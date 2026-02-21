Аделия Петросян: «Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец. Посоветовала насладиться олимпийской атмосферой»
Петросян: Костнер меня поддержала, сказала, что я молодец.
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что во время Олимпиады-2026 пообщалась с призером Сочи-2014, чемпионкой мира из Италии Каролиной Костнер.
– Ты пообщалась с Каролиной Костнер...
– Да! Она меня поддержала, сказала, что я большой молодец. Сказала, что сейчас, после соревнований, нужно просто насладиться всей этой атмосферой. Если я правильно ее поняла, она посоветовала никого не слушать и выкинуть все лишние мысли из головы, – сказала Петросян.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И если сравнивать с Алисой, то просто небо и земля!
Каро большое спасибо за поддержку нашей спортсменки ❤️