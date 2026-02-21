Роман Ротенберг: «Петросян не должно быть стыдно. Она пошла на риск, и это вызывает огромное уважение»

Ротенберг: Петросян на Олимпиаде пошла на риск, это вызывает уважение.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Аделии Петросян не должно быть стыдно за свое выступление на Олимпиаде .

Российская фигуристка заняла на Играх в Италии итоговое 6-е место. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

«Никогда не должно быть стыдно. Да, может, что-то не получилось. Еще все впереди. Она пошла на риск. Хотела прыгнуть четверной тулуп, и это вызывает огромное уважение. В следующий раз точно получится», – сказал Ротенберг.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?