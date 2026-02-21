Петросян о финале Гран-при России: «Обсудим, выступлю ли я там. Хотела бы немного передохнуть»

Петросян: после Олимпиады хотела бы немного передохнуть.

Фигуристка Аделия Петросян не уверена, что примет участие в финале Гран-при России в Челябинске.

– Что у тебя в планах дальше? Какие-то соревнования?

– Мы еще обсудим насчет выступления на Финале Гран-при [России], так как я хотела бы немного передохнуть. Но на Кубок Первого канала, скорее всего, выйду, – сказала Петросян в интервью Okkо.

Финал Гран-при России пройдет с 6 по 9 марта, Кубок Первого канала – с 18 по 23 марта.

А что было бы, если бы Петросян не прыгала четверной?