«Спасибо». Лью по-русски поблагодарила болельщиков после победы на Олимпиаде
Лью поблагодарила болельщиков из России после победы на Олимпиаде.
Олимпийская чемпионка Милана-2026 Алиса Лью в интервью Okko Sport поблагодарила болельщиков из России.
– Это так важно – делиться с людьми тем, что вдохновляет тебя. И, конечно, ты пытаешься достучаться до каждого зрителя, эмоционально подключаешь его. Я получаю удовольствие от каждого мгновения – плохого или хорошего. Любой момент прекрасен, ведь именно в этом проявляется жизнь.
– Вы знаете, что в России у вас много фанатов?
– О, боже мой! Я не знала об этом. Спасибо, ребята. Спасибо (Лью произнесла слово на русском языке – Спортс’’).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Малинин тот понятно у него родители русские, Наумов тоже..
Типа надоели эти драмы и трагедии)
Здесь же сплошной позитив