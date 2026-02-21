Дмитрий Губерниев: «Петросян может не просто поехать на Олимпийские игры 2030 года, но и выступить там успешно»

Губерниев: Петросян может успешно выступить на Олимпиаде-2030.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Аделия Петросян может успешно выступить на Олимпийских играх через четыре года.

Российская фигуристка заняла на Играх-2026 в Италии 6-е место.

– Вы ждете Петросян на Олимпиаде‑2030?

– Если говорить про Аделию, она молодая спортсменка с железным характером, и это я бы назвал «Как закалялась сталь». Она не просто может поехать на Олимпийские игры 2030 года, но и выступить там успешно, набив тут шишек, где был приобретен необходимый опыт. Единственное – нам только надо вернуться полноценно на международные соревнования, чтобы не было таких одиночных историй.

Ее высказывания после проката – это очень громкие слова. Аделия, конечно, молодец, переживает, но ей нечего стыдиться. Ее выступление точно запомнится. Она девочка‑максималистка – это очевидно. И она, конечно, переживает. Ее надо поддержать, – сказал Губерниев.

Петросян сказала, что ей стыдно