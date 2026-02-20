38

Плющенко, Ягудин и Урманов выступят на шоу к 85-летию Мишина

Плющенко, Ягудин и Урманов примут участие в шоу к 85-летию Мишина.

12 марта Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Алексей Урманов примут участие в шоу к 85-летию тренера Алексея Мишина.

Шоу пройдет 11-12 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

На лед выйдут Петр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – 11 марта), Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (12 марта).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ледовый театр СПб
logoЕвгений Плющенко
logoАлексей Ягудин
logoАлексей Мишин
logoАлексей Урманов
logoЕвгений Семененко
logoПетр Гуменник
logoВладислав Дикиджи
logoКамила Валиева
logoАнастасия Мишина
logoАлександра Бойкова
logoАлександр Галлямов
logoДмитрий Козловский
ледовые шоу
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
85 это серьёзно, молодцом держится мужчина
уу, сразу перед глазами то старое фото, где Мишин с тремя своими учениками)
хороший состав намечается на юбилей
о, Урманов в топ вышел.. Рада за него очень..
Ответ Eva2426
о, Урманов в топ вышел.. Рада за него очень..
ну, в топ-то он вышел еще в 94-м). теперь вот вышел в топ-тренеры.
и я очень рад, что он выйдет на лед на юбилее мишина
Ответ Eva2426
о, Урманов в топ вышел.. Рада за него очень..
Это ли не лучшая награда для учителя, когда ученик не только стал чемпионом, но и сам воспитал чемпиона)
Ответ Девочка с севера
А Татауров?
Списки предварительные, может он в них ещё появится. Дикиджи вот от Татаурова есть.
Алексею Николаевичу Мишину здоровья и долгих лет жизни! Всем участникам чистого льда и удачи!
И Ками там же.
Состав огненный конечно
Как я и предполагала. Будет интересно.
Круто, надеюсь, будет трансляция.
У меня такое ощущение, что к Мишина каждый год юбилей🤣время быстро идёт
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Светлана Журова: «Валиева – молодая спортсменка, у нее еще все впереди. В теории ОИ-2030 могут стать Играми имени Камилы»
вчера, 18:49
Илья Авербух: «Для российского спорта и для наших ребят поездка на Олимпиаду была очень важна. Мы показали свои сильные стороны»
вчера, 18:38
Михаил Шайдоров: «Благодарен за то, что у меня появилась возможность тренироваться в Алматы, в своем любимом и родном городе. Это была моя мечта»
вчера, 18:15
Михаил Шайдоров: «Перед Олимпиадой у меня была какая-то напряженность, злость. Чтобы освободиться от этого, решил катать программу с пятью четверными»
вчера, 18:03
Алина Загитова: «8 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило мою жизнь – я выиграла Олимпиаду. Это был незабываемый день»
вчера, 17:57
Трусова показала, как прыгает четверной лутц: «У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки»
вчера, 16:38Видео
Следите за новостями фигурного катания? Пройдите небольшой опрос
вчера, 16:00Опрос
Анжелика Крылова: «Чок и Бейтс должны были выиграть Олимпиаду. У Фурнье-Бодри и Сизерона на Играх было не чемпионское катание»
вчера, 15:18
Валентина Родионенко: «Очевидно, что Гуменника засудили на Олимпиаде, это безобразие и беспредел. МОК должен реагировать на такие ситуации»
вчера, 15:05
Алена Леонова: «Думаю, Валиева будет бороться за попадание на следующую Олимпиаду, как и сегодняшние юниорки – Плескачева, Костылева»
вчера, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем