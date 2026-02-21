Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»

Сихарулидзе: при чистом четверном тулупе Петросян взяла бы медаль Олимпиады.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Антон Сихарулидзе поблагодарил Аделию Петросян и ее тренера Этери Тутберидзе за выступление на Олимпиаде.

Петросян заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место.

– Когда мы оцениваем выступление наших спортсменов на Олимпийских играх, нужно смотреть немного шире и даже чуть назад, чтобы анализ был полноценным и объективным. Аделия и ее тренерская группа – прежде всего Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков — вместе с федерацией проделали колоссальную работу.

Подготовка к турниру такого уровня — крайне сложная задача. На пути к Олимпиаде мы сталкивались с травмами и с другими сложностями. Все это проходили вместе и преодолели. И, конечно, отдельные слова благодарности Этери Тутберидзе и самой Аделии Петросян . Они фактически сделали невозможное – спортсменка к Олимпиаде подошла в хорошей форме, несмотря ни на что, на весь объем сложностей.

– Но баллы при этом могли бы быть и выше.

– Важно учитывать, что в фигурном катании нет секунд – есть судьи. А судейская бригада состоит из представителей разных стран, при этом большинство – европейцы. Рассчитывать на какую-то особую благосклонность сегодня было бы наивно.

Кроме того, существует международный рейтинг. Он формируется годами через выступления на крупных турнирах. У Аделии рейтинга не было, поэтому в короткой программе она выходила на лед второй. Судьи традиционно не ставят максимальные баллы участникам, которые выступают в самом начале, когда впереди еще более 20 фигуристок. Но по действующим правилам она и не могла оказаться в другой группе – стартовый порядок формируется именно по рейтингу.

– А произвольная программа?

– В произвольной Аделия сделала все, что могла. Даже без четверного тулупа у нее очень сильный технический набор — каскады «3+3» и другие сложные элементы.

Да, нам немного жаль за четверной тулуп. Потому что на разминке перед стартом на глазах у всего мира Аделия исполнила четыре четверных тулупа подряд, а затем еще один — прямо перед стартом. Поэтому обидно, что на соревновании элемент не получился.

Но главное – весь мир, судьи, специалисты, соперницы увидели, что она владеет этим прыжком. На этом турнире ни одна участница даже не пыталась исполнить четверной прыжок. В техническом плане Аделия продемонстрировала уровень, который опережает конкуренток. И это имеет огромное значение на будущее.

– Много говорят о невысоких компонентах.

– Да, оценки за компоненты были ниже, чем хотелось бы. Компоненты – это сложный, многогранный критерий. Туда входит презентация, качество постановки, скольжение, интерпретация, общая целостность программы. Это частично субъективная оценка.



Сейчас, после очного соперничества с лучшими фигуристками мира, мы четко увидели, где есть недочеты. Действительно, многие ведущие спортсменки сделали шаг вперед в части презентации и качества скольжения. Но нужно понимать: отрабатывать четверные прыжки и одновременно в равной степени совершенствовать скольжение и художественную часть – это колоссальный объем работы. Тем не менее если правила таковы, значит, мы будем подстраиваться и усиливать вторую оценку.

Мы рады, что на Олимпиаде смогли увидеть реальную картину. Раньше мы анализировали все со стороны, по телевизору. Сейчас мы понимаем, над чем конкретно нужно работать.

– Если представить, что четверной тулуп получился?

– В спорте нет сослагательного наклонения. Но могу сказать честно: при чистом четверном тулупе Аделия была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта выступлений на крупнейших международных турнирах в последние годы. Я уверен, что при регулярной соревновательной практике она будет стабильно исполнять этот прыжок, и тогда мы увидим совсем другую расстановку сил, – сказал Сихарулидзе.

