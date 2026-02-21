«Спасибо». Лью по-русски поблагодарила болельщиков после победы на Олимпиаде

Лью поблагодарила болельщиков из России после победы на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Милана-2026 Алиса Лью в интервью Okko Sport поблагодарила болельщиков из России.

– Это так важно – делиться с людьми тем, что вдохновляет тебя. И, конечно, ты пытаешься достучаться до каждого зрителя, эмоционально подключаешь его. Я получаю удовольствие от каждого мгновения – плохого или хорошего. Любой момент прекрасен, ведь именно в этом проявляется жизнь.

– Вы знаете, что в России у вас много фанатов?

– О, боже мой! Я не знала об этом. Спасибо, ребята. Спасибо (Лью произнесла слово на русском языке – Спортс’’).

Победа Алисы Лью прекрасна для фигурного катания