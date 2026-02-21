20

Роман Ротенберг: «Петросян не должно быть стыдно. Она пошла на риск, и это вызывает огромное уважение»

Ротенберг: Петросян на Олимпиаде пошла на риск, это вызывает уважение.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Аделии Петросян не должно быть стыдно за свое выступление на Олимпиаде.

Российская фигуристка заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«Никогда не должно быть стыдно. Да, может, что-то не получилось. Еще все впереди. Она пошла на риск. Хотела прыгнуть четверной тулуп, и это вызывает огромное уважение. В следующий раз точно получится», – сказал Ротенберг.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Стыдно должно быть тому, кто этот бред публикует
Рома, ты опоздал, по этой методичке уже высказался Песков 🤣
Рома, ты опоздал, по этой методичке уже высказался Песков 🤣
Сколько людей, которые, оказывается, знают Ротенберга и с ним вась-вась - на "ты".
Сколько людей, которые, оказывается, знают Ротенберга и с ним вась-вась - на "ты".
Йосик на ветке хоккея как юродивый, все его знают )
стало быть, эту методичку всем раздали...
Ротенберг и Петросян у меня в одном предложении собираются только одним образом.
И наша фигуристка тут вообще не при чём.
Евгению Ваганычу?
Ребята , о каком стыде вообще идет речь. Девочка что- дезиртировала? Халявила?
Аделя, все все понимают. Ты умничка! Спасибо, что боролась через боль и трудности
А почему фотка с улыбкой лучезарного альтернативноодаре́нного ромки не приложена?
Роман знает что такое четверной тулуп?
Роман знает что такое четверной тулуп?
Он даже знает, как правильно пишется "четверной" в отличие от некоторых болельщиков )))
Он даже знает, как правильно пишется "четверной" в отличие от некоторых болельщиков )))
Он невероятно крут. В детстве он наверняка прыгал 4 оборота.
И побеждал в грамматических поединках.
Аделия в интервью сказала, что ей немного стыдно перед всеми - болельщиками, тренерами, федерацией.
Считает, что в чем то есть ее вина.
Надеюсь, рядом найдется адекватный взрослый, который объяснит, что ни чистый четверной, ни два чистых четверных ничего бы не поменяли.
Медали ли бы не было ни при каких раскладах.
Смотрим на Петю.
Просто ее резали бы больше, а другим сыпали еще больше - смотрим на Кагияму.
Просто у девушек сильно никто не навалял, поэтому контраст не так заметен.
И, не устану повторять, катайся Аделия за штаты - была бы золотая медаль.
Катай Алиса как нейтрал или Казахстан - ну и дала бы десятой
Так это Глейх говорил.
Стыдно?? Откуда вообще взялось это слово применительно к Аделе??? Она сделала, что смогла. Молодец 👍
