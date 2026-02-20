2

🎧 Шоу подкаст «Чистый хвост»: Аделия Петросян – без медали на Олимпиаде-2026. Нужен ли был четверной прыжок?

Аделия Петросян все-таки рискнула и проиграла. И теперь мы уже не узнаем, что стало бы, исполни она чистый привычный контент – как чемпионка Алиса Лью.

Чье было бы золото, прыгни Аделия квад? Был ли вообще шанс его выехать с такими нестабильными тренировками? И кому он был нужен больше – Петросян или Тутберидзе?

Обсудили, как одинарный тулуп лишил Сакамото золота, в чем феномен Лью и почему победа Алисы выгодна практически всем.

Опубликовал: Павел Копачев
logoАлиса Лью
logoАделия Петросян
logoЧистый хвост – шоу-подкаст
logoПодкасты
logoОлимпиада-2026
2 комментария
Четверной прыжок нужен был, это очевидно. Другой вопрос, что если решили рисковать с ним, то нужно именно что идти с прыжок, а не красться к нему. Вот это больше всего смущает. Изначально по заходу было ясно, что прыжок не получится.
