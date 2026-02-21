  • Спортс
  Призер Игр-1980 Шахрай о фигурном катании в России: «Несмотря на все успехи, у нас проблемы. В танцах сложности, у мужчин мало кто показывает результат»
Призер Игр-1980 Шахрай о фигурном катании в России: «Несмотря на все успехи, у нас проблемы. В танцах сложности, у мужчин мало кто показывает результат»

Призер Игр-1980 Шахрай: у российского фигурного катания большие проблемы.

Серебряный призер Олимпиады-1980 в парах Сергей Шахрай поделился мнением о современном фигурном катании в России.

– Что вы думаете про российское фигурное катание?

– Несмотря на все успехи, у нас большие проблемы. Люди заканчивают в 15-16 лет и пополняют огромную армию тренеров. А чем еще они могут заниматься? Они кое-чему научились, но у них нет опыта – ни жизненного, ни педагогического.

До определенного возраста есть результаты в женском катании. В танцах – при всем уважении – сложности. Сейчас все танцевальное движение сосредоточено в Монреале. На прошлую Олимпиаду из него поехали 11 пар. Там есть пары из Армении, из Литвы, которые всегда катались у нас, а сейчас прекрасно работают в Канаде.

Проблемы и у мужчин: при таком количестве фигуристов мало кто показывает результат. Только в парах все нормально, потому что их развиваем только мы и Япония. В остальных странах пары умерли.

– Пока находились в России, думали тренировать?

– Делал попытки. На юбилее Жука, куда пригласила его вдова, собралось руководство ЦСКА, все тренеры. Все поздравляли и выступали. Я задал невинный вопрос: «Почему в ЦСКА нет парного катания?» Мне сказали: «Возьмись и создай».

Я написал докладную записку, всем понравилось. Сказали: «Замечательная идея, давайте претворять. Дети, которые не тянут в одиночном, перейдут в парное катание». Не понравилось только начальнику ЦСКА по фамилии Буянова. Она сказала таким тоном, будто на киче сидела: «Если ты будешь лезть...»

Хотя кому это мешало? Почему нельзя брать детей, которые не нужны для одиночного, и потихонечку учить? Сколько детей у них выбрасывается, – сказал Шахрай в интервью Спортсу’’.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Танцы это не спорт. У мужчин отличная плеяда, которой не дают ходу по известным причинам. Женскую доминацию пришлось ИСУ прибить новыми правилами, причем не с первого раза удалось.
Ему из Австралии конечно виднее как дела в российской фигурке
Ответ Хьюстон, у нас п...
Ему из Австралии конечно виднее как дела в российской фигурке
Он - выдающийся фигурист, имеет своё мнение, профессиональное, в отличие от многих непрофессиональных. И имеет право его высказать, особенно если спрашивают.
Ответ Хьюстон, у нас п...
Ему из Австралии конечно виднее как дела в российской фигурке
Он не догадывается почему всё "танцевальное движение" тренеруется в Монреале? Или всё-таки есть причина. И так отзываться об уровне мужского одиночного, когда им не дают возможность соревноваться и показать свою силу, это как-то странно.
А что не так с мужским одиночным? Приехал наш Пётр без рейтинга, с экстренной сменой музыкального сопровождения, без всяких грибов и вошёл в шестёрку лучших фигуристов. А это ведь по мнению некоторых "экспертов" не лучший наш одиночник.
Сначала про танцы. Там у нас одна единственная проблема -отсутствие международных стартов , нет возможности очередь занять ))) , хотя наши пары из первой пятерки могли бы побороться. "11 пар из Монреаля" на ОИ - это тоже не есть хорошо. ФК должно расширяться , а не сосредотачиваться в одном центре. Должны быть разные стили, разные направления, разные подходы, борьба разных школ. А Монреаль пусть у себя отдельно устраивает чемпионаты Монреаля. У мужчин я вообще проблем не вижу. Уровень мирового мужского ФК далеко не запредельный. Ну может только Малинин, да и тот, как оказалось, живой человек. Со всеми остальными вполне себе на равных могут бороться 3-5 наших парней. Про пары и женщин я вообще не говорю. Если бы был нормальный отбор, по готовности спортсменов, а не за год до олимпиады, по несколько спортсменок и пар разом железно боролись бы за самые высокие места .
Не смотрел, но мнение имею.
Как раз в парах с молодежью у нас проблем нет! Как то своими силами справляются и без ЦСКА.
А кто это вообще, пусть сидит в своей Австралии и там чемпионат кенгуру обсуждает. Кто он такой, чтобы судить о фигурном катании не своей страны?!
Понятно теперь почему в Австралию вернулся денег не дали на создание в ЦСКА парного катания, опечалился сильно и слился((
К Плющенко пусть идёт,там Косторную надо тренировать
Ответ Irina037
К Плющенко пусть идёт,там Косторную надо тренировать
И Ангелопол без шнурков, Линичук oдна танцы не тянет. Вот и помог бы, а то "y нас проблемы". Проблемы у них в Австралии.
Вот это накинул так накинул 🤔
