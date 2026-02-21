Сихарулидзе о допуске фигуристов: «По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но делать однозначные выводы преждевременно»
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что вопрос допуска российских фигуристов на междунанродные старты находится «в процессе переговоров».
– Если говорить в целом о нашем присутствии на Олимпиаде, о шестых местах наших спортсменов, как все это расценивать на перспективу?
– У нас у всех сложилось очень приятное впечатление от турнира. Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам. Ребята выступали так, будто этих четырех лет отсутствия на международной арене не было.
И про Аделию, и про Петра [Гуменника] говорят все. Западные СМИ уделяют им большое внимание. Я читал материалы американских аналитиков, которые прямо пишут, что именно сложность, которую показывают наши спортсмены, и есть развитие фигурного катания. Это важные слова.
Для Петра и Аделии этот турнир был крайне важен. Мы благодарны помощнику президента РФ Алексею Дюмину и президенту Олимпийского комитета России, министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву за внимание и поддержку.
Наши спортсмены оказались на Играх-2026, почувствовали себя частью мировой спортивной элиты. Судьи их увидели, а фигуристы поняли, что появились новые соперники. Это придает уверенность. Мы получили четкое понимание, что необходимо дорабатывать, особенно в части компонентов. А в техническом плане Аделия и Петр показали, что мировому фигурному катанию за ними тянуться.
– Что дальше? Нас увидели. Но к другим международным стартам мы так и не допущены. Есть ли подвижки?
– Мы опираемся только на официальные документы. На слухи и разговоры внимания не обращаем. Сейчас все находится в процессе переговоров. Недавно Международный олимпийский комитет снял ограничения с российских и белорусских юниоров и рекомендовал международным федерациям допускать их к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь решение за федерациями.
По юниорам вопрос, думаю, будет решаться до лета. Но никаких официальных документов от нашей международной федерации пока нет, поэтому делать однозначные выводы преждевременно, – сказал Сихарулидзе.
Это просто плевок на всю аудиторию фигурного катания, которая встала на защиту наших спортсменов в соцсетях. Хуже руководителя, чем сдающего свою команду в пользу чужим интересам, не существует.
Просто мерзость.
Вот уж действительно сделай ещё хуже, чем было, и люди начнут с ностальгией вспоминать прошлые времена.
Сихарулидзе - это просто позорище.
Серьезно? Ну пусть скажет это в глаза Петру, который на пике формы лишился крайне редкого шанса взять медаль международного турнира.
До чего же бесхребетный и недалекий человек. Спортсмены рано или поздно потеряют последнюю мотивацию ломать себя ради местных турниров, спонсоры перестанут финансировать все эти забавы без новых титулованных звезд, и сказать «спасибо» мы сможем только главе федерации. Настолько труслив, что не в состоянии признать неадекватность судейства, что уж говорить об обращениях в КАС.
Кас с отдельным иском по юниорам давно бы все разрешил, к 2024 году уж точно.