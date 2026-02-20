  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гуменник о Малинине: «Удивился, какой он простой, добродушный парень, совершенно обычный. С ним можно о чем угодно поговорить»
28

Гуменник о Малинине: «Удивился, какой он простой, добродушный парень, совершенно обычный. С ним можно о чем угодно поговорить»

Гуменник о Малинине: удивился, какой он открытый и добродушный парень.

Российский фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от общения с американцем Ильей Малининым на Олимпиаде

«Я уже встречался с Ильей на юниорском чемпионате мира в Таллине, но он тогда еще не делал ни четверного лутца, ни сальто, ни четверного акселя. Не обратил на него внимания, хотя уже многие отмечали, что это большой талант. 

Потом я долго очень не выступал (на международных соревнованиях) и про Илью знал из вторых уст. И только сейчас, после соревнований, смог полноценно с ним пообщаться.

Я очень удивился, какой он простой, добродушный парень, открытый, совершенно обычный. С ним можно абсолютно о чем угодно поговорить – хоть о фигурном катании, хоть не о фигурном катании.

Он во всех темах разбирается, всегда у него очень много вопросов, про все спрашивает. Такой любознательный», – сказал Гуменник в интервью Okko Спорт.

Кошмарно проиграв, Малинин вернул себе право быть человеком

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoПетр Гуменник
logoИлья Малинин
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
мужское катание
logoсборная России
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, по Илье видно, что он не злобный парень
Ответ ekaterina_)))
Да, по Илье видно, что он не злобный парень
Он достаточно высокомерно себя вел и даже японцы жаловались на него, что он всех отвлекает и не дает тренироваться. Будем надеятся, что это по глупости и молодости, а не потому что он сам такой
Ответ Black&White
Он достаточно высокомерно себя вел и даже японцы жаловались на него, что он всех отвлекает и не дает тренироваться. Будем надеятся, что это по глупости и молодости, а не потому что он сам такой
Интересно) а в чем высокомерие проявлялось?)
Да по Илье всегда было видно, что он добрый парень, к тому же не глупый. Он всех всегда поддерживает, вне зависимости от своего положения, никогда не негативил в сторону других. Он очень простой и это отлично. Думаю, они с Петей сошлись ещё в том, что оба по мышлению технари (Илья любит математику и физику)
Яжеговорила, он славный парнишка :) Радостно, когда между собой спортсмены хорошо общаются — вот это про сообщество и профессионализм, момент, когда спорт реально вне политики.
Действительно, видно по Илье, что парень он классный, простой, со всеми на равных. Воспитание достойное, как и у Петра. Два шикарнейших фигуриста❤️ждём вас в новом сезоне! Дерзайте🙏
Ответ JustL
Действительно, видно по Илье, что парень он классный, простой, со всеми на равных. Воспитание достойное, как и у Петра. Два шикарнейших фигуриста❤️ждём вас в новом сезоне! Дерзайте🙏
фанаты окко рулят!Заодно наши комменты в минус,какие вы удивительные ...
Это было последнее соревнование перед пандемией, когда уже ходили в масках.
А вообще классный был ЮЧМ, где было много участников ОИ в Милане.
Ответ Katerina Sunny
Это было последнее соревнование перед пандемией, когда уже ходили в масках. А вообще классный был ЮЧМ, где было много участников ОИ в Милане.
И выиграл его Мозалев.
Жаль, что не дали вам в паре с Аделией на показательных выступить.
Вот и славно.
Вот и хорошо, что общаетесь на позитиве! И Пете и Илье здоровья и благополучия!
За Малинина никогда не болела, но он чисто человечески вызывает у меня большую симпатию, как и его родители. И его история с двумя Олимпиадами драматична очень, но всё же он принёс своей команде золото ОИ и может гордиться этим тоже.
Ответ ВИван
За Малинина никогда не болела, но он чисто человечески вызывает у меня большую симпатию, как и его родители. И его история с двумя Олимпиадами драматична очень, но всё же он принёс своей команде золото ОИ и может гордиться этим тоже.
Коммент в поддержку от окко?
Малинину в какой-то степени на пользу упущенное золото. Будет более трезво к себе относиться. К нему нет претензий, он еще слишком молод - у любого крышу снесло бы, когда вокруг тебя столько внимания и шума.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник об идеале фигуриста: «Нэтан Чен и в какой-то степени Малинин. Но на Илью равняться сложнее, потому что он просто очень талантливый»
18 февраля, 14:22
Гуменник не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026
18 февраля, 13:31
Петр Гуменник: «Не рассчитывал, что обыграю Малинина. Думал, если даже он упадет несколько раз, все равно окажется впереди»
17 февраля, 06:54
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем