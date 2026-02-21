73

Инна Гончаренко: «Верю, что Петросян выступит на следующей Олимпиаде. У нее есть желание бороться и развиваться»

Гончаренко: верю, что Петросян выступит на Олимпиаде-2030.

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко верит, что фигуристка Аделия Петросян сможет выступить на Олимпиаде в 2030 году.

На Играх-2026 в Италии Петросян заняла 6-е место. Следующая зимняя Олимпиада пройдет во Французских Альпах.

«Ей 18 лет, а чего бы и не ставить ей такие планы. Конечно, спортсмены должны ставить себе планы на четырехлетие, время быстро летит.

Я думаю, что все в ее руках. Значит, ей понравилось. Видите, как спортсмен она, может быть, собой не очень довольна. Есть желание бороться и развиваться. То, что нужно, прекрасно. Верю, что выступит», – сказала Гончаренко. 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАделия Петросян
женское катание
Инна Гончаренко
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Олимпиада-2030
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Каждую Олимпиаду одна и та же история...
хм, странные прогнозы. Аделя была первый и последний раз на ОИ.
прогнозы Гончаренко никлгда не сбывались))
где она сейчас, кстати? откопали откуда?))
Ответ bezsugar
прогнозы Гончаренко никлгда не сбывались)) где она сейчас, кстати? откопали откуда?))
а здесь какие прогнозы могут быть , только просьба к Адели остаться и попробовать еще раз отобраться и требовать к чиновникам сделать все , чтобы Россию допустили как любую нормальную страну с гимном и судьями от России и представителями в техкоме , а так и смысла нет не о чем говорить
Да, конечно. За 12 лет уже наслушались этих прогнозов
В чём будет состоять дальнейшее развитие? 😏
Ответ RS919
В чём будет состоять дальнейшее развитие? 😏
Направление уже ясно- полное возвращение ультра- си! Адель повезло с генетикой, она - дюймовочка, идеальна для фигурного катания. И характер у нее - на зависть многим мужчинам! Все у нее сложится наилучшим образом, уверена! Чемпионка настоящая!
Ответ Val Zhitnets
Направление уже ясно- полное возвращение ультра- си! Адель повезло с генетикой, она - дюймовочка, идеальна для фигурного катания. И характер у нее - на зависть многим мужчинам! Все у нее сложится наилучшим образом, уверена! Чемпионка настоящая!
Чемпионка чего? Сердец? Есть уже такая.
Люблю Аделию но шансов нет.
Конкуренция большая
Ответ Hwanrina
Люблю Аделию но шансов нет. Конкуренция большая
Конкуренткам ещё нужно доказать до момента доступа. И не просыпаться с уси.
А Адель уже готовая фигуристка топ уровня.
Ох, уж эти сказочки...
Ох, уж эти сказочники...
Зачем они все эту чушь написывают. Никто не знает что через год будет не то что через четыре
Сначала надо, чтоб нас туда официально пустили, а не одноразовый билетик дали.
Никуда она не поедет. Да и не надо. Скорее всего, уйдёт в шоу и не удивлюсь, если к Плющенко.Яна там уже вовсю намекает. Впервые в мире, чего уж там....
