого отношения» 🤦‍♀️Сих, ты оценки Пети с пятиквадкой видел?
Комментарий скрыт
Ответ Anfisa Proshkina
Комментарий скрыт
Ну куда там Пете до компонентов Шайдорова и Малинина, правда?
