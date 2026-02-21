Шахрай о возвращении в Россию из Австралии: «Поначалу нам с женой здесь нравилось, мы просто летали. А потом какой-то спад наступил»

Призер Игр-1980 Шахрай: нравилось жить в России, но потом наступил спад.

Серебряный призер Олимпиады-1980, чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай рассказал, почему решил вернуться в Россию спустя 25 лет жизни в Австралии, но потом снова уехал.

– Мы каждый год с женой собирались вернуться из Австралии. Появилась мысль пожить в России. И поначалу нам нравилось.

Несмотря на болезнь, первые два года мы просто летали, столько энергии! Сразу друзья окружили, в театр ходили. Страна изменилась в лучшую сторону, жизнь здесь интереснее. И не надо напрягаться в плане языка: юмор понимаешь, приятнее душой.

А потом какой-то спад наступил. Мы знаем, как было и как работало там, а здесь так не работает. Мы вроде бьемся, бьемся, но никак. Раздвоение немножко у нас.

– А как вам люди спустя 25 лет?

– Молодое поколение до 40 лет – удивило: адекватные, все понимают. С нашим поколением – тяжелее, потому что мы уже другие, по-другому пожили. А они очень по-советски застойные, с таким закостенелым прошлым. Не понимают, что люди в мире вообще не так живут.

Например, они говорят, что при советской власти было лучше. Ну как могло быть лучше? Я неплохо жил в советское время, но разве нормально, что раньше в очередях стояли за маслом, за сахаром? Что талоны на продукты давали, а магазины – пустые? – сказал Шахрай в интервью Спортсу’’.

«В России не понимают, что люди в мире не так живут». Наш легендарный фигурист – уже 25 лет в Австралии