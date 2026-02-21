Аделия Петросян: «Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец. Посоветовала насладиться олимпийской атмосферой»

Петросян: Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец.

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что во время Олимпиады-2026 пообщалась с призером Сочи-2014, чемпионкой мира из Италии Каролиной Костнер.

– Ты пообщалась с Каролиной Костнер...

– Да! Она меня поддержала, сказала, что я большой молодец. Сказала, что сейчас, после соревнований, нужно просто насладиться всей этой атмосферой. Если я правильно ее поняла, она посоветовала никого не слушать и выкинуть все лишние мысли из головы, – сказала Петросян.

