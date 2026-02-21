  • Спортс
Антон Сихарулидзе: «При чистом четверном Петросян была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта международных стартов»

Сихарулидзе: при чистом четверном тулупе Петросян взяла бы медаль Олимпиады.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поблагодарил Аделию Петросян и ее тренера Этери Тутберидзе за выступление на Олимпиаде. 

Петросян заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место. 

– Когда мы оцениваем выступление наших спортсменов на Олимпийских играх, нужно смотреть немного шире и даже чуть назад, чтобы анализ был полноценным и объективным. Аделия и ее тренерская группа – прежде всего Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков — вместе с федерацией проделали колоссальную работу.

Подготовка к турниру такого уровня — крайне сложная задача. На пути к Олимпиаде мы сталкивались с травмами и с другими сложностями. Все это проходили вместе и преодолели. И, конечно, отдельные слова благодарности Этери Тутберидзе и самой Аделии Петросян. Они фактически сделали невозможное – спортсменка к Олимпиаде подошла в хорошей форме, несмотря ни на что, на весь объем сложностей.

– Но баллы при этом могли бы быть и выше.

– Важно учитывать, что в фигурном катании нет секунд – есть судьи. А судейская бригада состоит из представителей разных стран, при этом большинство – европейцы. Рассчитывать на какую-то особую благосклонность сегодня было бы наивно.

Кроме того, существует международный рейтинг. Он формируется годами через выступления на крупных турнирах. У Аделии рейтинга не было, поэтому в короткой программе она выходила на лед второй. Судьи традиционно не ставят максимальные баллы участникам, которые выступают в самом начале, когда впереди еще более 20 фигуристок. Но по действующим правилам она и не могла оказаться в другой группе – стартовый порядок формируется именно по рейтингу.

– А произвольная программа?

– В произвольной Аделия сделала все, что могла. Даже без четверного тулупа у нее очень сильный технический набор — каскады «3+3» и другие сложные элементы.

Да, нам немного жаль за четверной тулуп. Потому что на разминке перед стартом на глазах у всего мира Аделия исполнила четыре четверных тулупа подряд, а затем еще один — прямо перед стартом. Поэтому обидно, что на соревновании элемент не получился.

Но главное – весь мир, судьи, специалисты, соперницы увидели, что она владеет этим прыжком. На этом турнире ни одна участница даже не пыталась исполнить четверной прыжок. В техническом плане Аделия продемонстрировала уровень, который опережает конкуренток. И это имеет огромное значение на будущее.

– Много говорят о невысоких компонентах.

– Да, оценки за компоненты были ниже, чем хотелось бы. Компоненты – это сложный, многогранный критерий. Туда входит презентация, качество постановки, скольжение, интерпретация, общая целостность программы. Это частично субъективная оценка.

Сейчас, после очного соперничества с лучшими фигуристками мира, мы четко увидели, где есть недочеты. Действительно, многие ведущие спортсменки сделали шаг вперед в части презентации и качества скольжения. Но нужно понимать: отрабатывать четверные прыжки и одновременно в равной степени совершенствовать скольжение и художественную часть – это колоссальный объем работы. Тем не менее если правила таковы, значит, мы будем подстраиваться и усиливать вторую оценку.

Мы рады, что на Олимпиаде смогли увидеть реальную картину. Раньше мы анализировали все со стороны, по телевизору. Сейчас мы понимаем, над чем конкретно нужно работать.

– Если представить, что четверной тулуп получился?

