Инна Гончаренко: «Верю, что Петросян выступит на следующей Олимпиаде. У нее есть желание бороться и развиваться»

Гончаренко: верю, что Петросян выступит на Олимпиаде-2030.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко верит, что фигуристка Аделия Петросян сможет выступить на Олимпиаде в 2030 году.

На Играх-2026 в Италии Петросян заняла 6-е место. Следующая зимняя Олимпиада пройдет во Французских Альпах.

«Ей 18 лет, а чего бы и не ставить ей такие планы. Конечно, спортсмены должны ставить себе планы на четырехлетие, время быстро летит.

Я думаю, что все в ее руках. Значит, ей понравилось. Видите, как спортсмен она, может быть, собой не очень довольна. Есть желание бороться и развиваться. То, что нужно, прекрасно. Верю, что выступит», – сказала Гончаренко.

