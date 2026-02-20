Илья Малинин и Аделия Петросян вместе сфотографировались на Олимпиаде-2026

Малинин и Петросян сделали совместное фото во время Олимпиады.

Олимпийский чемпион из США Илья Малинин сфотографировался с российской фигуристкой Аделией Петросян во время Игр-2026.

Фото опубликовал в телеграм-канале журналист Константин Лесик.

Малинин на Играх в Италии занял 8-е место в личном турнире, но перед этим взял золото в командных соревнованиях. Петросян заняла 6-е место в женском личном турнире.

«Агент Ильи Малинина, Ари Закарян, спросил меня, не хочу ли я сделать фото с фигуристом. Естественно, я согласилась. Это значимый момент для меня. Ари подводит его и говорит: «Это Аделия!» «Это Илья!» Ха-ха, вообще-то я знаю!

Сказали друг другу базовые вещи, познакомились. Илья то ли шел с тренировку, то ли на нее. Был немного в своих мыслях. Но общались мы на русском, он очень хорошо говорит», - приводит слова Петросян Sport24.