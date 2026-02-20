Плющенко, Ягудин и Урманов выступят на шоу к 85-летию Мишина
Плющенко, Ягудин и Урманов примут участие в шоу к 85-летию Мишина.
12 марта Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Алексей Урманов примут участие в шоу к 85-летию тренера Алексея Мишина.
Шоу пройдет 11-12 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
На лед выйдут Петр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – 11 марта), Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (12 марта).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ледовый театр СПб
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
хороший состав намечается на юбилей
и я очень рад, что он выйдет на лед на юбилее мишина