Российские фигуристы не выступят на чемпионате мира в Праге

Российские фигуристы не допущены к чемпионату мира в Чехии.

Фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не смогут выступить на чемпионате мира 2026 года в Праге, сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также белоруска Виктория Сафонова приняли участие в Олимпийских играх-2026 в Италии в нейтральном статусе. 

«Фигуристы, имеющие российские и белорусские паспорта, не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU. Для квалификационных соревнований к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине было сделано исключение», – заявили в пресс-службе международной федерации. 

Чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии пройдет с 24 по 29 марта.

Можно спокойно подавать иск в CAS, и допуск будет обеспечен. Тем более проверка на «нейтральность» уже пройдена
Прецедентов уже полно было.
Ответ Alex1893
Можно спокойно подавать иск в CAS, и допуск будет обеспечен. Тем более проверка на «нейтральность» уже пройдена Прецедентов уже полно было.
Неужели наш мандариновый глава опять будет сидеть сложа руки? Уже просто плеваться хочется
Ответ Alex1893
Можно спокойно подавать иск в CAS, и допуск будет обеспечен. Тем более проверка на «нейтральность» уже пройдена Прецедентов уже полно было.
Обязательно необходимо подать. Федерация должна это сделать как можно быстрее.
Пора заканчивать этот цирк с исключениями.
Какие же лицемеры а. Ничего ведь ни в статусе, ни во взглядах ни в уровне спортсменов не изменится за такое короткое время. Просто отвратительное поведение федерации. Надеюсь им всем кармой воздастся. Просто цирк и позор!
Это нашей федерации урок как с ними договариваться в КАС надо было подавать теже лыжники в кубке мира участвуют.
а смысл тогда был допускать на ои? Забаньте уж везде тогда. Даже в таких моментах лицемеры
Ответ Дарья Новикова
а смысл тогда был допускать на ои? Забаньте уж везде тогда. Даже в таких моментах лицемеры
В связи с Олипийской хартией можно было сделать частичное исключение.
Ответ orlitza
В связи с Олипийской хартией можно было сделать частичное исключение.
На неё лет так уже 10 как наплевали
ISU говорит, что бьётся за популяризацию ФК, но при этом выкидывает тех, кто популярность даёт. Клоуны

При этом спортсмены между собой вполне себе спокойно общались. Ну, кроме Маршака этого
Ответ Scorpion2312
ISU говорит, что бьётся за популяризацию ФК, но при этом выкидывает тех, кто популярность даёт. Клоуны При этом спортсмены между собой вполне себе спокойно общались. Ну, кроме Маршака этого
Маршак тоже нормально общался, Петя сказал.
Публично только чушь нес, но ему накидали за это и зарубежные зрители.
Ответ Scorpion2312
ISU говорит, что бьётся за популяризацию ФК, но при этом выкидывает тех, кто популярность даёт. Клоуны При этом спортсмены между собой вполне себе спокойно общались. Ну, кроме Маршака этого
ну да, не сами росс.спортсмены и их мандариновый кум должны подавать иски о допуске, а Малинин, Сакамото, Гоголев, видимо🤣
Почему в суд наша ФФКР не подает, некоторые федерации выиграли иски и их спортсменов допустили, а некоторые и вовсе сами допустили. Суд тот же. Если уже есть прецедент, то вероятность положительного решения высокая, там правда устав надо читать.
Ответ tativansk
Почему в суд наша ФФКР не подает, некоторые федерации выиграли иски и их спортсменов допустили, а некоторые и вовсе сами допустили. Суд тот же. Если уже есть прецедент, то вероятность положительного решения высокая, там правда устав надо читать.
хороший вопрос)
Взаимодействие с западными партнерами - оно такое, одностороннее. Как сейчас помню интервью Сихарулидзе, что в КАС мы конечно же не пойдем, у нас партнерские отношения.

Наверное раз 20 спрашиваю, в чем для нас заключается это партнерство? Вытерли ноги по всем статьям просто. Обычно партнерство предполагает взаимную выгоду.
Ответ Yasenka
Взаимодействие с западными партнерами - оно такое, одностороннее. Как сейчас помню интервью Сихарулидзе, что в КАС мы конечно же не пойдем, у нас партнерские отношения. Наверное раз 20 спрашиваю, в чем для нас заключается это партнерство? Вытерли ноги по всем статьям просто. Обычно партнерство предполагает взаимную выгоду.
Надо как в бобслее. Там постоянно идут судебные тяжбы. Международная федерация что-то придумывает против нас, мы идем оспаривать и побеждаем, потом они снова что-то придумывают, и так по кругу
Ответ Yasenka
Взаимодействие с западными партнерами - оно такое, одностороннее. Как сейчас помню интервью Сихарулидзе, что в КАС мы конечно же не пойдем, у нас партнерские отношения. Наверное раз 20 спрашиваю, в чем для нас заключается это партнерство? Вытерли ноги по всем статьям просто. Обычно партнерство предполагает взаимную выгоду.
Сихрулидзе наверное денюшку получает, за то, что в КАС не идёт
Клоуны позорные
Странно что на олимпиаде кончились резиновые изделия, хотя там присутствует руководство ису
Ну это очевидно, у нас до сих пор нет допуска даже для юниоров несмотря на рекомендации МОК ,о взрослых пока и мечтать не приходится. А федра продолжает сидеть на попе ровно и вещать о партнерских отношениях с ИСУ. При том, что есть уже множество примеров других федераций, которые оперативно обратились в CAS и добились возвращения своих спортсменов на международку. Не, наш Тариэльевич лучше смотается в Милан туристом и пофоткается с болельщиками. А теперь все, даже если допуск юниорам и дадут на мартовском конгрессе, следующий сезон с учетом пропуска ЮЧМ все равно практически вылетает в трубу, ибо будет одна квота.
Ответ EmperorNazer
Ну это очевидно, у нас до сих пор нет допуска даже для юниоров несмотря на рекомендации МОК ,о взрослых пока и мечтать не приходится. А федра продолжает сидеть на попе ровно и вещать о партнерских отношениях с ИСУ. При том, что есть уже множество примеров других федераций, которые оперативно обратились в CAS и добились возвращения своих спортсменов на международку. Не, наш Тариэльевич лучше смотается в Милан туристом и пофоткается с болельщиками. А теперь все, даже если допуск юниорам и дадут на мартовском конгрессе, следующий сезон с учетом пропуска ЮЧМ все равно практически вылетает в трубу, ибо будет одна квота.
Какой ЧМ, если туда квоты зарабатывались год назад? Составы уже сформированы.
Ответ EmperorNazer
Ну это очевидно, у нас до сих пор нет допуска даже для юниоров несмотря на рекомендации МОК ,о взрослых пока и мечтать не приходится. А федра продолжает сидеть на попе ровно и вещать о партнерских отношениях с ИСУ. При том, что есть уже множество примеров других федераций, которые оперативно обратились в CAS и добились возвращения своих спортсменов на международку. Не, наш Тариэльевич лучше смотается в Милан туристом и пофоткается с болельщиками. А теперь все, даже если допуск юниорам и дадут на мартовском конгрессе, следующий сезон с учетом пропуска ЮЧМ все равно практически вылетает в трубу, ибо будет одна квота.
Пока допуска в нейтральном статусе добьёмся, пока проверку на нейтральность будем проходить, уже и июнь наступит. А там нам скажут: "извините, квоты на Гран-При уже распределены, у вас будет только Петросян и Гуменник с одним этапом".
