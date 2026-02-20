Эван Бейтс будет знаменосцем сборной США на закрытии Олимпиады-2026
Эван Бейтс понесет флаг США на закрытии Олимпиады-2026.
Фигурист Эван Бейтс будет знаменосцем сборной США на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года.
Бейтс в дуэте с Мэдисон Чок завоевал серебро в танцах на льду. В составе американской сборной выиграл золото в командном турнире фигуристов.
Для 36-летнего спортсмена Игры в Милане являются пятыми в карьере.
Вторым знаменосцем станет хоккеистка Хиллари Найт.
Церемония закрытия Олимпиады-2026 пройдет 22 февраля в Вероне.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм teamusa
И не понимаю, за что так Мэдисон хейтят? Красивая, харизматичная, талантливая, танцующая (!), может и не лучшая танцорша по некоторым фигурнокатательным скиллам, но точно и не худшая. Сама костюмы делает и не только себе.
Они точно войдут в историю фигурного катания - столько ярких танцев и в первую очередь это ее заслуга.