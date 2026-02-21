  • Спортс
  • Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»
Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»

Серебряный призер Олимпиады-1980, чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай рассказал, почему решил вернуться в Россию спустя 25 лет жизни в Австралии, но потом снова уехал.

– Мы каждый год с женой собирались вернуться из Австралии. Появилась мысль пожить в России. И поначалу нам нравилось.

Несмотря на болезнь, первые два года мы просто летали, столько энергии! Сразу друзья окружили, в театр ходили. Страна изменилась в лучшую сторону, жизнь здесь интереснее. И не надо напрягаться в плане языка: юмор понимаешь, приятнее душой.

А потом какой-то спад наступил. Мы знаем, как было и как работало там, а здесь так не работает. Мы вроде бьемся, бьемся, но никак. Раздвоение немножко у нас.

– А как вам люди спустя 25 лет?

– Молодое поколение до 40 лет – удивило: адекватные, все понимают. С нашим поколением – тяжелее, потому что мы уже другие, по-другому пожили. А они очень по-советски застойные, с таким закостенелым прошлым. Не понимают, что люди в мире вообще не так живут.

Например, они говорят, что при советской власти было лучше. Ну как могло быть лучше? Я неплохо жил в советское время, но разве нормально, что раньше в очередях стояли за маслом, за сахаром? Что талоны на продукты давали, а магазины – пустые? – сказал Шахрай в интервью Спортсу’’.

«В России не понимают, что люди в мире не так живут». Наш легендарный фигурист – уже 25 лет в Австралии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Дело не в России и не в Австралии, а, видимо, дело в самом Сергее Шахрае, которому всегда всё будет не так, где бы он не находился.
Что это за престарелая либерда и зачем его сюда притащили?
И че приезжал? Жизнь прошла мимо. Те кто уехал, возвращаются в никуда. Их особо никто не ждал, места все заняты
Откуда он взял, что люди в России не понимают, как живут люди в мире? Он с кем здесь общался?
Ну теперь, как говорится, Back in the U.S.S.R.
Давно известно, что везде хорошо,где нас нет.
Когда пришлось все начать делать из под впн, тогда и наступил спад. Ну пока еще не в одинаковой одежде ходим и выбор причесок большой.
Рыба ищет где глубже, человек где лучше, отдельные люди бесконечно, неприкаянные((
Ответ sergey2022
Рыба ищет где глубже, человек где лучше, отдельные люди бесконечно, неприкаянные((
Как говорилось в фильме Брат 2 - Родина там, где задница в тепле
Ответ sergey2022
Рыба ищет где глубже, человек где лучше, отдельные люди бесконечно, неприкаянные((
Везде есть свои плюсы и минусы, это нормально. Идеальных во всех вопросов мест не существует.
Это называется просто , ностальгия
Как же верно один "товарищ" все описал в книге и в урезанном виде в фильме "Вечный зов".
Все так и случилось...
