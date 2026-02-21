Призер Игр-1980 Шахрай о фигурном катании в России: «Несмотря на все успехи, у нас проблемы. В танцах сложности, у мужчин мало кто показывает результат»

Призер Игр-1980 Шахрай: у российского фигурного катания большие проблемы.

Серебряный призер Олимпиады-1980 в парах Сергей Шахрай поделился мнением о современном фигурном катании в России.

– Что вы думаете про российское фигурное катание?

– Несмотря на все успехи, у нас большие проблемы. Люди заканчивают в 15-16 лет и пополняют огромную армию тренеров. А чем еще они могут заниматься? Они кое-чему научились, но у них нет опыта – ни жизненного, ни педагогического.

До определенного возраста есть результаты в женском катании. В танцах – при всем уважении – сложности. Сейчас все танцевальное движение сосредоточено в Монреале. На прошлую Олимпиаду из него поехали 11 пар. Там есть пары из Армении, из Литвы, которые всегда катались у нас, а сейчас прекрасно работают в Канаде.

Проблемы и у мужчин: при таком количестве фигуристов мало кто показывает результат. Только в парах все нормально, потому что их развиваем только мы и Япония. В остальных странах пары умерли.

– Пока находились в России, думали тренировать?

– Делал попытки. На юбилее Жука, куда пригласила его вдова, собралось руководство ЦСКА, все тренеры. Все поздравляли и выступали. Я задал невинный вопрос: «Почему в ЦСКА нет парного катания?» Мне сказали: «Возьмись и создай».

Я написал докладную записку, всем понравилось. Сказали: «Замечательная идея, давайте претворять. Дети, которые не тянут в одиночном, перейдут в парное катание». Не понравилось только начальнику ЦСКА по фамилии Буянова. Она сказала таким тоном, будто на киче сидела: «Если ты будешь лезть...»

Хотя кому это мешало? Почему нельзя брать детей, которые не нужны для одиночного, и потихонечку учить? Сколько детей у них выбрасывается, – сказал Шахрай в интервью Спортсу’’.

