Дмитрий Губерниев: «Петросян может не просто поехать на Олимпийские игры 2030 года, но и выступить там успешно»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что Аделия Петросян может успешно выступить на Олимпийских играх через четыре года.
Российская фигуристка заняла на Играх-2026 в Италии 6-е место.
– Вы ждете Петросян на Олимпиаде‑2030?
– Если говорить про Аделию, она молодая спортсменка с железным характером, и это я бы назвал «Как закалялась сталь». Она не просто может поехать на Олимпийские игры 2030 года, но и выступить там успешно, набив тут шишек, где был приобретен необходимый опыт. Единственное – нам только надо вернуться полноценно на международные соревнования, чтобы не было таких одиночных историй.
Ее высказывания после проката – это очень громкие слова. Аделия, конечно, молодец, переживает, но ей нечего стыдиться. Ее выступление точно запомнится. Она девочка‑максималистка – это очевидно. И она, конечно, переживает. Ее надо поддержать, – сказал Губерниев.
в это время Аделия только и мечтает просто отдохнуть и залечить травмы)
Тут же все орут что у нас дома остались недопущенными сущие бриллианты! Ау, блин! А выиграет 2030 все равно Петросян?
Что в башках-то, в?
Т.к. уже есть гораздо более сильные...