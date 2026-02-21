91

«Спасибо». Лью по-русски поблагодарила болельщиков после победы на Олимпиаде

Лью поблагодарила болельщиков из России после победы на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Милана-2026 Алиса Лью в интервью Okko Sport поблагодарила болельщиков из России.

– Это так важно – делиться с людьми тем, что вдохновляет тебя. И, конечно, ты пытаешься достучаться до каждого зрителя, эмоционально подключаешь его. Я получаю удовольствие от каждого мгновения – плохого или хорошего. Любой момент прекрасен, ведь именно в этом проявляется жизнь.

– Вы знаете, что в России у вас много фанатов?

– О, боже мой! Я не знала об этом. Спасибо, ребята. Спасибо (Лью произнесла слово на русском языке – Спортс’’).

Победа Алисы Лью прекрасна для фигурного катания

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
logoсборная США
logoАлиса Лью
женское катание
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В США половина сборной по ФК говорят на русском. Вот и остальные начали учить 😁
Ответ Виверна
В США половина сборной по ФК говорят на русском. Вот и остальные начали учить 😁
Ну что Лью сказала удивило немного.
Малинин тот понятно у него родители русские, Наумов тоже..
Ответ Hwanrina
Ну что Лью сказала удивило немного. Малинин тот понятно у него родители русские, Наумов тоже..
Ее федорова попросила сказать «спасибо», та и сказала)
на спортсе у нее много болельщиков, бггг
Ответ bezsugar
на спортсе у нее много болельщиков, бггг
Майя и Ваня?
Ответ bezsugar
на спортсе у нее много болельщиков, бггг
Комментарий скрыт
Алиса клёвая
Ответ 3a_3eHuT
Алиса клёвая
Комментарий скрыт
Ответ Иван Лапин
Комментарий скрыт
Этот шедевр был заминусован закомплексованными и непросвещенными зумерами. А жаль!
Какая же она классная всё-таки. Добрая, как Ами поздравляла тепло. И да, считаю победу заслуженной. А дорожка шагов и вовсе разорвала зал. Очень много раз пересмотрела вторую часть проги, может быть и непатриотично, но искренне понравилось. Ну вот даже за уши не могу притянуть, че люди ее так не любят. В предложенных условиях она победила абсолютно по делу. Как бы больно за Адель мне ни было
Вот читаю в ленте многих тех, кто смотрит ФК раз в 4 года. Наши граждане. Всё в восторге от Лью.
Типа надоели эти драмы и трагедии)
Здесь же сплошной позитив
Ответ Анна Лисина
Вот читаю в ленте многих тех, кто смотрит ФК раз в 4 года. Наши граждане. Всё в восторге от Лью. Типа надоели эти драмы и трагедии) Здесь же сплошной позитив
Ну лично я смотрю фк не раз в 4 года, мне интересна и олимпиада, и какая-то российская водокачка с двумя зрителями. Но Алиса только хорошие эмоции вызывает)
Ответ Анна Лисина
Вот читаю в ленте многих тех, кто смотрит ФК раз в 4 года. Наши граждане. Всё в восторге от Лью. Типа надоели эти драмы и трагедии) Здесь же сплошной позитив
Алиса мне тоже понравилась, необычная.
Я помню, как в декабре 2018 был финал Гран При, на котором Загитова, уже будучи ОЧ, проиграла Кихире. И тогда в зрительном зале юниоркка Алиса держала табличку с именем Алины
Ответ olga.v.lukianova
Я помню, как в декабре 2018 был финал Гран При, на котором Загитова, уже будучи ОЧ, проиграла Кихире. И тогда в зрительном зале юниоркка Алиса держала табличку с именем Алины
Да, я помню этот момент. Она одна из немногих, кто поддержал Алину. И сейчас я рада, что выиграла Алиса, хотя болела за Адель
Такая и должна быть фигурка. А не наше токсичное болото, с слезами и ядом
Ответ Sobachkin
Такая и должна быть фигурка. А не наше токсичное болото, с слезами и ядом
А то,что девушка, выступившая очень достойно, боится слова лишнего сказать и возвращаться домой- это уже передел всему!
Ответ April_4111
А то,что девушка, выступившая очень достойно, боится слова лишнего сказать и возвращаться домой- это уже передел всему!
Ну так по интервью Петросян видео было, как она накачена эмоционально, она выходила как на бой, а не катать в удовольствие. Но у Этери все рабы, ради её результата и ЧСВ.
Я хорошо отношусь к Алисе и Каори. Мне нравится их свободная манера катания. Катания!
А Лью в курсе,что ее в России енотом называют?Хотя,наверное если бы и узнала,она бы наверное не обиделась.Енот зверь милый и забавный
Ответ Алеся Ткаченко
А Лью в курсе,что ее в России енотом называют?Хотя,наверное если бы и узнала,она бы наверное не обиделась.Енот зверь милый и забавный
Ее в России особо одаренные умудряются называть «Алиса Хрю»🤦‍♀️
нужно иметь злое сердце и темную душу, чтобы не чувствовать симпатии к алисе и не признать в ней справедливую чемпионку этого турнира
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой о выступлении Петросян: «Танго не было от слова совсем. Была очень напряжена, боролась с прыжками, а не катила, как Лью»
20 февраля, 16:35
Навка о словах Петросян про стыд: «Бедная девочка. Она должна гордиться собой»
20 февраля, 11:51
Роднина об Олимпиаде-2026: «Турнир женского одиночного катания был потрясающий. Давно уже такого не видели»
20 февраля, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем