Эван Бейтс будет знаменосцем сборной США на закрытии Олимпиады-2026

Эван Бейтс понесет флаг США на закрытии Олимпиады-2026.

Фигурист Эван Бейтс будет знаменосцем сборной США на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года.

Бейтс в дуэте с Мэдисон Чок завоевал серебро в танцах на льду. В составе американской сборной выиграл золото в командном турнире фигуристов. 

Для 36-летнего спортсмена Игры в Милане являются пятыми в карьере.

Вторым знаменосцем станет хоккеистка Хиллари Найт.

Церемония закрытия Олимпиады-2026 пройдет 22 февраля в Вероне.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм teamusa
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Безотносительно Мэдисон, Ваня очень хороший парень, и танцор... Достойное завершение карьеры

Безотносительно Мэдисон, Ваня очень хороший парень, и танцор... Достойное завершение карьеры
И с Мэдисон тоже он хороший танцор, и парень, и даже муж (ей)
И не понимаю, за что так Мэдисон хейтят? Красивая, харизматичная, талантливая, танцующая (!), может и не лучшая танцорша по некоторым фигурнокатательным скиллам, но точно и не худшая. Сама костюмы делает и не только себе.
Они точно войдут в историю фигурного катания - столько ярких танцев и в первую очередь это ее заслуга.

Безотносительно Мэдисон, Ваня очень хороший парень, и танцор... Достойное завершение карьеры
Поддерживаю комментарий.
Рада за Эвана! А серебряные медали в личке у прекрасной пары ЧБ золотого отлива!
У пенсионера и так спина больная, а ему еще и флаг тащить велели.
Ответ Lennuci
У пенсионера и так спина больная, а ему еще и флаг тащить велели.
Ахаха, это утешительный приз, видимо. Странно, что Малинину не дали
