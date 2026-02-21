44

Дмитрий Губерниев: «Петросян может не просто поехать на Олимпийские игры 2030 года, но и выступить там успешно»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Аделия Петросян может успешно выступить на Олимпийских играх через четыре года. 

Российская фигуристка заняла на Играх-2026 в Италии 6-е место.

– Вы ждете Петросян на Олимпиаде‑2030?

– Если говорить про Аделию, она молодая спортсменка с железным характером, и это я бы назвал «Как закалялась сталь». Она не просто может поехать на Олимпийские игры 2030 года, но и выступить там успешно, набив тут шишек, где был приобретен необходимый опыт. Единственное – нам только надо вернуться полноценно на международные соревнования, чтобы не было таких одиночных историй.

Ее высказывания после проката – это очень громкие слова. Аделия, конечно, молодец, переживает, но ей нечего стыдиться. Ее выступление точно запомнится. Она девочка‑максималистка – это очевидно. И она, конечно, переживает. Ее надо поддержать, – сказал Губерниев. 

Петросян сказала, что ей стыдно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Во-первых, мы сначала должны быть допущены до международных соревнований, чтобы к ОИ-2030 был рейтинг. Во-вторых, времена Слуцкой давно закончились, и сейчас на каждую Олимпиаду едут новые фигуристки.
сначала она им всем медаль, а то и золото должна была привезти, теперь 2030 год))
в это время Аделия только и мечтает просто отдохнуть и залечить травмы)
Неясно.
Тут же все орут что у нас дома остались недопущенными сущие бриллианты! Ау, блин! А выиграет 2030 все равно Петросян?
Что в башках-то, в?
Губерниев тока языком чесать умеет....птица-говорун бля...
Вы сначала верните нам международку, а потом хотелки свои высказывать будете. Говорилки.
Петросян закончит в этом сезоне.
Т.к. уже есть гораздо более сильные...
Ответ ezhik38
Петросян закончит в этом сезоне. Т.к. уже есть гораздо более сильные...
Кто, например???
Ответ ezhik38
Петросян закончит в этом сезоне. Т.к. уже есть гораздо более сильные...
"Гораздо более сильным" тоже будет 18-19, тем более их никто не проверял в такой ситуации как Аделия, а у неё могла быть и чистая попытка в этом прокате, как было даже на разминке. А если имеете. ввиду Захарову, видели на прыжковом, у неё квад тоже не стабильный, а может и тройной валить.
Закрывайте крышку мусоропровода!
Аделия не отберется на следующую олимпиаду, за ней более талантливые девочки растут, плюс Саша с Камилой вернулись.
Ответ Лариса Артемова
Аделия не отберется на следующую олимпиаду, за ней более талантливые девочки растут, плюс Саша с Камилой вернулись.
Ну и она теоретически может вернуться. В сущности, только ей и стоило бы попробовать, потому что хотя бы чисто внешне она единственная, кто со времен пиковой формы не регрессировал. Но если там настолько серьезные травмы, что уже сейчас впору заканчивать, то лучше закончить и не мучить себя на потеху любителям "долгих карьер". Обойдутся.
Великий специалист во всех видах спорта проснулся.
