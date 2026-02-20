Плющенко, Ягудин и Урманов выступят на шоу к 85-летию Мишина

Плющенко, Ягудин и Урманов примут участие в шоу к 85-летию Мишина.

12 марта Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Алексей Урманов примут участие в шоу к 85-летию тренера Алексея Мишина.

Шоу пройдет 11-12 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

На лед выйдут Петр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – 11 марта), Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (12 марта).