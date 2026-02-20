Эван Бейтс будет знаменосцем сборной США на закрытии Олимпиады-2026

Эван Бейтс понесет флаг США на закрытии Олимпиады-2026.

Фигурист Эван Бейтс будет знаменосцем сборной США на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года.

Бейтс в дуэте с Мэдисон Чок завоевал серебро в танцах на льду. В составе американской сборной выиграл золото в командном турнире фигуристов.

Для 36-летнего спортсмена Игры в Милане являются пятыми в карьере.

Вторым знаменосцем станет хоккеистка Хиллари Найт.

Церемония закрытия Олимпиады-2026 пройдет 22 февраля в Вероне.