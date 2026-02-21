54

Петросян о финале Гран-при России: «Обсудим, выступлю ли я там. Хотела бы немного передохнуть»

Петросян: после Олимпиады хотела бы немного передохнуть.

Фигуристка Аделия Петросян не уверена, что примет участие в финале Гран-при России в Челябинске.

– Что у тебя в планах дальше? Какие-то соревнования?

– Мы еще обсудим насчет выступления на Финале Гран-при [России], так как я хотела бы немного передохнуть. Но на Кубок Первого канала, скорее всего, выйду, – сказала Петросян в интервью Okkо. 

Финал Гран-при России пройдет с 6 по 9 марта, Кубок Первого канала – с 18 по 23 марта. 

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
ой да зачем тот финал, вылечись лучше, отдохни
Аделии пролечиться надо хорошенько, спокойно поддерживая форму, но уже без этой сумасшедшей гонки к ОИ. Если захочет продолжать и дальше, в первую очередь ей придётся подумать о здоровье, а не о том, какие она соревнования пропустит...И дело здесь даже не в сложнейшем прыжковом контенте, а элементарно выходах на соревновательный лёд, без каких-либо последствий. Пусть отдохнёт и подлечится Аделия, она заслужила своё право на передохнуть. Удачи и здоровья.
Определятся с ТШ, возможно проконсультируются с врачами, чтобы не усугубить травму и не получить рецидив. Аделии здоровья и удачи !
С пропуском конца сезона нужно аккуратно. Если думать о душевном и физическом здоровье - лучше забить на окончание сезона, но, если всё же есть желание остаться в игре, тогда нужно напомнить о себе. Здесь же как в битком набитом автобусе: как только встанешь с места - уже не сядешь.
Ответ Александр Иванов
С пропуском конца сезона нужно аккуратно. Если думать о душевном и физическом здоровье - лучше забить на окончание сезона, но, если всё же есть желание остаться в игре, тогда нужно напомнить о себе. Здесь же как в битком набитом автобусе: как только встанешь с места - уже не сядешь.
Если в январе снова травма обострилась, лучше залечиться. Захаровой никто сесть не помешал, 2 года пропустила и до этого не была топ, главное здоровье.
Ответ Александр Иванов
С пропуском конца сезона нужно аккуратно. Если думать о душевном и физическом здоровье - лучше забить на окончание сезона, но, если всё же есть желание остаться в игре, тогда нужно напомнить о себе. Здесь же как в битком набитом автобусе: как только встанешь с места - уже не сядешь.
Захаровой Маши не было 2 года, без напоминаний бронза ЧР.
Аделию итак затаскали по соревнованиям. Могли и поберечь. Сейчас ей эти водокачки зачем?
Аделия заслужила отдых для восстановления, он ей просто необходим.
И так вопреки травмам приходилось готовиться к одному из важнейших стартов в жизни. Пусть отдохнет, вылечится, а потом исходя из своего физического состояния и психологического настроя примет решение о дальнейшей карьере.
Аделии нужен отдых, её физическое состояние сейчас не лучшее. Травму долечить. Здоровья Аделии.
Не думаю что увидим Петросян на стартах в следующем сезоне
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Не думаю что увидим Петросян на стартах в следующем сезоне
почему?
Ответ Артур Лаггай
почему?
она вся травмированная.по слухам, у нее в январе новая травма была. а до этого только один врач взялся лечить, остальные отправляли на пенсию
Ну и правильно, я тоже думаю ей нужно отдохнуть морально и физически, у неё уже есть титул фгп тем-более..
