Роман Ротенберг: «Петросян не должно быть стыдно. Она пошла на риск, и это вызывает огромное уважение»
Ротенберг: Петросян на Олимпиаде пошла на риск, это вызывает уважение.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Аделии Петросян не должно быть стыдно за свое выступление на Олимпиаде.
Российская фигуристка заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.
«Никогда не должно быть стыдно. Да, может, что-то не получилось. Еще все впереди. Она пошла на риск. Хотела прыгнуть четверной тулуп, и это вызывает огромное уважение. В следующий раз точно получится», – сказал Ротенберг.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
И наша фигуристка тут вообще не при чём.
Аделя, все все понимают. Ты умничка! Спасибо, что боролась через боль и трудности
И побеждал в грамматических поединках.
Считает, что в чем то есть ее вина.
Надеюсь, рядом найдется адекватный взрослый, который объяснит, что ни чистый четверной, ни два чистых четверных ничего бы не поменяли.
Медали ли бы не было ни при каких раскладах.
Смотрим на Петю.
Просто ее резали бы больше, а другим сыпали еще больше - смотрим на Кагияму.
Просто у девушек сильно никто не навалял, поэтому контраст не так заметен.
И, не устану повторять, катайся Аделия за штаты - была бы золотая медаль.
Катай Алиса как нейтрал или Казахстан - ну и дала бы десятой