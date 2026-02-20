Гуменник о Малинине: «Удивился, какой он простой, добродушный парень, совершенно обычный. С ним можно о чем угодно поговорить»

Гуменник о Малинине: удивился, какой он открытый и добродушный парень.

Российский фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от общения с американцем Ильей Малининым на Олимпиаде .

«Я уже встречался с Ильей на юниорском чемпионате мира в Таллине, но он тогда еще не делал ни четверного лутца, ни сальто, ни четверного акселя. Не обратил на него внимания, хотя уже многие отмечали, что это большой талант.

Потом я долго очень не выступал (на международных соревнованиях) и про Илью знал из вторых уст. И только сейчас, после соревнований, смог полноценно с ним пообщаться.

Я очень удивился, какой он простой, добродушный парень, открытый, совершенно обычный. С ним можно абсолютно о чем угодно поговорить – хоть о фигурном катании, хоть не о фигурном катании.

Он во всех темах разбирается, всегда у него очень много вопросов, про все спрашивает. Такой любознательный», – сказал Гуменник в интервью Okko Спорт.

