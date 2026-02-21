Инна Гончаренко: «Верю, что Петросян выступит на следующей Олимпиаде. У нее есть желание бороться и развиваться»
Гончаренко: верю, что Петросян выступит на Олимпиаде-2030.
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко верит, что фигуристка Аделия Петросян сможет выступить на Олимпиаде в 2030 году.
На Играх-2026 в Италии Петросян заняла 6-е место. Следующая зимняя Олимпиада пройдет во Французских Альпах.
«Ей 18 лет, а чего бы и не ставить ей такие планы. Конечно, спортсмены должны ставить себе планы на четырехлетие, время быстро летит.
Я думаю, что все в ее руках. Значит, ей понравилось. Видите, как спортсмен она, может быть, собой не очень довольна. Есть желание бороться и развиваться. То, что нужно, прекрасно. Верю, что выступит», – сказала Гончаренко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
где она сейчас, кстати? откопали откуда?))
Конкуренция большая
А Адель уже готовая фигуристка топ уровня.
Ох, уж эти сказочники...