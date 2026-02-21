Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира в Праге
Российские фигуристы не допущены к чемпионату мира в Чехии.
Фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не смогут выступить на чемпионате мира 2026 года в Праге, сообщили в Международном союзе конькобежцев.
Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также белоруска Виктория Сафонова приняли участие в Олимпийских играх-2026 в Италии в нейтральном статусе.
«Фигуристы, имеющие российские и белорусские паспорта, не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU. Для квалификационных соревнований к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине было сделано исключение», – заявили в пресс-службе международной федерации.
Чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии пройдет с 24 по 29 марта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