– В спорте нет сослагательного наклонения. Но могу сказать честно: при чистом четверном тулупе Аделия была бы на пьедестале. Основная причина ошибки – отсутствие опыта выступлений на крупнейших международных турнирах в последние годы. Я уверен, что при регулярной соревновательной практике она будет стабильно исполнять этот прыжок, и тогда мы увидим совсем другую расстановку сил, – сказал Сихарулидзе. 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Петросян сказала, что ей стыдно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Так добейся международных стартов
А прокомментировать серьёзный косяк с музыкой для КП Петра Гуменника никто из ФФКР не хочет?
Ответ Ринн24
А прокомментировать серьёзный косяк с музыкой для КП Петра Гуменника никто из ФФКР не хочет?
Ну там действительно работать надо было. Причем профессионально и быстро. Делать именно то, для чего ты сидишь в кресле чиновника. А это неинтересно. Ведь вокруг столько интересных задач. Например лишить гражданства спортсменов принявших приглашение выступать за другие федерации.
Почему снова никуда никого не допускают,?
Антон,не можете договориться,тогда судитесь,так нельзя,берите пример со спортивной гимнастики
Ответ Irina037
Почему снова никуда никого не допускают,? Антон,не можете договориться,тогда судитесь,так нельзя,берите пример со спортивной гимнастики
Бесполезные функционеры,наверху у них есть поддержка ибо колоны это вам не шутка
Ничего не понимаю про этот выдуманный рейтинг. Вышел Кагияма навалялся от души и получил олимпийское серебро. (Сато не лучше). За что? За то что когда-то где-то выступили лучше. Логика :).
У меня лично к Президенту ФФККР только один вопрос - Когда будет допуск на МС.
Остальное всё мы видили, слышали и знаем без АС.
Да понятно, что везде найдем, на что свалить :) у Петросян - на четверной, который никто не прыгал и спокойно на двойных без хорео, без каскада и с репой, с 9 ПП заехали на золото-серебро-бронзу соответственно.

У Пети - на отсутствие рейтинга какого-то, когда у всех, кто выше, отсутствовала чистая программа с более легким контентом, что ну как бы важнее.

У вопросов с допуском - ну ждем, пока партнеры сами соизволят обсудить. Не строим ложных надежд.

Кто-то может сказать, что происходит? Это глава Федерации, защищающий интересы наших спортсменов? Я пока его власть вижу только в компах АП и Василисы. А когда он реально должен что-то делать, он только найдет оправдания.
Ответ Yasenka
Да понятно, что везде найдем, на что свалить :) у Петросян - на четверной, который никто не прыгал и спокойно на двойных без хорео, без каскада и с репой, с 9 ПП заехали на золото-серебро-бронзу соответственно. У Пети - на отсутствие рейтинга какого-то, когда у всех, кто выше, отсутствовала чистая программа с более легким контентом, что ну как бы важнее. У вопросов с допуском - ну ждем, пока партнеры сами соизволят обсудить. Не строим ложных надежд. Кто-то может сказать, что происходит? Это глава Федерации, защищающий интересы наших спортсменов? Я пока его власть вижу только в компах АП и Василисы. А когда он реально должен что-то делать, он только найдет оправдания.
Отлично написали! Как бить на наших стартах занижая оценки ТШТ и вытягивая деревянных и бесталанных плющенковских- так это вы Антон Тариельевич в первых рядах «поборников справедливости»… а как хотя бы подумав на 2 шага вперед и рекомендовав на ОИ в таких унизительных условиях не наши 1-е номера сборной, а Синицыну и Артура Даниэляна- как никак у них то рейтинг на международке был, Даниелян на минуточку- серебрянный призер ЧЕ, а Синицына- призер Гран-при. Тогда сейчас не пришлось бы «обтекать» бормоча что-то бессвящанное, а можно было бы сказать как Вяльбе может за результаты наших Коростылева и Непряевой сказать : наших «первых номеров» сборной на ОИ не было
При чистом прокате Гуменник уже показал, где она была бы. Там же
Сиха, н не уподобляйся любителям, ты же президент ФФКР, ну какое если бы... Отвечать за беспредел в нашем ФК будешь также, вот если бы..., то тогда .... 😏 Стыдоба🙄
Увы, не была бы. В случае успешного 4т судьи бы просто не стали так сильно резать баллы Ами Накаи. В игре с шулерами у нас не было шансов изначально. Переиграть систему возможно только при массовом падёже лидеров (это удалось Шайдорову), а тут шансов не было - Алиса пугающе стабильна и с дикими грибами, Каори с ещё более дикими грибами, ну а Ами или Чибу поддержали бы грибами в случае угрозы пьедесталу.
все держите руку на пульсе, контактируете, почему не договорились об этих стартах для Аделии и Петра, как участников ОИ? вот совершенно не ясно
Ответ Vesna krasna
все держите руку на пульсе, контактируете, почему не договорились об этих стартах для Аделии и Петра, как участников ОИ? вот совершенно не ясно
Да, стали бы ЧЕ и рейтинг глядишь подрос.
