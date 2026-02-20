Фото
69

Илья Малинин и Аделия Петросян вместе сфотографировались на Олимпиаде-2026

Малинин и Петросян сделали совместное фото во время Олимпиады.

Олимпийский чемпион из США Илья Малинин сфотографировался с российской фигуристкой Аделией Петросян во время Игр-2026.

Фото опубликовал в телеграм-канале журналист Константин Лесик. 

Малинин на Играх в Италии занял 8-е место в личном турнире, но перед этим взял золото в командных соревнованиях. Петросян заняла 6-е место в женском личном турнире. 

«Агент Ильи Малинина, Ари Закарян, спросил меня, не хочу ли я сделать фото с фигуристом. Естественно, я согласилась. Это значимый момент для меня. Ари подводит его и говорит: «Это Аделия!» «Это Илья!» Ха-ха, вообще-то я знаю!

Сказали друг другу базовые вещи, познакомились. Илья то ли шел с тренировку, то ли на нее. Был немного в своих мыслях. Но общались мы на русском, он очень хорошо говорит», - приводит слова Петросян Sport24. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал LESIK
logoОлимпиада-2026
мужское катание
logoсборная США
logoАделия Петросян
logoИлья Малинин
женское катание
logoсборная России
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Братья по несчастью.) Приятно видеть обоих улыбающимися.
Ответ tanya_1111
Братья по несчастью.) Приятно видеть обоих улыбающимися.
Жалко очень, что не по счастью(
Ответ Veronika Makarova
Жалко очень, что не по счастью(
Пусть это несчастье будет самым несчастным в их жизни! Все хорошо ребятки!
Приятно видеть, что Адель улыбается😍
Ответ Чулпан Гараева
Приятно видеть, что Адель улыбается😍
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Языченко
Комментарий скрыт
Приятно , что молодая девушка после тяжёлого жизненного испытания находит в себе силы сохранять здравое, позитивное отношение к жизни и двигаться вперед...
Аделия наш лучик позитива.
Ждём фото с Петром Гуменником.
Ответ Солутан
Аделия наш лучик позитива. Ждём фото с Петром Гуменником.
ISU не разрешает походу
Ответ Defender64
ISU не разрешает походу
Да кто их спрашивать будет!
Так радостно видеть улыбающуюся Адель. А Илья действительно очень классный парень, надеюсь он возьмет свою золотую медаль на следующих играх.
Ответ ashley
Так радостно видеть улыбающуюся Адель. А Илья действительно очень классный парень, надеюсь он возьмет свою золотую медаль на следующих играх.
Комментарий скрыт
Видимо неспроста Аделию позвали на показательные. Армянское лобби работает. У Закаряна видать планы на нее.
Ответ Александр Шульгин
Видимо неспроста Аделию позвали на показательные. Армянское лобби работает. У Закаряна видать планы на нее.
Да, скорее всего потом Адель в шоу позовёт
Ответ Latika S
Да, скорее всего потом Адель в шоу позовёт
ну хоть что-то хорошее
Реально, два друга по несчастью.. При том, что самые сильные "техники" по взрослому межнару
Ответ freddyfoxy01
Реально, два друга по несчастью.. При том, что самые сильные "техники" по взрослому межнару
Да, очень жаль , что данное несчастье случилось именно на олимпиаде...
Два брата по несчастью) реванш брать надо через 4 года
Ответ Serh08
Два брата по несчастью) реванш брать надо через 4 года
Комментарий скрыт
Ответ довольно добрый
Комментарий скрыт
Значит ему вдвойне не повезло ;)
Радуюсь за Адель! Всё-таки прекрасно, что ребята отобрались, пообщались с другими спортсменами. Здесь варятся все в собственном соку, хорошо увидеть мир фк с другой стороны!
Надеюсь, придёт день, когда это станет нормой для наших спортсменов.
Ну все, Илья теперь в базе миротворца.
Ответ maks44
Ну все, Илья теперь в базе миротворца.
Комментарий скрыт
Ответ Кума без мандаринов
Адель такая малышка
Занин пришел на стадион и обалдел "..я впервые увидел сегодня Аделию Петросян - и поразился, какая же она КРОХА. По телику это не видно - кажется, что это статная, уверенная в себе девушка. А это прям кроха, девочка, дитё.... /ну и далее поддержка -ободрение
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Амаяк Акопян обратился к российским спортсменам: «Драгоценные алмазы моего сердца, вы должны выступать и побеждать несмотря ни на что»
20 февраля, 17:15
Мама Костылевой о выступлении Петросян: «Танго не было от слова совсем. Была очень напряжена, боролась с прыжками, а не катила, как Лью»
20 февраля, 16:35
Яна Рудковская: «Как показали эти Олимпийские игры, по баллам мы скатились в 2018 год. Надеюсь, в 2030 году снова будет эра ультра-си»
20 февраля, 16:33
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем