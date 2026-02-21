46

Аделия Петросян: «Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец. Посоветовала насладиться олимпийской атмосферой»

Петросян: Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что во время Олимпиады-2026 пообщалась с призером Сочи-2014, чемпионкой мира из Италии Каролиной Костнер.

– Ты пообщалась с Каролиной Костнер...

– Да! Она меня поддержала, сказала, что я большой молодец. Сказала, что сейчас, после соревнований, нужно просто насладиться всей этой атмосферой. Если я правильно ее поняла, она посоветовала никого не слушать и выкинуть все лишние мысли из головы, – сказала Петросян.

Петросян сказала, что ей стыдно

Правильно сказала! Прислушайся к Каролине Адель, ты большая молодец !
Правильно сказала! Прислушайся к Каролине Адель, ты большая молодец !
И выкини все лишние мысли из головы.
И выкини все лишние мысли из головы.
Но свою мысль "А вдруг мне за это прилетит!" не выкидывай. Тебе еще возвращаться...
Костнер вообще очень трепетно относится к нам и нашим фигуристам. Пару дней назад случайно попали на встречу с ней в в одной из фан-зон Милана. Никакой Дивы, очень открытая и веселая. Много говорила о Сочи 2014, как о своей самой счастливой Олимпиаде, восхищалась Юлей Липницкой))) фотографировалась со всеми желающими) В. Италии ее обожают)
Костнер вообще очень трепетно относится к нам и нашим фигуристам. Пару дней назад случайно попали на встречу с ней в в одной из фан-зон Милана. Никакой Дивы, очень открытая и веселая. Много говорила о Сочи 2014, как о своей самой счастливой Олимпиаде, восхищалась Юлей Липницкой))) фотографировалась со всеми желающими) В. Италии ее обожают)
А я помню, как она маленькую Женю Медведеву обнимала, когда та свой первый ЧЕ выиграла. Каролина тогда ей проиграла, но все равно почувствовала, что Жене нужна поддержка и внимание, она же только первый сезон по взрослым катала. Каро очень душевная девушка с большим сердцем.
Да, Каролина многое прошла в спорте, думаю она сказала нужные слова для Аделии. 💚
Потому что все все прекрасно понимают, все нормальные люди видели качество исполненных элементов и красоту скольжения! И труд, вложенный в эту программу. И четверной, да неудачный, но он уже почти есть.
И если сравнивать с Алисой, то просто небо и земля!
Потому что все все прекрасно понимают, все нормальные люди видели качество исполненных элементов и красоту скольжения! И труд, вложенный в эту программу. И четверной, да неудачный, но он уже почти есть. И если сравнивать с Алисой, то просто небо и земля!
Нет никакого "небо и земля", с этим придётся смириться.
Потому что все все прекрасно понимают, все нормальные люди видели качество исполненных элементов и красоту скольжения! И труд, вложенный в эту программу. И четверной, да неудачный, но он уже почти есть. И если сравнивать с Алисой, то просто небо и земля!
О чем вы вообще? Алиса подняла зал. У Аделии была Олимпийская программа, но не олимпийский прокат, у нее руки опустились после падения.
Аделия, Каролина - это тот человек, которого точно следует послушать! Уж Костнер знает, что такое большие ожидания, успехи, неудачи, падения. И до сих пор является одним из отличных примеров хорошей долгой карьеры.
Каро большое спасибо за поддержку нашей спортсменки ❤️
Очень правильные слова, то, что сейчас Аделии нужно, переключиться, насладиться атмосферой и меньше думать)
Каро таки тоже не добилась золота, да, с бронзой, но это явно не то, что хотелось ей
Каро таки тоже не добилась золота, да, с бронзой, но это явно не то, что хотелось ей
Ну, свое имя в истории фигурного катания она все-таки оставила
Ну, свое имя в истории фигурного катания она все-таки оставила
+++++ уж точно не забыта.
У Каролины большой спортивный путь и опыт. Бывала в разных ситуациях и знает как нужно себя держать и идти дальше.
Аделечка, как это никого не слушай! Мы все тебе то же самое говорим! 6 место это прекрасно в данных обстоятельствах! Ты молодчина! Красотка!
